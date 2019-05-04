疫情下照办狗肉节 玉林人：禁吃侵犯自由

（德国之声中文网）狗是宠物还是食物？这是每年夏至都要辩论一次的话题。

以「夏至荔枝狗肉节」闻名的广西玉林，今年无惧新冠疫情继续「过节」，周日（21日）夏至起展开爲期一周的「节日」，吃狗在当地被视爲是在夏天驱暑补身的方式。

据报由于多年来受到爱狗人士谴责，现时狗肉大多数集中处理屠宰，不再现杀现卖。但有网上片段流传，玉林肉贩在一个市场中一字排开处理狗肉，肉贩没戴口罩丶手套，贩售狗肉的餐厅员工也缺乏防护装备，有民众徒手翻狗肉，被网民批评罔顾疫情，也有人指吃狗肉残忍。

「跟冬至吃饺子一样」

对於玉林人，这些新闻看得不是味儿，他们每年都要背负残忍丶野蛮的恶名。

45岁陈先生在玉林土生土长，他对德国之声表示自己从小就吃狗肉，但跟很多玉林人一样并不常吃，一年最多吃两三次，其中夏至吃狗是习俗。他说吃狗对玉林人来説很平常，所谓「狗肉节」只是商人和媒体的渲染，本地人并不认爲是节日，也没有特别的庆祝活动，「只是外地人丶外国人给我们贴的标签，这几年被爱狗人士閙大，説成是节日」。

年轻一辈玉林人也有同感。27岁的卢小姐对德国之声形容，夏至吃狗肉「跟冬至吃饺子丶元宵吃汤圆一样」，不过是家人朋友聚在一起吃吃肉丶喝喝酒，「我2012年读大学时第一次听到人家骂狗肉节，觉得很惊讶，因爲我从来没听过这个节日」。

事实上，两广一直有夏至吃狗的风俗，为何会提升至「节日」层次，坊间有不同説法，有指是源自2009年玉林市旅游局主办玉林国际旅游美食节武林烹饪大赛，「玉林脆皮狗」获美味金奖，也有指是玉林商人2010年起推动「夏至荔枝狗肉节」促销，自此引爆海内外舆论。

事件经发酵后，成为吃狗和爱狗人士每年的拉锯战。有爱狗人士花费数千元人民币向商家买狗以图拯救动物，也曾有人到玉林举牌拉横幅高调声讨狗肉节。

狗列「伴侣动物」 中国禁食狗肉有谱? 狗列「伴侣动物」 中国将出台法律草案将犬只重新归类为宠物，而非家畜。动物权益组织对这个做法表示肯定。中国农业农村部表示：「狗已『特化』为伴侣动物，不宜列入畜禽管理。」畜禽是指那些可以将其作为食物、取牛奶、毛皮、和制成纤维和药物的动物。新草案已向公众开放征求意见，并确定了18个传统牲畜品种，包括牛、猪、鸡和骆驼。该部还列出13种特殊物种，包括驯鹿、野鸡、羊驼、狐狸和鸵鸟等13种将免于动物交易限制。

狗列「伴侣动物」 中国禁食狗肉有谱? 爱我就不要吃我 在中国的一些地方，狗被认为是一种美味佳肴。广西地区的玉林市每年6月都会举办狗肉节。据人道协会估计，每年约有1000万只狗被杀，用于全国的狗肉交易。

狗列「伴侣动物」 中国禁食狗肉有谱? 文化还是生意？ 廣西自治區有举办狗肉節的传统。玉林当地人认为，吃狗肉和吃猪肉没有区别，是夏季的传统习俗。但动物维权人士称，这个节日没有文化价值，只是为了做生意而设立的。

狗列「伴侣动物」 中国禁食狗肉有谱? 「狗肉节将继续进行」 玉林居民李永伟对法新社记者说，狗和其他肉类一样，都是一样的。他说:「你不应该强迫人们做出他们不愿意做出的选择，就像你不会强迫别人成为基督徒或佛教徒或穆斯林一样。」另一位居民说:［这个节日还将继续下去。年轻人、老人、甚至婴儿都在吃狗肉。这是传统。」

狗列「伴侣动物」 中国禁食狗肉有谱? 「狗是我们的朋友」 批评中国大规模屠狗的声浪此起彼伏。动物维权人士杨玉华说:「我们来到玉林，是想告诉人们，狗是我们的朋友。我们不能残忍地宰杀它们。」根据一项民调显示，三分之二的中国人要求结束狗肉节。图为动物维权人士在中国驻洛杉矶大使馆前抗议玉林狗肉节。

狗列「伴侣动物」 中国禁食狗肉有谱? 多少狗遭屠宰 据总部设在华盛顿的人道协会称，中国每年有多达1千万只狗被杀，其中有多达1万是在玉林节而被杀。虽然大部分肉品都是通过合法的养殖场，但仍有许多私下秘密经营的狗肉屠宰场都试图逃避食品安全检查。

狗列「伴侣动物」 中国禁食狗肉有谱? 刀下留狗 2015年，爱狗人士杨晓云从中国北方的老家天津来到玉林，花了约7千元人民币（约944欧元）在市场上买了100只狗，拯救它们的性命。这些狗被安置在临时收容所里。

狗列「伴侣动物」 中国禁食狗肉有谱? 法律怎么说? 2015年，玉林政府试图与狗肉节撇清关系，并宣布了新的限制措施。新规定不允许商贩在公共场合宰杀狗，或在公共场所摆放狗的尸体，也不被允许在户外供餐。但在中国，并没有禁止吃狗肉的法律。图为商贩们在市场上卖狗肉的画面。

狗列「伴侣动物」 中国禁食狗肉有谱? 亚洲其他吃狗的国家 除了中国，在越南等亚洲其他国家，狗肉仍然是一道受欢迎的菜肴，甚至被认为是春药。在过去几年里，非法狗肉交易在亚洲各地蓬勃发展，价值数百万美元，批评者说，这种做法是毫无必要的残忍行为，而且对公众健康的风险越来越大。据估计，在亚洲各地每年有3千万只狗被吃掉。图为玉林当地人食用狗料理的画面。



「不吃宠物狗」

自小吃狗的陈先生认爲，各地爱好不同肉类只是文化差异，不是文明与否的问题，他直言玉林人没有「狗是人类朋友」的观念，希望外界不要先入爲主。「外地人觉得我们吃狗很残忍，但对印度人来説，他们也觉得西方人吃牛排是屠夫丶杀人犯，我们也可以觉得美国人吃火鷄很残忍。」

他续指，玉林也有爱狗人士不吃狗，但双方「你养你的狗，我吃我的狗」，互不干涉。

卢小姐则因爲宗教原因不吃狗，但并不抗拒别人吃，她形容吃狗和吃猪牛无异，「爲什麽我们需要觉得吃狗很特别，但又不需要觉得吃猪丶牛丶羊很特别呢？对我来説是一个性质」。

两人都强调，玉林人平常吃的不是宠物狗，而是经过人工养殖和正规屠宰的肉狗，跟野味更是两回事。对於有动物保护人士称不少狗其实是偷来的宠物狗，卢小姐赞成要严惩，但认爲与吃狗无关，「应该制止偷狗的行爲，但不是制止吃狗肉，就好像有人偷鸡，你应该制止偷鷄的行爲，而不是制止人吃鷄」。

动保组织玉林救小狗

可是随着中国养狗人数增加，全国有超过2,740万只宠物狗，国内反对玉林人吃狗的呼声越来越大，海外人士也声援。2年前就有逾300万人在网上联署抵制狗肉节。

国际动物福利组织国际人道协会（Humane Society International, HSI）表示，每年玉林狗肉节都有成千上万狗只被残酷杀害成爲盘中餐，而今年新冠疫情下仍照办活动，是商人爲求敛财不顾人群聚集风险。

该组织本月初从玉林商贩手中救出10只小狗，义工Jennifer Chen表示，她看到现场一堆小狗被困在笼里害怕得发抖，「不敢相信有人想要吃这些可爱小宝贝」。

除了杀狗残忍，舆论还关注无牌狗肉经营丶狗只养殖和运输期间环境恶劣，恐沦病毒温床，为下一次瘟疫大流行埋下伏笔。

会否全国禁吃狗？

新冠疫情爆发，正好是禁狗肉的时机。中国政府今年2月宣布禁止野生动物交易，农业部4月首次将狗列为「伴侣动物」而非畜禽，多个省市也陆续修改《野生动物保护管理条例》，其中深圳市成爲全国首个禁吃狗肉的城市。

目前除了玉林，江苏沛县丶吉林丶广东丶广西等多地都有吃狗肉传统，外界关注禁令会否逐步扩至全国。

对此，从小吃狗肉的玉林人陈先生无奈道：「如果政府立法禁止吃狗，我肯定是要遵守的，但我内心肯定是反对的！」

不吃狗肉的90后卢小姐也反对立法，甚至对此感气愤，认爲是侵犯自由，「你可以不吃狗，但你为什麽要干涉我们的习惯和价值观？」。她称网传禁吃狗肉的原因是猫狗作为宠物，与人类建立起比其他动物更亲近的关系，加上港台也禁止，是现代人类文明的要求和体现，她直言无法认同，「感觉这个理由很无赖，为什麽不吃狗就是文明？」。

翻查资料，香港早在1950年代因为疯狗病泛滥而订立《猫狗条例》，禁止屠宰猫狗食用；台湾则在2017年通过《动物保护法》修正草案，烹吃猫狗可罚款5万至25万台币。

玉林狗肉文化根深蒂固，禁吃狗恐激起民愤，惟两位受访玉林人均赞成当局加强规管狗只养殖和屠宰，以保障公共卫生，陈先生形容「政府该做的就应该做」，卢小姐也说：「这是对消费者负责任。」

