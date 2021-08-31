 疫情严重  拜登指令强化接种疫苗  | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.09.2021

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时政风云

疫情严重  拜登指令强化接种疫苗 

根据拜登总统的一项指令，美国所有联邦雇员及与政府有业务往来的承包商员工均须接种 COVID-19新冠疫苗。华盛顿还将要求雇员100以上的企业必须确保员工接种疫苗或定期接受检测。 

美国一处接种站

美国一处接种站，目前美国完成接种的国民比例刚超过 53%

 （德国之声中文网）鉴于未接种疫苗者中染疫病例激增，美国总统拜登日前（9月9日）宣布采取一系列新措施，要求联邦工作人员必须接种疫苗，并对私营企业制定新规。   

拜登总统概述了一项6点计划，以应对新近主要因delta变异毒株而出现的染疫病例激增趋势。   

根据一项新政令，总数约250 万的政府机构雇员和承包商都必须全面接种疫苗。   

出人意料的是，拜登行政当局还将制定一项新规，要求雇员100 名以上的私企必须确保员工完成疫苗接种，或每周接受检测。此规定将涉及约 8000 万人。   

拜登在一次讲话中强调：“受到一些民选官员支持的少数美国人正在阻碍我们扭转局面。” 

拜登宣布加强接种措施

拜登宣布加强接种措施

共和党议员抨击

白宫宣布的新措施引致共和党议员抨击。众议院共和党人推文称，拜登行政当局的做法已类似“专制”政权。共和党方面还声明，一旦民主党籍的拜登政府实施新规，就将对之起诉。 

尽管拜登行政当局大力开展面向所有符合条件的国民的免费接种疫苗战役，但到目前为止，完成接种的国民比例只刚超过 53%，一段时间以来，接种率停滞不前。 

而就在两个月前，拜登曾表示，美国比以往任何时候更接近于宣布“我们摆脱了一种致命病毒”。  

 

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美国将要求所有入境旅客接种疫苗

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谷歌、脸书实施员工疫苗接种义务 

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