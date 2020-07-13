 疫情下旅行：列车空调系统有多安全？ | 科技环境 | DW | 16.08.2020

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科技环境

疫情下旅行：列车空调系统有多安全？

在德国，乘坐火车的旅客开始逐渐增加，尽管很多人仍然有些担心被病毒感染。实际上感染的风险可能低于人们的想象。

Deutsche Bahn | ICE (Getty Images/AFP/J. Macdougall)

（德国之声中文网）当下越是人多的地方，对预防新冠病毒的安全规定就越严格。因此在德国乘坐火车就要求必须戴口罩并保持距离。这是德国铁路为重新获得乘客信任的两个基本安全条例。德国铁路公司发言人鲁驰（Steffen Rutsch）表示，人们也不必担心火车上的空调会增加感染新冠的风险。

鲁驰说："根据我们迄今的了解，全球范围内在火车上感染病毒的案例极少。奥地利卫生局进行调查的结果显示，在奥地利的第一波新冠病毒感染浪潮中，乘坐公共交通的感染几率微乎其微。"

乘客难消顾虑

但是，不少乘客仍然心存顾虑。空调系统真的可以降低甚至排除气溶胶感染的风险吗？还是它只会将有害空气散布到整个车厢？铁路公司称输送新鲜空气尤为重要。"和飞机相似的是，高速列车也有完整的通风系统，每7分半中就会全面更换车厢内的空气。我们的火车还具有风量自动控制功能。也就是说：火车中的新鲜空气输送频率取决于车厢内的乘客数量。因此，火车运行中的空气更换频率明显高于建筑物中的空调系统。"

专家们至少可以肯定的是，在空调系统运行时，感染病毒的风险低于人们的想象。 类似于对密闭的房间进行通风，重要的是输入新鲜空气。 另外就是从室内排出的空气不会再通过空调循环返回。 柏林工业大学水陆交通研究所有轨车辆部负责人赫希特（Markus Hecht）说："空调系统肯定会改善空气流通状况。 但这是否就足够了还很难说，只是人们希望如此。 而且这还不能完全肯定。 对此还需要进一步研究。"

Großbritannien Coronavirus (picture-alliance/NurPhoto/J. Feeney)

口罩是必须

天上地下有不同

就在本周，联邦交通部通过联邦铁路局对该项研究进行了招标，要求在未来几个月得出结论。德国铁路公司（Deutsche Bahn）表示，德国火车能够有效地排出火车中的废气。然而德国火车上的空调系统使用的是G4型空气过滤器。其过滤网孔较粗，不适合过滤病毒。飞机上则使用了更好的Hepa过滤器。但是，德国铁路公司发言人鲁驰表示，这对于德国铁路来说并不合适，因为 10000米高空的空气与地面上的空气完全不同。

他说："原则上来说，飞机拥有无菌的外部空气，不含花粉、不含灰尘颗粒，因此过滤器可以快速密集过滤。而地面上的火车情况当然不同。因季节的不同，输送的空气中含有很多颗粒，特别是新鲜空气中比例很高。"

也就是说，Hepa过滤器用在火车上将会很快被堵塞。尽管还需要进一步的调查研究，但德国铁路公司认为乘坐火车是很安全的。

这令人感到些许放心。例如支持联邦铁路公司的乘客协会成员瑙曼（Karl-Peter Naumann）就表示："据我们所知，到目前为止，铁路旅行是安全的，没有风险。当然我们还是要小心，戴口罩是非常重要的一点。我们被告知过滤器毫无问题。而且我们知道正在计划对此进行研究。研究结果如何至关重要。"

德国铁路公司关于火车上的空调设备可以减少病毒感染风险的说法，迄今尚无可以用来反驳的科学论点。对乘客来说，这无疑是个好消息。

  • Auch auf Wanderwegen gilt: den Mindestabstand von 1,50 Metern einhalten und sich nur mit so vielen Leuten auf den Weg machen, wie es erlaubt ist. Diese Zahl variiert von Bundesland zu Bundesland. Unbedingt vorher erkundigen. Diese Wanderer sind vorbildlich auf der Roßtrappe in Sachsen-Anhalt unterwegs. Der 403 Meter hohe Granitfels ist ein beliebtes Ausflugsziel im Harz.

    适合疫情期间出游的12条德国徒步线路

    哈尔茨山区的玄武岩小径(Roßtrappe)

    即便在山林中行走，地方当局制订的防疫规定也依然有效。在德国中部的哈尔茨山区，这两位徒步者正行走在玄武岩小径上，互相之间保持着1.5米的距离。

  • Der Malerweg in der Nähe von Dresden feiert die Natur. Seit dem 18. Jahrhundert sind die Felsen der Sächsischen Schweiz ein wildromantischer Sehnsuchtsort - zunächst der Maler, später der Wanderer. Die sonst so beliebte Anreise per Schiff von Dresden zur Bastei (Foto) fällt leider bis auf weiteres aus. Die Elb-Dampfer pausieren wegen Corona. Aber zum Glück fahren die Züge ins Wanderparadies.

    适合疫情期间出游的12条德国徒步线路

    萨克森小瑞士的画家之路

    德累斯顿附近的这条小径，早在18世纪就成为了著名旅游景点：奇石林立的山峦，借助画家的绘笔，吸引了无数的徒步游客，持续至今。新冠疫情期间，景区的游船暂时停运，但是徒步客依然可以乘坐火车抵达----记得在火车上佩戴口罩。

  • Das Rheintal verbindet auf engstem Raum Natur, Kultur, Geschichte und Genuss. Auf 320 Kilometern folgt der Rheinsteig dem großen deutschen Strom von Bonn bis Wiesbaden. Es geht durch Winzerorte, Weinberge und an vielen Burgen entlang. Sie laden zu einem Abstecher ein. Allein zwischen Bingen und Koblenz gibt es über 40. Mitte Mai öffnen sie nach und nach wieder. So wie hier die Burg Rheinstein.

    适合疫情期间出游的12条德国徒步线路

    莱茵河谷上的陡峭山路(Rheinsteig)

    从威斯巴登到波恩，这条著名的徒步线路绵延320公里，俯瞰着蜿蜒流淌的莱茵河。陡坡上的葡萄园，用四季变换的色彩装扮着温婉起伏的群山；接二连三的古堡，承载着德意志民族的众多古老传说。随着德国疫情的趋稳，这些古堡从5月底起逐步开放。

  • Der Pfälzerwald ist das größte zusammenhängende Waldgebiet Deutschlands. Macht 12.000 Kilometer Wanderwege. Mittendrin, schön abgelegen, liegt der winzige Ort Hauenstein mit seinen bizarren Felsformationen. Auf schmalen Pfaden führt die 15-Kilometer-Tour hinauf auf die Kuppen des Pfälzer Walds. Leider ohne Stärkung in einer der beliebten Pfälzerwald-Hütten. Die sind noch geschlossen.

    适合疫情期间出游的12条德国徒步线路

    普法尔茨丘陵的碎石小径(Hauensteiner Schusterpfad)

    德国西南隅的普法尔茨丘陵，总共拥有超过1.2万公里的步道。奇石横生的这条15公里徒步线路，绝对不会让人感到枯燥。不过，疫情期间，健行者暂时无法使用普法尔茨丘陵中遍布的山间小木屋。

  • Erloschene Vulkane, einsame Wälder, sonnige Weinberge und gastfreundliche Winzerdörfer. Sowohl die Menschen des bevölkerungsreichsten Bundeslands Nordrhein-Westfalen als auch die Rheinland-Pfälzer schätzen die Vorzüge der Eifel. Auf 313 Kilometern erschließt der Eifelsteig das Mittelgebirge, von Aachen im Norden bis Trier im Süden.

    适合疫情期间出游的12条德国徒步线路

    埃菲尔山间小径(Eifelsteig)

    这片丘陵，其实是由多座死火山组成的。肥沃的土地上徜徉着饱餐的牛羊，用来酿造美酒的葡萄藤也在这里茁壮成长----全长310余公里的埃菲尔山间小径，适合酒足饭饱之后活动一下筋骨。

  • Ein beliebtes Wandergebiet ist der Harz. Höchster Gipfel dieses Mittelgebirges ist mit 1141 Metern der Brocken. Im Moment kommt man nur hinauf wie dereinst Goethe: zu Fuß. Denn die historische Brockenbahn macht noch Corona-Pause. Die Route, die der berühmte Dichter nahm, heißt heute - man ahnt es - Goethe-Weg. Sie startet in Torfhaus und mäandert auf strammen neun Kilometern zum Gipfel.

    适合疫情期间出游的12条德国徒步线路

    哈尔茨山区的歌德之路(Goethe-Weg)

    1141米高的布罗肯峰是哈尔茨山脉的制高点，大文豪歌德当年就曾来到这里，这条步道亦得名于此。在疫情发生前，许多人都会乘坐小火车登顶；现在，大家只能效法歌德，步行前往。好在道路并不算太陡峭，全长也只有9公里。

  • Der beliebte Höhenweg ist seit dem 19. Jahrhundert touristisch erschlossen. Seit 1999 ist der Rennsteig Kulturdenkmal des Bundeslandes Thüringen. 170 Kilometer geht es durch den Thüringer Wald, von Eisenach bis Blankenstein. Organisierte Wanderungen mit Gepäcktransport und Übernachtung sind ab 15. Mai mit Öffnung der Hotels und Gastronomiebetriebe wieder möglich.

    适合疫情期间出游的12条德国徒步线路

    图林根森林的远足径(Rennsteig)

    早在19世纪，旅游业就已经开发了这条徒步路线。如今，它是全德国最受欢迎的远足徒步线路，每年游客量高达10万人。随着疫情趋稳，从5月15日起，沿途的旅店、餐馆重新获准开放，旅行社也可以提供行李运送服务。

  • Der Fernwanderweg führt auf 180 Kilometern durch das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön mit seinen Buchenwäldern, Basaltseen und Hochmooren. Wer die Einsamkeit schätzt, ist hier richtig. Zum Reinschnuppern sind die Extratouren ideal, feine individuelle Tagestouren. Auch der höchste Berg Hessens, die 950 Meter hohe Wasserkuppe, ist mit dabei. Übernachtungen sind in Hessen ab 15. Mai wieder möglich.

    适合疫情期间出游的12条德国徒步线路

    伦山远足径(Hochröhner)

    这条德国中部的180公里远足线路，能带你领略伦山生态保护区的山毛榉树林、玄武岩湖泊、以及越来越少见的泥炭沼泽。荒山野岭间的孤独行者，在疫情期间倒是十分应景。从5月15日起，沿线的旅店重新开放。

  • Ab 30. Mai öffnen die Hotels in Bayern wieder. Dann ist auch eine mehrtägige Wanderung auf dem 660 Kilometer langen Goldsteig wieder möglich. Zwischen Marktredwitz bis Passau verbindet der Qualitätswanderweg die beiden Mittelgebirge Oberpfälzer und Bayerischer Wald miteinander. Die anspruchsvollere Nordroute geht hinauf in die Tausender, die Südroute führt gemächlich über die Höhenzüge.

    适合疫情期间出游的12条德国徒步线路

    巴伐利亚的金色山路(Goldsteig)

    5月30日，巴伐利亚州的旅店、宾馆重新开放，这条全长660公里的步行旅游线路也相应复苏。连接巴伐利亚丘陵与上法尔茨丘陵的小径，呈现出“北陡南缓”的特点，健行者一定要合理制订好计划。

  • Wandern im Wettersteingebirge ist ein Klassiker. Der höchste Punkt des Alpenkamms ist die Zugspitze, mit 2692 Metern Deutschlands höchster Gipfel. Dass es auch schön ist, die Berge von unten zu betrachten, zeigt die Tour um den Eibsee direkt unterhalb der Zugspitze. In zwei Stunden ist er umrundet. Die Eindrücke kann man im nächsten Biergarten sacken lassen. Die haben ab 18. Mai wieder geöffnet.

    适合疫情期间出游的12条德国徒步线路

    楚格峰下的环湖步道(Eibsee Rundweg)

    巴伐利亚南部的阿尔卑斯山区，是徒步客、登山客的天堂，这里有海拔2962米的德国最高峰楚格峰(Zugspitze)，不愿意爬那么高的游客，则可以选择山脚的艾比湖(Eibsee)环湖步道，行走一圈只要2小时。而且：5月18日起，步道附近的露天酒馆重新开放。

  • Seit 11. Mai rollen die Pferdekutschen wieder durch die Lüneburger Heide, und auch Wanderer sind willkommen. Saison-Höhepunkt ist die Heideblüte im Spätsommer. Zur Landschaftspflege werden hier übrigens Schafe eingesetzt, die Heidschnucken. Sie sind die Namensgeber für die 223 Kilometer lange Wander-Route zwischen Hamburg und Celle.

    适合疫情期间出游的12条德国徒步线路

    吕讷堡草原的绵羊之路(Heidschnuckenweg)

    从汉堡到策勒的这条223公里步行线路穿越吕讷堡草原。每到夏末秋初，紫色的石楠花开，而一种叫做“欧洲盘羊”的绵羊则被人们故意放养在这里，用来维护这种欧洲并不多见的美丽生态。5月中旬起，走累了的游客还可以重新搭乘马车代步。

  • Es müssen nicht immer Berge sein! Das Wattenmeer vor den Küsten Deutschlands, Dänemarks und den Niederlanden ist das größte Gezeitengebiet der Welt und UNESCO Welterbe. Über 423 Kilometer führt die Watten-Route von Ostfriesland (Deutschland) immer die Küste entlang nach Friesland (Niederlande). Ab 1. Juli sind dort wieder Campingplätze und Ferienparks geöffnet. Der Sommer kann kommen!

    适合疫情期间出游的12条德国徒步线路

    北海之滨的浅滩之路(Watten-Route)

    谁说徒步就一定要爬山? 沿着北海的海岸线，游客可以踏着浅滩从德国走到荷兰，全长423公里，领略北海浅滩的独特生态，联合国教科文组织将这里认定为世界自然遗产。从7月1日起，沿途的指定露营点也将重新开放。

    作者: Anne Termèche


李京慧/乐然（德广联）

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