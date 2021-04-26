 疫情下民怨飙升 印度令社媒删帖 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.04.2021

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时政风云

疫情下民怨飙升 印度令社媒删帖

疫情紧急、民众怨声载道。在巨大的舆论压力下，印度政府要求推特等社交媒体平台删除部分用户贴文，引发更多的不满。

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印度疫情升温 单日确诊破31万人

  （德国之声中文网）印度政府周日（4月25日）称，已要求脸书、Instagram及推特这几家涉及媒体平台删除近百则批评政府防疫失职的贴文。

这些贴文包括反对党政治人物对政府的指责，以及要求总理莫迪下台的呼吁。官方表示，这些言论可能引发恐慌，一些图片“误导”受众，对抗疫产生不利影响。

推特一名发言人证实，一些内容已暂时对印度境内的用户屏蔽。发言人对路透社表示，推特审核了政府方面的要求是否符合公司的规则以及当地的法律。

近日来，印度的新冠感染病人飙升。周一通报的新增感染人数近35.3万，连续第5天创下全球单日新增感染病例的国别记录，并已占到全球日增感染数的近一半。各地医院人满为患，医用氧气连日告急，众多患者求助无门。

莫迪政府被指责不顾专家的警告放松防疫限制措施，并举办大型政治集会。被删除的一条贴文出自西孟加拉邦劳工部长、反对党政治家Moloy Ghatak之手。他指责莫迪抗疫不利，应为目前每日数千人被新冠夺去生命负直接责任，还将莫迪及其竞选集会的照片与死者被火葬的场景放在一起。

Weltspiegel 26.04.21 | Indien Coronavirus

周一印度官方公布的前一日死亡人数为2812。与超高的感染病例数相比，这一数字非常低。但有专家指出，实际死于新冠的人数远高于官方统计。阿育王大学的生物学教授Gautam Menon对德国之声表示，印度新冠死亡人数可能是官方数字的5到10倍。

印度政府在要求推特删帖的时候，援引的是2000年颁布的“信息技术法”。该法允许当局为保护“印度的主权完整”以及维护公共秩序，责令屏蔽某些信息。

反对党国大党的发言人Pawan Khera表示，对政府允许大型集会、旅行及不顾社交安全距离的做法提出质疑，不能被称为违反该国的任何法律。德里的数字人权组织“互联网自由基金会”也表示，印度政府对社交平台的删帖指令缺乏透明度。

印度的不少社交媒体用户也批评政府在一场 “人道灾难”当前的时候把精力花在网络审查上。一位用户说，政府显然“觉得删帖比保障氧气供应更容易”。还有人批评推特屈服于当局的压力，甘做“同谋”。

推特不是第一次面临这一指责。今年2月，在印度农民反修法大规模抗议运动期间，推特曾封锁与此有关的500多名用户的账号。因为政府一度威胁要拘捕推特在印度的工作人员。但推特当时拒绝关闭一些记者和政治人士的账号，并称对他们的封锁令并不符合印度法律。

  • Relatives of a deceased COVID-19 patient grieve in front of a hospital in the Indian city of Ahmedabad. The health situation has spiraled out of control. The country recorded more than 333,000 new infections in the last 24 hours — the highest daily caseload in the world. That means more than 1 million people in India have been infected with the virus in the past four days alone.

    印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃

    不能承受之痛

    这里是印度艾哈迈达巴德市一家医院前。图中悲痛的两人刚刚在疫情中失去了亲人。在印度，新冠疫情已然失控，在过去数日里，印度每日新增病例超过33万。仅仅4月23日一天，新增就超过34.6万，又一次打破前一日的记录。

  • COVID-19 patients wait to be treated at this hospital in New Delhi. Many hospitals are completely overwhelmed. We are running desperately short of beds, desperately short of oxygen [and] essential medicines, Shuchin Bajaj, an Indian doctor and director of a hospital chain, told DW. We are turning away patients. It's breaking our hearts. The situation in the country is almost apocalyptic.

    印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃

    医院人满为患

    很多新冠患者正在新德里一家医院里等待治疗。在印度，很多医院人满为患。印度医生、连锁医院负责人巴贾杰（Duchin Bajaj）告诉德国之声：“我们急需病床，急需氧气和基本药物。我们不得不把病人们拒之门外。这让我们心碎。”

  • Many desperate patients still set out for hospital — and sometimes have to wait for hours in front of them, like this man in a motor rickshaw in Ahmedabad. At least he got one of the increasingly scarce oxygen cylinders. In Delhi alone, according to official figures, there is a shortage of around 5,000 intensive care beds, and some hospitals have almost run out of oxygen.

    印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃

    绝望的等待

    很多人根本进不去医院，需要在医院门前等待数小时。例如，艾哈迈达巴德的人力车里的这位先生。他至少还得到了一个氧气瓶。在印度，氧气瓶日益紧缺。根据官方数据，仅德里地区就缺少大约5000张重症监护病床，一些医院的氧气也用完了。

  • Many places across the country, like here in Allahabad, are seeing people crowd oxygen refilling stations with empty cylinders to bring their relatives. Oxygen is already being traded at exorbitant prices on the black market. The government is considering stopping operations at oil refineries and other industries that use oxygen for production so it can be provided to hospitals.

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    排队等氧气

    在印度许多地方，例如图中的阿拉哈巴德，氧气瓶加气站挤满了人。在黑市上，氧气正以高昂的价格交易。印度政府正在考虑暂停炼油厂等耗氧工业的运营，以节省出氧气提供给医院。

  • Since the beginning of the pandemic, more than 186,000 Indians have died as a result of the coronavirus. Currently, the country is registering more than 2,000 deaths every day. In many parts of the country, such as here in the capital, Delhi, the crematoriums and cemeteries can barely keep up with the number of bodies.

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    日夜不停的火化

    自疫情开始以来，已经有近19万名印度人因感染新冠病毒而死亡。目前，印度记录的每日死亡人数超过2000。在很多地方，例如在首都新德里，火葬场和墓地几乎不够用了。

  • Some experts say the situation in the country has worsened because of the rapid spread of a particularly contagious new double mutant variant of the coronavirus, B.1.617. It has prompted many countries to impose entry bans on travelers from India — and even issue travel warnings for the country. The United States has done that even for its citizens already vaccinated against the coronavirus.

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    “双重变种”病毒的快速传播

    一些专家认为，印度疫情恶化的原因是传染性特别强的“双重变种”病毒B.1.617的快速传播。这让许多国家对来自印度的旅行者实施入境禁令，并对印度发出旅行警告。美国甚至对已接种新冠疫苗的公民也发出前往印度的旅行警告。德国也在周六（4月24日）发布了针对印度的入境禁令。

  • India is home to more than 1.3 billion people. But less than 2 % of the adult population has been vaccinated so far. That's despite the country being one of the world's largest vaccine producers. But the order came late for Indian pharmaceutical companies to first meet domestic demand rather than exporting jabs. From May 1, vaccines will be available to all Indians over the age of 18.

    印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃

    缺乏疫苗

    印度人口超过13亿。尽管印度是世界上最大的疫苗生产国之一，但到目前为止，只有不到2%的成年人口接种了新冠疫苗。印度制药公司已经接到命令，首先要满足国内需求。从5月1日起，所有18岁以上的印度人都可以接种新冠疫苗。

  • Experts say it's not just the sluggish vaccination rate that is to blame for the rapid spread of the coronavirus in India. Religious, political and sporting events across the nation have also played a big role. The Kumbh Mela, India's largest Hindu pilgrimage festival, was attended by several million people. During the ritual bath in the Ganges, there were few signs of masks and social distancing.

    印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃

    群体聚会推波助澜

    专家认为，印度疫情恶化的原因不仅是因为苗接种率低。全国各地的宗教、政治和体育活动也推波助澜。大壶节（Kumbh Mela）是最大的印度教朝圣节，聚集者众多。在恒河的沐浴仪式中，几乎没有人戴口罩和保持社交距离。

  • Politics too has set a poor example so far. Regional elections were held in the state of West Bengal at the beginning of the month. There were mass rallies in the megacity of Kolkata during the campaign with leading politicians from the ruling BJP party. Prime Minister Narendra Modi also took part — and were celebrated by thousands of unmasked supporters.

    印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃

    危险的政治活动

    迄今为止，印度政治界也未能做出好榜样。本月初，西孟加拉邦举行了地区选举。竞选期间，在加尔各答这座大城市里，执政的印度人民党的主要政客都举行大规模集会。总理莫迪也出席了集会，现场数千名支持者都没有戴口罩。

    作者: Thomas Latschan



  
（据路透社、BBC、纽约时报）

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