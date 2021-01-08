 疫情严重又如何？哈梅内伊禁止伊朗进口英美疫苗 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.01.2021

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时政风云

疫情严重又如何？哈梅内伊禁止伊朗进口英美疫苗

疫情重灾区伊朗的最高领袖哈梅内伊宣布禁止伊朗进口英美生产的疫苗。他表扬了本国正在进行的生产疫苗的努力。据报道，伊朗还与中国复星医药公司合作生产和销售疫苗。

Iran, Tehran I Ayatollah Ali Khamenei

哈梅内伊发表电视讲话，宣布拒绝进口英美疫苗

（德国之声中文网）伊朗最高领袖哈梅内伊(Ali Khamenei)周五（1月8日）在电视直播讲话中表示，他已经告诉伊朗政府拒绝使用英美生产的疫苗。

他说："禁止进口美国和英国的疫苗。我已告诉政府官员这一点，现在公开说出来。"

伊朗和美国之间的紧张关系最近再次升温。最新的冲突事件是本周一伊朗扣押一艘韩国油轮。

伊朗将从哪里获得疫苗？

哈梅内伊的决定禁止了伊朗人接种迄今为止在全球范围内获得普遍认可的三大疫苗。

目前在英美和欧洲大规模接种的是德国科学家和美国制药公司合作研制的BioNTech-辉瑞疫苗。美国生产的莫德纳疫苗也在美国和欧盟批准使用。英国本月4日启动接种另一款由英国阿斯利康制药公司与牛津大学合作研发的疫苗。

Iran Coronavirus

德黑兰一家医院内被确诊新冠的儿童患者

哈梅内伊表扬了本国正在进行的生产疫苗的努力。据报道，伊朗还与中国复星医药公司合作生产和销售疫苗。

伊朗一直新冠疫情的重灾区，迄今已有近5.6万人感染新冠病毒死亡。

不急于与美国谈判

哈梅内伊还表示，虽然他坚决反对美国制裁，但是对和美国重谈被特朗普放弃的核协议缺乏兴趣。

"我们不着急，也不强求（美国）重新坐回谈判桌。我们的要求......是取消制裁。"哈梅内伊说。

在这两个问题上，进口新冠疫苗和与美国新当选总统拜登恢复谈判，强硬派宗教领袖哈梅内伊与相对温和的伊朗总统鲁哈尼之间都存在分歧。

鲁哈尼总统此前表示，对与美国新总统的合作持开放态度。

 

观看视频 01:55

德国BioNTech的新冠疫苗 究竟有多美？

张平/ 达扬 (路透社、法新社)

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全球新冠确诊续飙 美专家驳斥特朗普「夸大说」

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