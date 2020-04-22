 疫情下的世界地球日 联合国吁经济「灰变绿」 | 科技环境 | DW | 22.04.2020

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科技环境

疫情下的世界地球日 联合国吁经济「灰变绿」

4月22日是的世界地球日（Earth Day），今年踏入50週年，却遇上新冠肺炎疫情。联合国呼吁各国推动经济复苏时，要趁机转型为绿色经济。

Global Ideas Symbolbild Weltkugel (Getty Images/AFP/J. Nackstrand)

联合国秘书长古特雷斯呼吁各国推动经济复苏时要转型为绿色经济

（德国之声中文网）全球忙于应付新冠疫情、挽救饱受重创的经济，联合国秘书长古特雷斯(Antonio Guterres)今日（22日）在世界地球日50周年纪念活动上致辞时表示，现时正是经济「从灰变绿」的契机，敦促各国政府推动「绿色复苏」，不要救助污染严重的行业。

古特雷斯在声明中说，新冠疫情是二战以来世界面临的最大考验，「但还有另一个更深层次的紧急情况，就是地球上正在发生的环境危机」。

他强调，各国利用纳税人的钱刺激经济时，应实现绿色就业和可持续增长，「公共资源应该用于投资未来，而不是过去，并流向有助于环境的可持续部门和项目」。

新冠疫情引发经济危机，美国、中国和欧洲各国政府，都推出大规模经济刺激计划。而在某些地区，环保议题并没有被抛诸脑后。

在过去一周，德国、法国和其他欧盟成员国的部长，已表明会配合气候目标，支持以后的干预措施，这也是全球气候运动团体的主题。

其中，奥地利环境部长Leonore Gewessler上周表示，对奥地利航空公司的援助条件，要与气候政策吻合，例如大幅减少短途航班、使用环保型喷气式燃料和调整航班税等。

环保游行改为线上

除了政府，民间也积极推动环保议题。去年由瑞典环保少女通贝里（Greta Thunberg）等年轻人推动的环保运动，备受全球触目，他们本来希望趁着今年世界地球日50周年再发起游行集会，未料因遇上疫情被迫取消。

观看视频 00:40

“没有紧迫感 如何改变自己的行为”

活动因而改为线上进行，包括世界地球日直播（Earth Day Live）。还在念高中的环保组织零时（Zero Hour）共同创办人马戈林（Jamie Margolin）说，「反正大家都在线上，也许他们会从世界地球日开始。有了网络资源，你点击一个链接，就可以看到另一个，再看到另一个，然后你就开始参与进来了。」

世界地球日可追溯至1969年，美国发生油井爆炸并酿成生态灾难，翌年1970年4月22日，美国约2000万民众走上参与保育游行，是美国有史以来规模最大的环保游行活动，促使了美国国会迅速通过多项环保法桉。此后每年4月22日定位世界地球日。

 

 

李澄欣（路透社/美联社）

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