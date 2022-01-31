疫情下除旧迎新 虎年能否告别新冠？

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中国农历虎年来临。这是全球华人在疫情下度过的第二个春节。在庆祝新年的同时，中国还迎来了第二次主办奥运会的挑战。
2022年2月1日，是中国农历壬寅虎年的开始。老虎在中国被视为威严、强大、活力充沛的象征。虎年也被寄予希望能带来旺盛的生命力。
迎接虎年新年之际，北京作为冬奥会举办城市，防疫不敢放松。直到农历除夕，北京每日都有新增病例，丰台、朝阳等城区的部分区域仍被列为风险地区。被封闭小区的居民在过年期间也要定期接受核酸检测。
农历正月初四（2月4日）北京冬季奥运会将拉开帷幕。这场饱受争议的体育盛会将在严格的新冠防护措施下举行。全体外国运动员、工作人员、官方代表和记者接受“闭环管理”，所有活动都在“防疫泡泡”中进行。赛事不对观众售票，民众只能在春节假期里观看电视转播。
在经过数周封城之后，上周西安疫情清零，宣布解封。该市这一波感染中，共报告本土确诊病例2053例，是数个月来中国出现的最大一次疫情爆发。现在市民终于可以出门、聚会、游园、欢度春节。
冬季新一波疫情和奥密克戎的出现，给坚持清零的中国防疫出了难题。为了减少人员流动，政府再次呼吁民众就地过年。尽管如此，春节前数天的杭州火车站还是人潮涌动。截至1月26日数据，此前十天内全国春运旅客发送量约2.6亿人次，较2021年同期增长约46%。
就像图上的一家三口，有些打工者仍选择骑摩托车回家。据中国媒体报道，今年有些返乡者是考虑到这样可以减少途中的人际接触，降低感染风险。
香港过年的气氛同样浓郁。这里实行的是与中国大陆清零策略类似的防疫路线，居民当中完整接种疫苗的比例约为70%，明显低于中国大陆。香港欧洲商会估计，香港可能要等到2024年年初才会重新开放。
东南亚各地的华人也在庆祝虎年的到来。雅加达街头出现了中国风格的新春装饰。印尼华裔人口超过760万，约占该国总人口的3.3%。印尼政府自2001年起允许公开庆祝中国春节，2003年将春节设为法定假期。该国目前也面对奥密克戎感染造成的病例激增。
同往年一样，春节前伦敦的中国城张灯结彩，熙熙攘攘。英国在经历了冬季奥密克戎感染高潮之后，一段时间来新增确诊病例数下降，疫情趋缓。大部分限制措施取消，社会生活基本放开。
中国31日再通报40起本土新冠确诊案例，其中与冬奥相关的人员也有34人染疫，其中包含一名有夺金希望的波兰女子运动员。北京当地政府已建议民众缩小春节聚会规模与缩短时间。
西安因疫情在经历了1个月的封城之后解封，恢复正常生活生产秩序。北京冬奥会召开在即，北京部分地区出现零星确诊病例，北京当局如临大敌，为防控措施加码。与冬奥会相关的入境人员中已检测出72例阳性病例。
春节是中国人一年一度最重要的节庆。然而受新冠疫情的影响，今年仍会有很多人无法返回家乡，同亲人共度佳节。
过去两年以来，中国严防死守的防疫政策，使在华德国企业面临的压力越来越大。国际货币基金也向中国政府发出了放松防疫措施的呼吁。
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