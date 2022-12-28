「疫情不透明」 美國將對中國旅客強制篩檢

（德國之聲中文網）美國疾控中心（CDC）週三（12月28日）宣布，美國將對來自中港澳的入境人員實施強制性核酸檢測，要求登機前出示核酸陰性證明。

路透社報導，美方規範從1月5日開始，所有2歲及以上，從中國、香港或澳門欲前往美國的航空旅客，都需要在出發前2天進行核酸檢測，並於登機前出示新冠肺炎陰性證明。規則適用於直飛及轉機過境乘客。

聯邦官員補充，若在飛行前10天以上確診、檢測結果呈陽性的乘客，可改出示康復文件，以代替陰性檢測結果。

美國官員稱，政策出台的原因在於缺乏來自中方有關新冠病毒的「透明數據」，並憂心中國確診案例激增可能導致新變種病毒。

一位美國衛生官員在政策發布會上表示：「就（中國）分享的資訊，包括正在增加的病例數、住院人數和死亡人數，我們所知非常有限。中國各地的檢測也在減少，因此很難知道真正的感染率是多少。」

此前，美方尚在考慮針對中國旅客的入境管制政策時，中國外交部發言人汪文斌28日在例行記者會上重申表示：「中方始終認為，各國防疫措施應當科學適度，不應影響正常的人員交往。我們也注意到，不少國家對中方制定中外人員往來暫行措施表明了積極態度，期待中外人員往來進一步恢復，便利化程度進一步提升。」

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 最悲惨的事情 这是14岁的朱利叶斯·加尔萨（Julius Garza）。他在疫情中失去了养父大卫·加尔萨（David Garza）。朱利叶斯比弟弟记得更清楚，2015年养母和养父收养他们的那天之前，生活是什么样子。他说：“爸爸死亡是迄今为止发生在我身上的最悲伤的事情。我永远无法释怀。”

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 纪念爸爸 朱利叶斯和他12岁的弟弟艾丹为死于新冠肺炎的养父祈祷。每月30号，全家人都会举行纪念仪式，共同缅怀大卫·加尔萨的一生。2020年12月30日，他在德克萨斯州的康弗斯（Converse）死于新冠肺炎。

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 如何消化痛苦？ 养母玛格丽特和养子朱利叶斯紧紧相拥。他的生母抛弃了他们哥儿俩。他们的生父因性侵他们的继妹而入狱。他们由此进入收养家庭系统。有了这么多艰难经历的朱利叶斯，现在尽力试图面对和消化失去养父的痛苦。

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 无法弥补的损失 2020年5月，在伊利诺伊州马特森市（Matteson），13岁的贾斯蒂斯·麦高恩（Justise McGowan）也因新冠病毒失去了父亲史蒂文·麦高恩（Steven McGowan）。爸爸生日那天，她坐在台阶上。新近，美国死于新冠肺炎人数突破100万。拜登总统在电视讲话说：100万例新冠死亡，100万张家庭餐桌旁出现一张空椅，每一个都是无法弥补的损失。

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 “她做了他会做的事情” 贾斯蒂斯的头靠在母亲桑德拉肩膀上。丈夫史蒂文去世后，桑德拉·麦高恩-瓦茨（Sandra McGowan-Watts）试图尽可能保持女儿贾斯蒂斯的生活习惯。去夏，修剪花园灌木的时间到了，贾斯蒂斯找到了父亲的绿篱修剪机，立刻开始了工作。桑德拉说，“她做了他会做的事情”。

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 一个共同的传统 贾斯蒂斯从烤箱里取出一盘烤好的饼干，回忆起她和爸爸曾有的传统。许多儿童的生活一夜之间剧变，不得不面对情感上的挑战。

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 成千上万儿童至少失去父母一方 各级政府的计划中都未包含对像朱利叶斯和艾丹兄弟这样因新冠大流行瘟疫而至少失去一个主要照顾人的美国儿童做登记。研究人员估计，相关儿童超过21.3万。

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 “就像触摸一朵云” 艾丹常用现在时态提到爸爸，仿佛大卫仍坐在客厅对面他最喜欢的那把扶椅上，叫这个12岁的孩子过来看《星球大战》系列。艾丹说：“他这么开心。每回拥抱他时，我都会觉得自己就像在触摸一朵云。

美国新冠病亡者家属亲述：痛苦永在 永远回不去了 艾丹、朱利叶斯和玛格丽特对着他们称为“那个容器”的大卫的骨灰盒祈祷。失去他们的爸爸后，玛格丽特确保养子们得到心理咨询。即使疫情终会终结，像她这样的家庭仍会受到的深刻而持久的影响。她说，“我们的‘常态’会和他人的不同，因为，我们失去了一个亲人”。 作者: Kevin Mertens



多地祭出落地檢

12月27日，北京在本土疫情大爆發之際．宣布將放寬其入境管制、「有序恢復」審批中國公民出境護照申辦。此舉意味著，2023年1月即將到來的春節，可能將有數買萬名中國人出國旅遊或探親。

旅遊服務公司Trip.com和「去哪兒」（Qunar）表示，在中國官方公告發布之後，其網站上的國際機票預訂和簽證信息搜索量上升了5至8倍。其中熱門目的地包括日本、泰國、韓國、美國、英國和澳大利亞。

這令各國擔憂，逐步邊境重啟的中國，可能為全球帶來新一波的疫情海嘯，多地因而開始祭出相關因應措施。

義大利衛生部長席拉奇（Orazio Schillaci）週三（28日）表示，義大利已下令對所有中國遊客進行核酸檢測。他向法新社表示，為保護義大利公民，這項措施「對於確保監測和識別變種病毒來說至關重要」。

2020年初，新冠疫情從中國武漢爆發、開始對外擴散時，義大利是受到最嚴重打擊的國家之一。

彭博社27日報導指，目前有兩架從中國飛往米蘭的航班，已成為首批接受強制檢測的乘客。結果指出，其中一架有超過半數乘客檢測後呈陽性。

義大利一名地方官員在新聞發布會上說明：「在第一個航班上，92名乘客中有35人（38%）呈陽性。第二個航班，120名乘客中有62人（52%）呈陽性。」

發布會上，衛生部長席拉奇沒有提到將對陽性旅客採取何項後續措施，但米蘭周圍的倫巴第地區和羅馬周圍的拉齊奧地區地方衛生負責人皆表示，確診旅客必須在當地衛生當局預備的場所進行隔離，但並未說明隔離天數。

疫情海啸 中国各地医院直面冲击

日本已在27日宣佈，自12月30日起，7天內有中國旅居史的旅客，將在入境日本時接受落地檢。如果被檢測出陽性，原則上進行7天隔離。印度在此之前也宣佈了類似舉措。

台灣方面，為因應台商春節返鄉潮，28日也宣布明年1月1日至31日，擬實施中國航班入境旅客加強檢疫方案，目前預計將在機場採檢唾液核酸檢測，但詳細規則尚待官方公佈。

德國暫時未對中國放寬旅行限制作出反應。新西蘭與澳大利亞29日則表示，目前暫不跟進。

（綜合報導）

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