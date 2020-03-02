疫情下网络维稳 中国新规鼓吹“正能量”

（德国之声中文网）中国网信办去年12月发布的《网络信息内容生态治理规定》（下称《规定》），本月起正式生效。据悉新例实施前夕，有多个网站和微博帐号被封。

《规定》共八章41条，所列出的"违法信息"广泛而笼统，包括：危害国家安全、洩露国家秘密、颠覆国家政权、破坏国家统一、否定英雄烈士事迹和精神、宣扬极端主义、宣传邪教或封建迷信、侵害他人隐私，以及"散佈谣言、扰乱经济和社会的讯息"等。

"不良信息"则包括使用夸张标题、炒作绯闻丑闻、煽动人群及地域歧视、不当评述自然灾害等、宣扬低俗内容等。违规者会被"依法制裁"，但没有提及执法和惩处细节。

促网络平台"唱响主旋律"

有别于以往的网络禁令，新网规除了打击负面言论的一贯做法，也"鼓励"网络信息内容生产者制作、复制、发布"正能量信息"，包括：宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、宣传党的理论路线方针政策和中央重大决策部署、弘扬社会主义价值观、展示经济社会发展亮点、提高中华文化国际影响力等。

《规定》还鼓励行业组织带头，引导会员单位"唱响主旋律"，并要求新闻、微博、游戏影音、电商等各大平台"优化信息推荐机制"，在首页、推荐榜单、弹窗、默认搜寻等醒目位置宣传"正能量信息"。

熟悉的感叹号

网民皆沦宣传工具

香港中文大学历史系中国研究中心客座教授林和立对德国之声分析指出，新规定是习近平一贯的"文革路线"，网络和网民皆沦为政治宣传工具，"不仅被禁止发表某些言论，还要主动地唱好党和国家，讲赞美的话"。

有大陆网民亦斥做法倒退，"进入了赞美不够大声，就违法阶段"、"好消息是以后每天都是好消息，坏消息是以后你很难再看到坏消息，欢呼吧，同胞们！"

这是习近平自2012年上台后，所订立第二部有关网络的法规。2017年6月实施的《网络安全法》共七章79条，首次以法律形式规定网路实名制，并指明当局可因维护国家安全和社会公共秩序而限制通讯，意即断网及封锁消息。

疫情失控控舆情

新网规的逻辑，也体现在目前"疫情、舆情"的角力场。最早公开武汉疫情的"吹哨人"李文亮医生病逝后引爆民间怒火，社会对言论自由的呼声不绝，但紧接而来的却是当局收紧言论空间，强调舆论正能量。

中共中央政法委2月18日就政法系统防控疫情相关工作发出通知，要求加大宣传力度，弘扬正气，推出更多有温度、有泪点、有人情味的"暖新闻"，还要善用微博、微信、抖音、快手等新媒体平台。网上陆续涌现大量"甘肃女医护集体剃头上阵"、"流产十天女护士重回一线"等"最美逆行者"内容。

当局同时严防再有"吹哨人"，身处武汉的公民记者陈秋实、李泽华，以及曾在武汉医院拍摄病人遗体的当地商人方斌，上月先后被当局带走，至今音讯全无。

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李澄欣（综合报导）