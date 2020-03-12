 疫情下德国企业年度目标：挺过去 | 经济纵横 | DW | 17.03.2020

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经济纵横

疫情下德国企业年度目标：挺过去

德国工商总会（DIHK）预测，新冠病毒造成的全球经济衰退的程度恐怕会甚于2008年的全球金融危机。工商总会负责外贸的总干事福尔克尔·特赖尔在接受冯克媒体集团旗下报社采访时表示，中国经济下滑对德国企业的负面影响尤其大。

Deutschland | Heidelberger Druckmaschinen (picture-alliance/dpa/U. Anspach)

（德国之声中文网）德国工商总会负责外贸的总干事福尔克尔·特赖尔（Volker Treier）在接受采访时说："世界经济现在的处境非常糟。令人担忧的是，原本已经低速增长的全球经济会明显地进一步衰退。"

他说，即便新冠病毒导致的危机现在就得到解决，欧洲经济今年的增长率还是会减少1个百分点。他强调，这还是最乐观的设想。

特赖尔说，中国经济的下滑对德国企业的负面影响尤其大。今后几周德中之间的贸易数据"会令我们发现情况会有多差"。德国经济的外贸出口对中国的依赖性很强。由于受到疫情的影响，中国的经济增长正在急剧下降。

德国工商总会预测，同去年相比，今年德中贸易会出现两位数的回落。特赖尔说："现在至关重要的是，德国企业度过未来最艰难的几周，不要就此就从市场上消失了。"

特赖尔夸赞德国联邦政府已经出台了一系列包括短期工补贴、延期纳税、短缺担保等措施，但是他认为政府还应该为个体营业者也提供危机时期的支持和补助。

出于对全球经济景气的担忧，全球股市近期已经多次暴跌。美国股市两周内出现三次熔断。昨天道琼斯指数暴跌近13个百分点，报收20188点，是1987年10月"黑色星期一"以来最大单日跌幅。

洪沙/叶宣 （法新社）

 

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