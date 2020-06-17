疫情下的美国：越来越多的人靠领食品救济度日

（德国之声中文网）好莱坞公园洛杉矶体育场看起来就像是落在洛杉矶一片巨大停车场上的宇航飞船。这很符合好莱坞的风格。数十年来这座电影制作重镇都是一个梦工厂，把人们从现实社会带到另一个世界。

这座新修建的洛杉矶体育场耗资50亿美元，全部都是私人出资。停车场上身穿黄色马甲的工作人员忙来忙去。如果不是停车场上铺着大量的硬纸箱子，那人们可能还真误以为回到了疫情前的时期。汽车排起了长龙，司机们纷纷打开后备箱等待装载纸箱。

瞬间返贫

“有时候晚上我会哭起来，因为我的孩子们会饿着肚子上床睡觉。”38岁的罗亚斯（Maria Rojas）说。不久前她和丈夫还都分别有着一份不错的收入，能养活他们的5个孩子。学校本来也为孩子们提供食物，但是因为疫情的到来校餐被取消了。

罗亚斯是一名理发师。她的丈夫是维修工。今年3月，他们的生活一下子被改变了。整个好莱坞都停摆了，游客们不再来观光，餐馆也都关了门。几乎是一夜之间，越来越多人失去工作。很多人没钱再去光顾理发馆，还有很多人自己在家维修，或者索性什么都不修了。罗亚斯一家人一下子失去了收入来源。高居不下的只有房租，这一点在疫情期间也没有改变。

纸箱中的食品

特朗普签发的支票在哪里？

美国总统特朗普“慷慨大方”地亲笔签发了很多面值数千美元的支票，但是只有报税的家庭才能得到支票。罗亚斯一家人另有忧虑。原本华盛顿政府也向失业者发放失业金，但是罗亚斯和她的丈夫不知道该如何填写那么多的申请表格，所以他们放弃了申请失业金。

她说，9月的这一天早晨，她开车来洛杉矶体育场停车场的时候，她感觉有些羞耻。“这是我第一次去免费食物分发处。”说这句话的时候，罗亚斯的目光垂向了她开的那辆银色现代车的方向盘。

每个来这里领取免费食物的家庭都可以得到4个纸箱，大概80磅重。纸箱里装着奶酪、大米、意大利面、豆子、罐头和一些冷冻鱼。专业人员负责分发免费食物，他们疏导着车流，确保分发速度。志愿者把纸箱装进后备箱，然后开过来下一辆车，领取者和分发者之间都不需要发生有可能导致病毒传染的接触。

求助的人越来越多

洛杉矶地区食品银行（Food Bank）负责人弗鲁德（Michael Flood）说：“越来越多忍饥挨饿的人请求我们帮助。”他说，美国已经习惯于应对灾难，向受灾的人们提供食品救济。

不过1929年世界经济危机以来洛杉矶遇到的情况还从未像现在这样严重。 弗鲁德说：“可惜我们不具备欧洲那样的社保体系。”他表示，美国还有很大的改善空间。可是对于11月初即将举行的美国总统大选，他却不愿多言。

弗鲁德接受德国之声记者采访

但是弗鲁德很感谢美国农业部迅速地提供了帮助，从农民手中买下食品，否则的话因为大量的餐馆和学校都关门，这些食物迟早都会变质。

这一天，救济人员花费了3个小时的时间分发了9000个装满食品的纸箱，可以满足2300个家庭未来两周的饮食需求。疫情前洛杉矶地区食品银行在其它援助机构的帮助下，每个月可以为30万人提供免费食物。疫情开始之后，现在平均每个月都会有90万人表示需要获得救济。 “我们判断，情况不会立刻得到改善，” 弗鲁德说，“没准情况还会变得更糟呢。”他说，目前洛杉矶有一半的人都陷入经济窘境。当地的人口数量超过1300万。

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