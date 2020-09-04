疫情下的威尼斯——轻松悠哉 只此一次

（德国之声中文网）圣马可大教堂前又出现了大排长龙的景象，一直排到摆渡码头。乍见之下，与以往相比似乎并无异样。但很快便不难发现，排队游客之间的距离要大于往常。正处于夏季旅游旺季的威尼斯平添了几分清净。圣马可广场上不见错综交织的旅游团。站在教堂和钟楼上观景，映入眼帘的也不再是人山人海。这座著名的广场也终于可以一展其美貌了。

来自德国伍珀塔尔（Wuppertal）的拉尔夫·穆勒（Ralf Müller）已经是第三次来威尼斯旅游了。他觉得今夏的威尼斯"空得令人咋舌"。他刚去过威尼斯附近的丽都岛（Lido），那里"也空荡荡的"。岛上的餐厅老板向他抱怨了客源稀少之苦。另一方面，爱好摄影的穆勒也很享受这些旅游景点罕见的一面。他意犹未尽地说："我不再只是站在景点前按快门了，而是可以沉浸其中。"

走在威尼斯的街头，到处可以听到说德语的声音，法语也有一些，当然还有意大利语。美国和中国的游客依旧不能入境。现在的威尼斯成为许多意大利当地人短期度假的目的地。来自意大利北部维罗纳(Verona)的四位游客异口同声地表示，他们原以为游客会更少。确实，威尼斯并不空荡。自六月初意大利重新开放边境以来，游客的数量有所回升，但是和过去几年相比，不可同日而语。

威尼斯濒临崩溃

威尼斯平均每年接待约3600万游客，其中三分之一是过夜游客，三分之二是一日游游客，这座城市濒临崩溃。天价租金、住房紧缺，加上爱彼迎（Airbnb）民宿出租的盛行使得威尼斯的当地居民人数缩减为5万人，约1万居民已经离开了老城。当地组织"90代"（Generazione 90）多年来一直在争取增加租房供给和优化旅游业。威尼斯本想从今年7月初开始向游客征收3至8欧的旅游费，但是现在因为疫情游客减少，邮轮停开，该城决定将这一措施推迟到明年再执行。

威尼斯大运河的清静时光

从业40年的贡多拉船夫法比奥·皮拉（Fabio Pilla）坦言："我们还从未遇到过现在这种情况。我们接二连三地遭殃，先是去年11月的洪水，然后又赶上疫情封城。我现在的收入大概是以往的一成。"许多贡多拉码头也都关闭了。但是皮拉并不想换工作。因为他不知道自己在这样一座旅游城市里还能做些什么。

生机勃勃的威尼斯

"这也正是问题所在"，乔瓦尼·利昂纳（Giovanni Leone）如是说。这位建筑师是威尼斯多尔索杜罗区 (Dorsoduro)商人、工匠和居民联合组织"DOVE"的主席。他强调："威尼斯是一座生机勃勃的城市，但是因为过去几年逐渐被游客淹没，所以许多人、甚至当地人都忽略了这一点。"

利昂纳补充道："在封城期间，我们只能在附近活动，才忽然明白：即使没有游客，我们也已经拥有了一切。我们拥有覆盖率极高的快速网络，我们为什么不鼓励前来旅游的年轻人留下来，在数字行业工作？"利昂纳不仅想通过"DOVE"组织联合壮大当地城区，他也想为摆脱对大众旅游的依赖而献计献策。

圣马可广场的咖啡店不再人满为患

另辟蹊径──慢旅游

"威尼斯不是露天剧场。人们应该来这里融入其中，通过与当地人的接触亲自感受这里的生活"，露易赛拉·罗梅罗（Luisella Romero）建议道。这位头戴时髦帽子的威尼斯姑娘是一位城市导游，她支持"DOVE"组织。她在索杜罗区读得大学，在这里认识很多人，包括不少艺术工匠和小店店主。"当我把游客带进这些店里时，他们都很高兴，因为游客可以和当地人交流，也可以尝试玻璃制作等各种工艺。"

在罗梅罗眼中，这是一种"慢旅游"，这种旅游方式不但让双方获益，也能提升传统工艺的地位。封城期间，她推出了一套数字导游方案，结果大获成功，因此她决定将数字导游继续进行下去。她说："目前一切都慢了下来，但是游客能发现城市的另一面。"

索杜罗区的居民都不想看到成群结队的游客。甚至一位在一家普通纪念品店工作的售货员都极其不满。他的销量现在虽然骤减，但是之前从邮轮上下来的许多游客，尤其是中国人蜂拥而入只为拍照，他觉得类似这样的客人不接也罢。

2020年夏天的里阿尔托桥

在威尼斯主要景点之一--里阿尔托桥上也呈现另一番景象。通常在通往桥上的阶梯上游客摩肩接踵、寸步难行，现在则畅行无阻，人们可以从桥的两边欣赏大运河的美景。桥上的部分商店依旧处于关闭状态。一位精品小鞋店的老板表示，他不知道自己是否可以度过今年的难关。

酒店行业的情况同样也不容乐观。安德烈·梅亚纳（Andrea Meanna）在摆渡码头 St.Toma附近经营着一家小旅馆。新冠疫情以前其客源一直都很充足，7月初重新开张后，梅亚纳降低了房间的价格。他介绍道："我们的盈利只有去年的15%。"虽然他还有一个出售意大利起泡酒普洛赛克的酒厂，但是这也弥补不了收入的减少。

接下来该如何是好？梅亚纳可以肯定的是无法再一切照旧。他说："我们不需要邮轮，因为它们一无是处，只会对泻湖造成破坏。收取"游客税"的措施在他看来也不妥。他认为，威尼斯应该是向所有人开放的，包括不太富裕的人，目前最大的问题在于，整个威尼斯因为Airbnb的盛行似乎已经变成了一座大酒店，这个问题亟需解决。

2019年夏天的里阿尔托桥

威尼斯的重生

尽管如此，威尼斯各行各业都期待游客回归，包括当地文化机构。

博物馆也重新开门了，威尼斯的建筑和艺术双年展已被推迟到明年和后年举行。目前在双年展的中心花园里正在展出一个有关双年展艺术、建筑、舞蹈、电影等历史的展览。每天都有相关的解说，颇受游客欢迎。少了往日喧嚣的清静威尼斯应该不会再次出现。威尼斯貌似正在经历重生的过程：从大众旅游向慢旅游过度。毋庸置疑的是，今年的威尼斯绝无仅有。

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