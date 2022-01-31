 疫情下除旧迎新 虎年能否告别新冠？ | 所有节目 | DW | 31.01.2022

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文化经纬

疫情下除旧迎新 虎年能否告别新冠？

中国农历虎年来临。这是全球华人在疫情下度过的第二个春节。在庆祝新年的同时，中国还迎来了第二次主办奥运会的挑战。

  • China Neujahr Jahr des Tigers

    期待生龙活虎

    2022年2月1日，是中国农历壬寅虎年的开始。老虎在中国被视为威严、强大、活力充沛的象征。虎年也被寄予希望能带来旺盛的生命力。

  • China I Coronavirus in Peking

    过年放假 检测不止

    迎接虎年新年之际，北京作为冬奥会举办城市，防疫不敢放松。直到农历除夕，北京每日都有新增病例，丰台、朝阳等城区的部分区域仍被列为风险地区。被封闭小区的居民在过年期间也要定期接受核酸检测。

  • China Schnee Peking 2022

    近在咫尺却遥不可及的冬奥会

    农历正月初四（2月4日）北京冬季奥运会将拉开帷幕。这场饱受争议的体育盛会将在严格的新冠防护措施下举行。全体外国运动员、工作人员、官方代表和记者接受“闭环管理”，所有活动都在“防疫泡泡”中进行。赛事不对观众售票，民众只能在春节假期里观看电视转播。

  • China Neujahr Jahr des Tigers

    这边禁足 那里解封

    在经过数周封城之后，上周西安疫情清零，宣布解封。该市这一波感染中，共报告本土确诊病例2053例，是数个月来中国出现的最大一次疫情爆发。现在市民终于可以出门、聚会、游园、欢度春节。

  • China Neujahr Jahr des Tigers

    就地过年和春运人潮

    冬季新一波疫情和奥密克戎的出现，给坚持清零的中国防疫出了难题。为了减少人员流动，政府再次呼吁民众就地过年。尽管如此，春节前数天的杭州火车站还是人潮涌动。截至1月26日数据，此前十天内全国春运旅客发送量约2.6亿人次，较2021年同期增长约46%。

  • China Neujahr Jahr des Tigers

    千里走单骑

    就像图上的一家三口，有些打工者仍选择骑摩托车回家。据中国媒体报道，今年有些返乡者是考虑到这样可以减少途中的人际接触，降低感染风险。

  • China Neujahr Jahr des Tigers

    香港：还要等两年？

    香港过年的气氛同样浓郁。这里实行的是与中国大陆清零策略类似的防疫路线，居民当中完整接种疫苗的比例约为70%，明显低于中国大陆。香港欧洲商会估计，香港可能要等到2024年年初才会重新开放。

  • China Neujahr Jahr des Tigers

    印尼华人迎虎年

    东南亚各地的华人也在庆祝虎年的到来。雅加达街头出现了中国风格的新春装饰。印尼华裔人口超过760万，约占该国总人口的3.3%。印尼政府自2001年起允许公开庆祝中国春节，2003年将春节设为法定假期。该国目前也面对奥密克戎感染造成的病例激增。

  • China Neujahr Jahr des Tigers

    伦敦中国城

    同往年一样，春节前伦敦的中国城张灯结彩，熙熙攘攘。英国在经历了冬季奥密克戎感染高潮之后，一段时间来新增确诊病例数下降，疫情趋缓。大部分限制措施取消，社会生活基本放开。


  • China Neujahr Jahr des Tigers

    期待生龙活虎

    2022年2月1日，是中国农历壬寅虎年的开始。老虎在中国被视为威严、强大、活力充沛的象征。虎年也被寄予希望能带来旺盛的生命力。

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    过年放假 检测不止

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    就地过年和春运人潮

    冬季新一波疫情和奥密克戎的出现，给坚持清零的中国防疫出了难题。为了减少人员流动，政府再次呼吁民众就地过年。尽管如此，春节前数天的杭州火车站还是人潮涌动。截至1月26日数据，此前十天内全国春运旅客发送量约2.6亿人次，较2021年同期增长约46%。

  • China Neujahr Jahr des Tigers

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    同往年一样，春节前伦敦的中国城张灯结彩，熙熙攘攘。英国在经历了冬季奥密克戎感染高潮之后，一段时间来新增确诊病例数下降，疫情趋缓。大部分限制措施取消，社会生活基本放开。


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