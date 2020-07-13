疫情下旅行：列车空调系统有多安全？

（德国之声中文网）当下越是人多的地方，对预防新冠病毒的安全规定就越严格。因此在德国乘坐火车就要求必须戴口罩并保持距离。这是德国铁路为重新获得乘客信任的两个基本安全条例。德国铁路公司发言人鲁驰（Steffen Rutsch）表示，人们也不必担心火车上的空调会增加感染新冠的风险。

鲁驰说："根据我们迄今的了解，全球范围内在火车上感染病毒的案例极少。奥地利卫生局进行调查的结果显示，在奥地利的第一波新冠病毒感染浪潮中，乘坐公共交通的感染几率微乎其微。"

乘客难消顾虑

但是，不少乘客仍然心存顾虑。空调系统真的可以降低甚至排除气溶胶感染的风险吗？还是它只会将有害空气散布到整个车厢？铁路公司称输送新鲜空气尤为重要。"和飞机相似的是，高速列车也有完整的通风系统，每7分半中就会全面更换车厢内的空气。我们的火车还具有风量自动控制功能。也就是说：火车中的新鲜空气输送频率取决于车厢内的乘客数量。因此，火车运行中的空气更换频率明显高于建筑物中的空调系统。"

专家们至少可以肯定的是，在空调系统运行时，感染病毒的风险低于人们的想象。 类似于对密闭的房间进行通风，重要的是输入新鲜空气。 另外就是从室内排出的空气不会再通过空调循环返回。 柏林工业大学水陆交通研究所有轨车辆部负责人赫希特（Markus Hecht）说："空调系统肯定会改善空气流通状况。 但这是否就足够了还很难说，只是人们希望如此。 而且这还不能完全肯定。 对此还需要进一步研究。"

口罩是必须

天上地下有不同

就在本周，联邦交通部通过联邦铁路局对该项研究进行了招标，要求在未来几个月得出结论。德国铁路公司（Deutsche Bahn）表示，德国火车能够有效地排出火车中的废气。然而德国火车上的空调系统使用的是G4型空气过滤器。其过滤网孔较粗，不适合过滤病毒。飞机上则使用了更好的Hepa过滤器。但是，德国铁路公司发言人鲁驰表示，这对于德国铁路来说并不合适，因为 10000米高空的空气与地面上的空气完全不同。

他说："原则上来说，飞机拥有无菌的外部空气，不含花粉、不含灰尘颗粒，因此过滤器可以快速密集过滤。而地面上的火车情况当然不同。因季节的不同，输送的空气中含有很多颗粒，特别是新鲜空气中比例很高。"

也就是说，Hepa过滤器用在火车上将会很快被堵塞。尽管还需要进一步的调查研究，但德国铁路公司认为乘坐火车是很安全的。

这令人感到些许放心。例如支持联邦铁路公司的乘客协会成员瑙曼（Karl-Peter Naumann）就表示："据我们所知，到目前为止，铁路旅行是安全的，没有风险。当然我们还是要小心，戴口罩是非常重要的一点。我们被告知过滤器毫无问题。而且我们知道正在计划对此进行研究。研究结果如何至关重要。"

德国铁路公司关于火车上的空调设备可以减少病毒感染风险的说法，迄今尚无可以用来反驳的科学论点。对乘客来说，这无疑是个好消息。

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适合疫情期间出游的12条德国徒步线路 萨克森小瑞士的画家之路 德累斯顿附近的这条小径，早在18世纪就成为了著名旅游景点：奇石林立的山峦，借助画家的绘笔，吸引了无数的徒步游客，持续至今。新冠疫情期间，景区的游船暂时停运，但是徒步客依然可以乘坐火车抵达----记得在火车上佩戴口罩。

适合疫情期间出游的12条德国徒步线路 莱茵河谷上的陡峭山路(Rheinsteig) 从威斯巴登到波恩，这条著名的徒步线路绵延320公里，俯瞰着蜿蜒流淌的莱茵河。陡坡上的葡萄园，用四季变换的色彩装扮着温婉起伏的群山；接二连三的古堡，承载着德意志民族的众多古老传说。随着德国疫情的趋稳，这些古堡从5月底起逐步开放。

适合疫情期间出游的12条德国徒步线路 普法尔茨丘陵的碎石小径(Hauensteiner Schusterpfad) 德国西南隅的普法尔茨丘陵，总共拥有超过1.2万公里的步道。奇石横生的这条15公里徒步线路，绝对不会让人感到枯燥。不过，疫情期间，健行者暂时无法使用普法尔茨丘陵中遍布的山间小木屋。

适合疫情期间出游的12条德国徒步线路 埃菲尔山间小径(Eifelsteig) 这片丘陵，其实是由多座死火山组成的。肥沃的土地上徜徉着饱餐的牛羊，用来酿造美酒的葡萄藤也在这里茁壮成长----全长310余公里的埃菲尔山间小径，适合酒足饭饱之后活动一下筋骨。

适合疫情期间出游的12条德国徒步线路 哈尔茨山区的歌德之路(Goethe-Weg) 1141米高的布罗肯峰是哈尔茨山脉的制高点，大文豪歌德当年就曾来到这里，这条步道亦得名于此。在疫情发生前，许多人都会乘坐小火车登顶；现在，大家只能效法歌德，步行前往。好在道路并不算太陡峭，全长也只有9公里。

适合疫情期间出游的12条德国徒步线路 图林根森林的远足径(Rennsteig) 早在19世纪，旅游业就已经开发了这条徒步路线。如今，它是全德国最受欢迎的远足徒步线路，每年游客量高达10万人。随着疫情趋稳，从5月15日起，沿途的旅店、餐馆重新获准开放，旅行社也可以提供行李运送服务。

适合疫情期间出游的12条德国徒步线路 伦山远足径(Hochröhner) 这条德国中部的180公里远足线路，能带你领略伦山生态保护区的山毛榉树林、玄武岩湖泊、以及越来越少见的泥炭沼泽。荒山野岭间的孤独行者，在疫情期间倒是十分应景。从5月15日起，沿线的旅店重新开放。

适合疫情期间出游的12条德国徒步线路 巴伐利亚的金色山路(Goldsteig) 5月30日，巴伐利亚州的旅店、宾馆重新开放，这条全长660公里的步行旅游线路也相应复苏。连接巴伐利亚丘陵与上法尔茨丘陵的小径，呈现出“北陡南缓”的特点，健行者一定要合理制订好计划。

适合疫情期间出游的12条德国徒步线路 楚格峰下的环湖步道(Eibsee Rundweg) 巴伐利亚南部的阿尔卑斯山区，是徒步客、登山客的天堂，这里有海拔2962米的德国最高峰楚格峰(Zugspitze)，不愿意爬那么高的游客，则可以选择山脚的艾比湖(Eibsee)环湖步道，行走一圈只要2小时。而且：5月18日起，步道附近的露天酒馆重新开放。

适合疫情期间出游的12条德国徒步线路 吕讷堡草原的绵羊之路(Heidschnuckenweg) 从汉堡到策勒的这条223公里步行线路穿越吕讷堡草原。每到夏末秋初，紫色的石楠花开，而一种叫做“欧洲盘羊”的绵羊则被人们故意放养在这里，用来维护这种欧洲并不多见的美丽生态。5月中旬起，走累了的游客还可以重新搭乘马车代步。

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李京慧/乐然（德广联）

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