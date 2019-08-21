 疫情下的阅兵式——希腊纪念独立革命200周年 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.03.2021

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时政风云

疫情下的阅兵式——希腊纪念独立革命200周年

希腊曾计划隆重庆祝反抗奥斯曼帝国的独立战争起始200周年。因新冠大流行瘟疫，现只在首都雅典举行阅兵式，对全国作电视转播。

Griechenland Athen | Parade zu 200 Jahre Unabhängigkeit

阅兵式中，战斗直升机飞过雅典卫城

（德国之声中文网）2021年是希腊革命200年纪念年，3月25日该是庆典高潮。人们对今年这一纪念日曾有全然不同的设想：乡村节庆、学生们载歌载舞、贵客云集，尤其是来自英国、法国、德国和俄罗斯的客人——这些国家在19世纪有强大的亲希腊运动。人们准备满怀喜悦、自豪和对未来的信念欢度这一重大日子，特别是在主权债务危机爆发10年后的今天。然而，新冠大流行瘟疫使计划泡汤。

本周四（3月25日），雅典只有阅兵式，没有观众、 没有孩子、没有旗帜、没有喧闹。装甲车辆开到空旷的城市中央，场面就像荒诞影剧《疯狂的麦克斯》中一幕。希腊、美国和法国的战斗机将为电视观众展示其空中特技——顺便向邻国土耳其表明，200年后，其“前臣民”已变得多么强大。

Griechenland 200 Jahre Unabhängigkeit | Kampfjets über Athen

阅兵式上，军机飞过帕特农神庙

总理米佐塔基斯领导的希腊政府本设想邀请英、法、俄三国元首作为庆典贵宾。1827年10月，这3国海军在纳瓦里诺（Navarino）联手击败奥斯曼—埃及舰队，帮助希腊人走向了他们渴望的自由。纳瓦里诺海战被视为奥斯曼帝国走向末路的开始，对希腊成为巴尔干地区第一个独立国家起了重要作用。

Griechenland Athen | Parade zu 200 Jahre Unabhängigkeit

疫情下，黑色口罩也是士兵的标配

查尔斯亲王和俄罗斯总理到场

但邀请３国元首共襄盛举的计划在实施过程中遇到了困难，其原因未必是新冠。俄总统普京一开始就拒绝了邀请；那永远的女王伊丽莎白二世从未想过要去访问她丈夫的国家。只有法国总统马克龙旋即同意，孰料他上周再次下令法国全境实施严格停摆措施，并临时取消雅典行程。

Griechenland Athen | Parade zu 200 Jahre Unabhängigkeit

英国王子查尔斯夫妇、俄罗斯总理米舒斯丁（Mikhail Mishustin）等外国嘉宾到场参加希腊革命200周年庆祝活动

这样，取代原计划中的元首，３国分别以派出他人“恭逢盛典“：英国查尔斯王子伉俪、俄罗斯总理米舒斯丁、法国国防部长帕利。当然，与雅典关系密切的塞浦路斯总统尼科斯-阿纳斯塔西亚迪斯自会到场。

 

凝炼/乐然  （德新社，路透社）

 

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