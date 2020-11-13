疫情下的金马奖：本土电影出彩 中国媒体噤声

（德国之声中文网）第57届金马奖颁奖典礼于周六（11月21日）如期在台湾台北举行。本土电影《消失的情人节》成为当晚最大赢家，获得11项入围，最终揽下最佳剧情长片、最佳导演、最佳原著剧本、最佳视觉效果、最佳剪辑5项大奖。

资深台湾演员陈淑芳凭借在《孤味》和《亲爱的房客》的表现同时被封为金马奖影后与最佳女配角，创下纪录。今年81岁的她也成为金马奖最高龄的演员奖得主。她在表示感谢的同时呼吁：“台湾的演员、导演、摄影都非常好，拜託不要流失他们，让他们留在台湾拍片，我也愿意拍学生制片，半价也没关系。”

首次入围金马影帝的台湾演员莫子仪也因为主演《亲爱的房客》摘得影帝桂冠。他发表获奖感言称，可以站在颁奖台不代表是最优秀的演员，要“致自由、致平等、致天赋人权、致电影创作、致生活”。

最新金马影后和影帝

香港影片表现不俗

多部香港影片也出现在获奖名单上：以反送中运动为题材的《夜更》获最佳剧情短片奖，记录广东乌坎村民6年抗争过程的《迷航》获得最佳纪录片奖，艺术电影《幻爱》获得最佳改编剧本。

《幻爱》导演周冠威在领奖时特别感谢了香港“年轻一辈”，并以“香港加油”结束发言。《夜更》导演郭臻在得奖感言中呼吁关注在中国大陆关押的12名港青，并表示这部片属于“世界每个不同角落，而又拥抱良知的香港人”。长达3小时的纪录片《迷航》耗时8年制作，金马评审评价道，该纪录片透过中国小人物的命运，以“放大镜”的模式，检视中国的政治，社会运动及社会变革。

中国媒体鲜有报道

值得注意的是，有“华语奥斯卡”之称的台湾电影金马奖今年并未受到中国主流媒体的关注。去年，中国宣布暂停其影片与人员参加第56届金马影展，有关当局并未陈述抵制理由。外界普遍认为，这和2018年金马奖最佳纪录片得主《我们的青春，在台湾》导演傅榆在颁奖礼上的发言有关，她当时表示“希望我们的国家有一天能被当成独立的个体看待”，引发争议以北京的不满。金马奖的遭遇也被外界视为两岸关系进一步紧张化的标志之一。

今年北京虽然没有发布官方禁令，但是大陆和香港电影依旧大范围缺席。媒体报道方面几乎为零，仅有少数电影博主对颁奖礼发表了评论。例如，“影吹斯汀”认为：“没有了内地的参与，金马也失去了立足整个华语电影界的地位和格局，变得越来越本土化。知名度和与之直接挂钩的商业影响力受到的冲击也显而易见。”

“8分电影”则分析道：“金马奖不幸沦为了一个地方性的小型奖项，但这并不意味着，这个曾是华语电影最具代表性的奖项，会彻底失去价值。”

疫情之下 顺利举行

出生在台湾的奥斯卡获奖导演李安是金马奖组委会主席

正如许多行业，今年的电影业也遭遇新冠疫情的重创，金马影展暨执委会主席李安在颁奖礼结束后对媒体感慨道：“今年在这么艰难的环境，能够正常、顺利的举办，气氛还保持的这么好，真的很令人感动。”

李安还笑称，自己住在美国已经好几个月，没有看到这么多真的人聚在一起，笑称自己回台湾看到这样防疫有成，能够举办这样大型的典礼，让他这个“洋包子”大开眼界。他表示：“大概参加了30年的金马奖，这一届我会非常深刻的记在心裡”，并希望金马奖越做越奔腾、越有活力，希望社会能够继续支持。

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