疫情下的纽约曼哈顿唐人街正在消失

（德国之声中文网）居住在纽约曼哈顿唐人街（China Town）核心区的心发现，最近越来越难买到最爱喝的奶茶了。虽然距离纽约疫情最严重的3月份已经过去了半年多，但很多疫情前每天都开门的奶茶店现在每周只开三天。在联合国工作的华人心选择住在曼哈顿下城包厘街（Bowery）与格兰街交叉处，因为这里本来被众多的中国超市和美食所包围。

"街上明显安静很多了，客流量也很少。"心从自己的公寓窗口望着楼下的街道说，"谁能相信这里是曾经最热闹的曼哈顿唐人街。"很多小饭馆都关门了，包括心最爱吃的楼下的饺子馆。出去吃饭的选择越来越少，一些大饭馆如聚点和友情客串等受年轻人聚会欢迎的大一点的餐馆虽然从疫情中存活下来了，但也并没有开放堂食，只能送外卖和无接触配送。

纽约曼哈顿唐人街正在消失。

"今天店里都没有什么人，生意很不好，其实整个唐人街都没什么人。"曼哈顿唐人街最受欢迎的一家广式茶餐厅Noodle Village的工作人员对德国之声表示，"虽然现在主管部门允许餐厅开放25%容量的堂食服务，但目前连这25%的客源都没有达到，与疫情最严重的3月份相比，情况并没有什么好转。"而这家最受欢迎的餐厅在疫情之前通常在饭点需要排队才能吃到。

游客数量的减少是唐人街餐馆复苏的主要障碍。与皇后区的法拉盛（Flushing）唐人街或布鲁克林日落公园（Sunset Park）等华人社区不同，那里有成千上万的常住居民能够为当地小企业提供支持，而曼哈顿唐人街地区只有大约4万名居民。它的经济主要以每年访问纽约的6600万游客为基础，但现在游客很少。纽约每天的地铁乘客量也从550万下降到了120万。

曼哈顿唐人街困境的另一个主要原因是以堂食为主的中餐厅无法适应向外卖的转型。此前纽约另一家著名中餐连锁西安名吃曾在点餐处重点标明："堂吃效果最好，如外带汤面口感会出现偏差。"

对此，Noodle Village的工作人员说："我们是以堂吃为主的餐厅，我们的粥、汤面和馄饨都是现做现吃味道最好。我们不太做外卖，外卖的业务也不太好。"

但为了生存，越来越多的唐人街中餐馆开始尝试送外卖，心注意到，很多餐馆开始和纽约当地的送餐平台熊猫外卖合作，大一点的餐馆如自己家楼下的聚点甚至开始做自己的外卖网站，客人扫码就可以在线点餐送外卖。

击垮唐人街餐饮业的另一个主要原因是昂贵的房租，即时没有客源收入，许多餐馆也必须每月支付数万美元的房租。此外，员工也是个难题。眼下很难雇到一线服务员工，因为他们宁可在家依靠失业救济金生活以确保安全。

"我们不知道该怎么办，未来也没有什么计划，只能捱过去。"Noodle Village这位工作人员茫然地说。"我希望能尽快恢复生意。"她说，"我们不知道该如何应对，就算打折，买一送一都没人来吃。"

和心一样，越来越多的纽约华人发现，很多受人喜爱的中国餐馆相继宣布永久性停业，而且宣布关门的餐厅数量增加的速度惊人。

根据纽约州饭店协会（New York State Restaurant Association）于9月进行的一项调查，如果它们没有得到政府的额外资助，到今年年底，会有多达三分之二的州饭店可以永久关闭。据《纽约时报》估计，自3月1日以来，纽约已经有2800家小企业关门，其中三分之一是餐馆和酒吧。

不仅仅是餐馆，在心居住公寓的街角的曼哈顿唐人街最出名的华人超市香港超市也境遇惨淡。"生意不是很好，客流量很一般。"一位工作人员对德国之声表示。而这家超市平常总是人满为患，结账处通常排着长队。

曼哈顿的华埠是纽约最早的唐人街，位于纽约市曼哈顿南端下城，居民以广东人和福建人为主。整个曼哈顿唐人街含40多条街道，面积超过4平方公里。在唐人街的商店有三分之一是中餐馆，街道两边摆放着堆积如山的水果、药材、海鲜摊位。

曼哈顿唐人街距纽约市政府仅一箭之遥，与闻名世界的国际金融中心华尔街也只是咫尺之途，又毗邻世界表演艺术中心百老汇，优越的地理位置使其在纽约有举足轻重的地位。

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