疫情下民怨飙升 印度令社媒删帖

疫情紧急、民众怨声载道。在巨大的舆论压力下，印度政府要求推特等社交媒体平台删除部分用户贴文，引发更多的不满。
（德国之声中文网）印度政府周日（4月25日）称，已要求脸书、Instagram及推特这几家涉及媒体平台删除近百则批评政府防疫失职的贴文。
这些贴文包括反对党政治人物对政府的指责，以及要求总理莫迪下台的呼吁。官方表示，这些言论可能引发恐慌，一些图片“误导”受众，对抗疫产生不利影响。
推特一名发言人证实，一些内容已暂时对印度境内的用户屏蔽。发言人对路透社表示，推特审核了政府方面的要求是否符合公司的规则以及当地的法律。
近日来，印度的新冠感染病人飙升。周一通报的新增感染人数近35.3万，连续第5天创下全球单日新增感染病例的国别记录，并已占到全球日增感染数的近一半。各地医院人满为患，医用氧气连日告急，众多患者求助无门。
莫迪政府被指责不顾专家的警告放松防疫限制措施，并举办大型政治集会。被删除的一条贴文出自西孟加拉邦劳工部长、反对党政治家Moloy Ghatak之手。他指责莫迪抗疫不利，应为目前每日数千人被新冠夺去生命负直接责任，还将莫迪及其竞选集会的照片与死者被火葬的场景放在一起。
周一印度官方公布的前一日死亡人数为2812。与超高的感染病例数相比，这一数字非常低。但有专家指出，实际死于新冠的人数远高于官方统计。阿育王大学的生物学教授Gautam Menon对德国之声表示，印度新冠死亡人数可能是官方数字的5到10倍。
印度政府在要求推特删帖的时候，援引的是2000年颁布的“信息技术法”。该法允许当局为保护“印度的主权完整”以及维护公共秩序，责令屏蔽某些信息。
反对党国大党的发言人Pawan Khera表示，对政府允许大型集会、旅行及不顾社交安全距离的做法提出质疑，不能被称为违反该国的任何法律。德里的数字人权组织“互联网自由基金会”也表示，印度政府对社交平台的删帖指令缺乏透明度。
印度的不少社交媒体用户也批评政府在一场 “人道灾难”当前的时候把精力花在网络审查上。一位用户说，政府显然“觉得删帖比保障氧气供应更容易”。还有人批评推特屈服于当局的压力，甘做“同谋”。
推特不是第一次面临这一指责。今年2月，在印度农民反修法大规模抗议运动期间，推特曾封锁与此有关的500多名用户的账号。因为政府一度威胁要拘捕推特在印度的工作人员。但推特当时拒绝关闭一些记者和政治人士的账号，并称对他们的封锁令并不符合印度法律。
（据路透社、BBC、纽约时报）
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新德里政府本有足够时间为应对新一波新冠疫情爆发做准备。然而，当局玩忽职守，酿成大灾。德国之声评论员Ankita Mukhopadhyay指出，印度政府现在必须公开认错。