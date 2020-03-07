 疫情下，女性更脆弱 | 文化经纬 | DW | 04.05.2020

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文化经纬

疫情下，女性更脆弱

新冠肺炎疫情再一次暴露男女不平等。女性承担着大部分的无薪照顾工作，也在前线维持社会运作，增加自身患病风险。不论在健康还是财务层面，她们都比男性承受更大压力。

London Coronavirus Wandbild Krankenschwester (Reuters/H. Nicholls)

（德国之声中文网）新冠疫情危机不是没有小乐趣。对法国人莱布莱弗（Audrey Lebeau-Live）来说，其中之一就是按下她工作视讯会议的静音键，她可以去洗漱，再用一只耳朵听着女儿在隔壁房间做视频报告。如果一切顺利，她还可以去洗衣服。

法国3月中旬开始实施封城措施，学校停课。莱布莱弗跟很多家长一样，要一边工作，一边照顾孩子，她在电话中说：「你有一种永远做不完的感觉，永远无法应付一切。」

Audrey Lebeau-Live (privat)

莱布莱弗（Audrey Lebeau-Live）要一边照顾小孩一边工作，还要完成额外的家务

她和丈夫一直都是分担家务，现在却要处理额外的任务，比如疫情前大家都在食堂吃午餐，现在她要多做这顿饭。她苦笑道：「多半是母亲们承担起了额外的责任。」她说觉得自己较有责任感，丈夫则采取这样的态度：我的事我管，其他东西可以等着。

女性视角的缺失

莱布莱弗在法国负责辐射防护和核安全机构IRSN的担任部门主管，她认为女性担当领导职务时，仍要处处证明自己，又批评决策者往往是男性，是他们决定让人们在家工作并禁止他们离开家，但这些决策者往往没有考虑女性的处境。

Hannah Elsche, Kunsttherapeutin (Jan Philipp Welchering)

埃爾舍（Hannah Elsche）说：「经常由女性从事的工作，比如社工等，必须更好地重新分配。」

来自德国柏林的艺术治疗师埃爾舍（Hannah Elsche）也有同感。她有3个孩子，疫情使她不得不延长育儿假，其丈夫甚至没有问她谁来照顾孩子。她说而这种情况在身边非常普遍，「很多妇女此刻要担起照顾孩子的责任，因为她们的丈夫或伴侣挣得更多」。

也许人们会把这些称为「第一世界的问题」（First World problems），但欧洲妇女游说组织（The European Women's Lobby）负责人格雷（Catriona Graham）认为社会必须正视问题。她说：「性别歧视和不平等最重要的原因之一，就是性别定型。特别是在危机时期，很多人都会回归性别定型寻找安全感。」

传统的性别定型认为，女性对孩子和家庭的责任更大，也许还需要照顾年长的家庭成员。联合国儿童基金会资料显示，在疫情危机前，世界各地的女性所做的无偿照顾工作是男性的3倍，而这类工作现正以「几何级数倍增」。

Laurence Helaili-Chapius (privat)

赫莱利·恰普伊斯（Laurence Helaili-Chapuis）成立团体支援单亲妈妈

贫穷陷阱   身在防疫前线

单亲家长中约有85%是女性，她们在新冠疫情下情况更糟。来自都柏林的赫莱利·恰普伊斯（Laurence Helaili-Chapuis）几年前成立团体支援单亲妈妈，她说最近接到很多求助个案，有些单亲妈妈连购物也很困难，也有些人在为自己的事业前途发愁。

这不是没有原因的，联合国已发出警告指，女性将是疫情经济危机中受害最深的人。据估计，全球有近6成女性從事「非正式经济」（informal economy）工作，收入比男性低丶可以存的钱比男性少，更有可能陷入贫困。

与此同时，在疫情中维持社会运作的主要是女性，她们受感染的风险也因此大增。以欧盟为例，医疗体系有近8成是女性，在超市收银和清洁的也以女性为主。

女性在危机中首当其冲，这已经不是第一次。针对西非埃博拉疫情的研究显示，妇女受感染的风险更高，部分原因是她们大多在照顾生病的人。

Russland Moskau Coronavirus RZD Medical Centre (picture-alliance/dpa/D. Grishkin)

女性占欧盟医疗体系职员的大多数

「口罩19」代号

在新冠疫情期间，还有另一种危险等着那些不得不待在家里的女性：家庭暴力。

担任欧洲议会妇女权利委员会主席的奥地利社会民主党成员雷格纳（Evelyn Regner）表示，疫情爆发前每全球每3名女性中就有1人遭受過暴力對待。而这个数字正在爆炸式增长。据联合国数据，意大利在疫情間拨打家暴求助热线的妇女多了75%；在其他国家，这种电话求助个案已经翻了一倍。

但雷格纳也提到，一些国家想出独特的方法协助受害人。比如在西班牙，药房是封城措施下民众获准去的少数地方之一，女性可以在药房使用「口罩19」（Mask 19）的代号求助，药剂师就会通知警方。

雷格纳说，无论是家暴丶工资差距，还是单亲妈妈面对的困境，新冠疫情都让问题变本加厉，「本来就很恶劣的情况现在变得更糟糕了」。

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