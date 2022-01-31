疫情下除旧迎新 虎年能否告别新冠？

印尼华人迎虎年

东南亚各地的华人也在庆祝虎年的到来。雅加达街头出现了中国风格的新春装饰。印尼华裔人口超过760万，约占该国总人口的3.3%。印尼政府自2001年起允许公开庆祝中国春节，2003年将春节设为法定假期。该国目前也面对奥密克戎感染造成的病例激增。