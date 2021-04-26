疫情下民怨飙升 印度令社媒删帖

（德国之声中文网）印度政府周日（4月25日）称，已要求脸书、Instagram及推特这几家涉及媒体平台删除近百则批评政府防疫失职的贴文。

这些贴文包括反对党政治人物对政府的指责，以及要求总理莫迪下台的呼吁。官方表示，这些言论可能引发恐慌，一些图片“误导”受众，对抗疫产生不利影响。

推特一名发言人证实，一些内容已暂时对印度境内的用户屏蔽。发言人对路透社表示，推特审核了政府方面的要求是否符合公司的规则以及当地的法律。

近日来，印度的新冠感染病人飙升。周一通报的新增感染人数近35.3万，连续第5天创下全球单日新增感染病例的国别记录，并已占到全球日增感染数的近一半。各地医院人满为患，医用氧气连日告急，众多患者求助无门。

莫迪政府被指责不顾专家的警告放松防疫限制措施，并举办大型政治集会。被删除的一条贴文出自西孟加拉邦劳工部长、反对党政治家Moloy Ghatak之手。他指责莫迪抗疫不利，应为目前每日数千人被新冠夺去生命负直接责任，还将莫迪及其竞选集会的照片与死者被火葬的场景放在一起。

周一印度官方公布的前一日死亡人数为2812。与超高的感染病例数相比，这一数字非常低。但有专家指出，实际死于新冠的人数远高于官方统计。阿育王大学的生物学教授Gautam Menon对德国之声表示，印度新冠死亡人数可能是官方数字的5到10倍。

印度政府在要求推特删帖的时候，援引的是2000年颁布的“信息技术法”。该法允许当局为保护“印度的主权完整”以及维护公共秩序，责令屏蔽某些信息。

反对党国大党的发言人Pawan Khera表示，对政府允许大型集会、旅行及不顾社交安全距离的做法提出质疑，不能被称为违反该国的任何法律。德里的数字人权组织“互联网自由基金会”也表示，印度政府对社交平台的删帖指令缺乏透明度。

印度的不少社交媒体用户也批评政府在一场 “人道灾难”当前的时候把精力花在网络审查上。一位用户说，政府显然“觉得删帖比保障氧气供应更容易”。还有人批评推特屈服于当局的压力，甘做“同谋”。

推特不是第一次面临这一指责。今年2月，在印度农民反修法大规模抗议运动期间，推特曾封锁与此有关的500多名用户的账号。因为政府一度威胁要拘捕推特在印度的工作人员。但推特当时拒绝关闭一些记者和政治人士的账号，并称对他们的封锁令并不符合印度法律。

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 不能承受之痛 这里是印度艾哈迈达巴德市一家医院前。图中悲痛的两人刚刚在疫情中失去了亲人。在印度，新冠疫情已然失控，在过去数日里，印度每日新增病例超过33万。仅仅4月23日一天，新增就超过34.6万，又一次打破前一日的记录。

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 医院人满为患 很多新冠患者正在新德里一家医院里等待治疗。在印度，很多医院人满为患。印度医生、连锁医院负责人巴贾杰（Duchin Bajaj）告诉德国之声：“我们急需病床，急需氧气和基本药物。我们不得不把病人们拒之门外。这让我们心碎。”

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 绝望的等待 很多人根本进不去医院，需要在医院门前等待数小时。例如，艾哈迈达巴德的人力车里的这位先生。他至少还得到了一个氧气瓶。在印度，氧气瓶日益紧缺。根据官方数据，仅德里地区就缺少大约5000张重症监护病床，一些医院的氧气也用完了。

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 排队等氧气 在印度许多地方，例如图中的阿拉哈巴德，氧气瓶加气站挤满了人。在黑市上，氧气正以高昂的价格交易。印度政府正在考虑暂停炼油厂等耗氧工业的运营，以节省出氧气提供给医院。

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 日夜不停的火化 自疫情开始以来，已经有近19万名印度人因感染新冠病毒而死亡。目前，印度记录的每日死亡人数超过2000。在很多地方，例如在首都新德里，火葬场和墓地几乎不够用了。

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 “双重变种”病毒的快速传播 一些专家认为，印度疫情恶化的原因是传染性特别强的“双重变种”病毒B.1.617的快速传播。这让许多国家对来自印度的旅行者实施入境禁令，并对印度发出旅行警告。美国甚至对已接种新冠疫苗的公民也发出前往印度的旅行警告。德国也在周六（4月24日）发布了针对印度的入境禁令。

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 缺乏疫苗 印度人口超过13亿。尽管印度是世界上最大的疫苗生产国之一，但到目前为止，只有不到2%的成年人口接种了新冠疫苗。印度制药公司已经接到命令，首先要满足国内需求。从5月1日起，所有18岁以上的印度人都可以接种新冠疫苗。

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 群体聚会推波助澜 专家认为，印度疫情恶化的原因不仅是因为苗接种率低。全国各地的宗教、政治和体育活动也推波助澜。大壶节（Kumbh Mela）是最大的印度教朝圣节，聚集者众多。在恒河的沐浴仪式中，几乎没有人戴口罩和保持社交距离。

印度疫情水深火热 医疗系统濒临崩溃 危险的政治活动 迄今为止，印度政治界也未能做出好榜样。本月初，西孟加拉邦举行了地区选举。竞选期间，在加尔各答这座大城市里，执政的印度人民党的主要政客都举行大规模集会。总理莫迪也出席了集会，现场数千名支持者都没有戴口罩。 作者: Thomas Latschan







（据路透社、BBC、纽约时报）

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