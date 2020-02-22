（德国之声中文网）北京朝阳区三里屯，这个热闹的商业娱乐区，目前仅有少数几家餐馆还在营业。平日里和府捞面总是门庭若市，为了吃上一碗牛肉面或者排骨面，很多食客不惜排起长队耐心等待。但是这会店里只坐着两名顾客。戴着口罩的店长王经理站在店门口。他说："我们被要求每个小时都对餐桌和地板进行消毒。无论是顾客还是送货司机都必须用酒精消毒双手。我们也会对所有人进行体温测量。只有体温正常的才能进来。"

每一名在餐馆里就餐的顾客都需要登记电话号码，店员会把他们的电话号码和体温记录在登记本上。店员也需要每两个小时监测一次体温并记录在册。目前每天来和府捞面吃饭的顾客只有不到10个人，店里每天大概也只接到20个左右的网上订餐。在平时，每天但是中午就会有数百名食客来这里就餐。

离开和府捞面我们向西驱车前往二环边上的雍和宫。作为北京城里重要的旅游景点，这里原本总是热热闹闹，相邻的街道车水马龙。不过，往日拥堵的街巷今天却变得空空荡荡。从1月24日开始，雍和宫红色大门紧闭。寺庙里的高音喇叭里仍传出诵经声。雍和宫对面一个专门经营香客用品的小店的店主说："这疫情对我们的影响可真不小。现在大家都不出门了。当年SARS那会都没现在这么严重。那会儿还有人上街呢，城里还有生活可言。可现在哪里都没有人。"

春节虽然已经结束了，但实际上仍有大量的人员没有返回北京。有统计显示，目前尚未返回北京的务工人员数量高达数百万。从上周末开始，北京推出新的规定，所有返回北京的人员都必须隔离14天，无所谓是从外省市回来还是从海外回来，全部都要执行这一规定。

雍和宫附近的一个胡同口摆着一张写字桌。一个穿黑色衣服戴红色臂章的保安坐在桌子旁。他说："我负责给那些返城的人员登记。他们在这个本子上登记，然后扫一下街道的二维码。这些信息会在街道办事处登记。"

回京的人员都需要在自己隔离两周。违抗这一规则的人会受到惩罚。对于从疫情重灾区湖北回来的人员则必须在辖区专门设置的地方做统一隔离。胡同口的这名保安说："统一隔离的地方有专门的人员管理。"

中国正在试图通过这些严厉的手段阻止新冠病毒（ SARS-CoV-2 ）进一步蔓延。湖北之外的地区，病毒蔓延之势的确有所减缓。近一周来，北京新增的病例不多。在中国其它一些大城市的情况都较为类似。

通过一些手机应用程序也可以查询到北京哪些小区已经出现了确诊病例。我们又驱车返回了朝阳区。位于东坝的恒大江湾被官方公布为发现确诊病例的小区。我们刚好看到一个穿蓝色羽绒服的年轻女性从小区走出来。她说自己就住在这片小区，今天出门是要去购物。她说："每天都会有人给我们的楼道还有整个小区消毒，一天一到两次。我们在这个小区有个专门的微信群，紧急信息和重要信息都在群里发布。我们还有专门的出入证。"

只有那些已经隔离过的住户才有出入证。其余的人员暂时都不能出门。快递小哥也都不能进小区。小区门口的路边上摆了十几个快递包裹。不相关的人员都不能进入这个小区。目前北京几乎所有小区都禁止访客入内。

新冠病毒完全改变了北京的生活常态。而旧日的常态什么时候才能恢复，目前还不得而知。