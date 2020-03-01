疫情下的香港餐饮业: 低处未算低

(德国之声中文网) 鉴於肺炎病毒可以透过空气和飞沫传播, 香港人都尽量减少聚会丶用膳。疫情令许多行业雪上加霜, 其中对餐饮的打击尤甚。

大公报在2月3日写到, 香港餐饮管理协会会长杨位醒称, 03年SARS时期, 酒楼仍能"食老本"捱过数个月的低谷, 威力远不如新冠肺炎的影响。

笔者朋友的父亲在当时是一间拉面店老板, 他表示当年受疫情影响的时间不长, 大概只有一个多月,食客亦因SARS而减少外出用膳, 但情况比现在要好得多。他补充, 虽然政府未有针对饮食业的纾困措施, 但仍可渡过难关。

2019年的香港因反修例风波而经历超过半年的社会运动, 经济持续衰退, 加上当前新冠疫情, 特区政府财政司司长陈茂波预测2020年香港经济的实质增长为-1.5%至0.5%。而与03年後中国开通自由行, 刺激香港消费, 现在的情况更为严峻。眼下内地人赴港旅游丶消费的意欲亦大不如前。

反送中运动中 香港餐饮业就经历过一轮浩劫（资料图片）

哀鸿遍野 黯淡无光

目前香港的餐饮业可谓哀鸿遍野, 前景更是黯淡无光。

引述香港01报导, 香港餐饮联业协会会长黄家和表示, 现时晚市生意大减九成, 形容与沙士相比时, 打击是「有过之而无不及」。他续称, 本来现时应有不少春茗等聚餐, 但估计已有95%以上取消, 故不少食肆暂停营业, 员工亦要停薪留职。不过他亦补充, 外卖生意有上升。去年年底业界失业率已升至6.2%, 估计下次宣布餐饮业失业率时, 可升逾6.5%。

如本地餐饮龙头兼上市公司---稻香集团目前已宣布5间分店暂停营业, 17间分店不做晚饭时段; 富临集团旗下约20间餐馆暂停营业, 2,000名前线员工2月放3日无薪假。

大众外出用膳意欲的锐减为连锁餐饮集团带来寒冬, 对小本经营的餐厅更具是毁灭性的。

食材生意异军突起

在香港旺区---尖沙咀经营一间越南餐厅的凌小姐向德国之声表示, 新冠疫情在香港出现後, 生意插水, 跌幅近9成。虽然现在仍在营业, 但每天都在亏钱。手下共有十多名员工, 只有一半上班, 其他只好让他们放无薪假期。

祸兮福之所倚，福兮祸之所伏。餐饮业的实体店被受打击, 但同是与餐饮业相关的食材经销生意却异军突起。

作者朋友张先生在香港从事本地农埸的经销生意, 客户在网上订购产品後, 他们会把食材送到指定地点。他表示在肺炎在香港爆发後, 人们都不愿意外出用膳, 以减低被感染的风险。现在生意比疫情爆发前要好, 订单数目大增, 订购频率也更密。自农历新年後, 生意额增幅有近5成。