「疫情不透明」 美國將對中國旅客強制篩檢

中國本土疫情爆發之際，逐步邁向邊境重啟。美國28日以缺乏中方疫情透明數據為由，宣布中港澳旅客登機前將必須出示陰性證明。日本、印度、義大利和台灣也相繼出台了類似政策。對此，中方呼籲各國防疫應當「適度」。
（德國之聲中文網）美國疾控中心（CDC）週三（12月28日）宣布，美國將對來自中港澳的入境人員實施強制性核酸檢測，要求登機前出示核酸陰性證明。
路透社報導，美方規範從1月5日開始，所有2歲及以上，從中國、香港或澳門欲前往美國的航空旅客，都需要在出發前2天進行核酸檢測，並於登機前出示新冠肺炎陰性證明。規則適用於直飛及轉機過境乘客。
聯邦官員補充，若在飛行前10天以上確診、檢測結果呈陽性的乘客，可改出示康復文件，以代替陰性檢測結果。
美國官員稱，政策出台的原因在於缺乏來自中方有關新冠病毒的「透明數據」，並憂心中國確診案例激增可能導致新變種病毒。
一位美國衛生官員在政策發布會上表示：「就（中國）分享的資訊，包括正在增加的病例數、住院人數和死亡人數，我們所知非常有限。中國各地的檢測也在減少，因此很難知道真正的感染率是多少。」
此前，美方尚在考慮針對中國旅客的入境管制政策時，中國外交部發言人汪文斌28日在例行記者會上重申表示：「中方始終認為，各國防疫措施應當科學適度，不應影響正常的人員交往。我們也注意到，不少國家對中方制定中外人員往來暫行措施表明了積極態度，期待中外人員往來進一步恢復，便利化程度進一步提升。」
12月27日，北京在本土疫情大爆發之際．宣布將放寬其入境管制、「有序恢復」審批中國公民出境護照申辦。此舉意味著，2023年1月即將到來的春節，可能將有數買萬名中國人出國旅遊或探親。
旅遊服務公司Trip.com和「去哪兒」（Qunar）表示，在中國官方公告發布之後，其網站上的國際機票預訂和簽證信息搜索量上升了5至8倍。其中熱門目的地包括日本、泰國、韓國、美國、英國和澳大利亞。
這令各國擔憂，逐步邊境重啟的中國，可能為全球帶來新一波的疫情海嘯，多地因而開始祭出相關因應措施。
義大利衛生部長席拉奇（Orazio Schillaci）週三（28日）表示，義大利已下令對所有中國遊客進行核酸檢測。他向法新社表示，為保護義大利公民，這項措施「對於確保監測和識別變種病毒來說至關重要」。
2020年初，新冠疫情從中國武漢爆發、開始對外擴散時，義大利是受到最嚴重打擊的國家之一。
彭博社27日報導指，目前有兩架從中國飛往米蘭的航班，已成為首批接受強制檢測的乘客。結果指出，其中一架有超過半數乘客檢測後呈陽性。
義大利一名地方官員在新聞發布會上說明：「在第一個航班上，92名乘客中有35人（38%）呈陽性。第二個航班，120名乘客中有62人（52%）呈陽性。」
發布會上，衛生部長席拉奇沒有提到將對陽性旅客採取何項後續措施，但米蘭周圍的倫巴第地區和羅馬周圍的拉齊奧地區地方衛生負責人皆表示，確診旅客必須在當地衛生當局預備的場所進行隔離，但並未說明隔離天數。
日本已在27日宣佈，自12月30日起，7天內有中國旅居史的旅客，將在入境日本時接受落地檢。如果被檢測出陽性，原則上進行7天隔離。印度在此之前也宣佈了類似舉措。
台灣方面，為因應台商春節返鄉潮，28日也宣布明年1月1日至31日，擬實施中國航班入境旅客加強檢疫方案，目前預計將在機場採檢唾液核酸檢測，但詳細規則尚待官方公佈。
德國暫時未對中國放寬旅行限制作出反應。新西蘭與澳大利亞29日則表示，目前暫不跟進。
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