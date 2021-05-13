疫情下办奥运 日本为志工和记者接种疫苗

(德国之声中文网) 东京奥委会主席桥本清子 (Seiko Hashimoto) 周二(6月8日) 宣布，日本7万名奥运相关工作人员可望在6月中旬开始接种疫苗。上周，约有1万名志工因为担心感染新冠病毒而退出奥运会志工行列。

日本东京奥运会即将在7月23日开幕，但是整个日本还笼罩在疫情风暴之中。大部份民众反对举办奥运会，而日本政府正在采取措施确保奥运会能够顺利进行。奥运会规模已经大幅缩减，不允许外国观众参加。不过，日本当地人是否被允许参加活动仍然不清楚。

组织者称，预计约有6千名外国记者旅行到日本报道赛事。他们将受到密切监控，以确保不会有人离开预先登记的区域，如酒店和体育场馆。

东京奥运组委会首席执行官武藤敏郎 (Toshiro Muto)说，将使用智能手机追踪技术，确保记者只去他们应该去的地方。他说：「鉴于目前的疫情状况，我认为这是对活动的一种可容忍的限制。他说，违反规定的记者可能会被吊销通行证。」

记者们还将被敦促住在指定的酒店，而不是私人住所，酒店的数量将从350家减少到150家左右，因为组织者寻求对游客进行密切的监督。

「零感染不可能」

日本政府高级卫生顾问，在东北大学任教的病毒学家押谷仁 (Hitoshi Oshitani) 告诉《泰晤士报》：「政府和组委会，包括国际奥委会(IOC)，一直说他们在举办一届安全的奥运会。但是每个人都知道有风险。」

他强调，不管是在办理奥运的日本或是奥运会后的其他国家，感染零风险是「100%不可能」。

押谷仁说：「有一些国家没有很多病例，也有一些国家没有任何变种。我们不应该把奥运会变成向这些国家传播病毒的(机会)。」

迄今为止，日本已有超过76万例新病毒确诊和超过13600例死亡。与此同时，东京和其他地区仍然处于紧急状态，第四波病毒也使医院量能紧缩。上周，日本政府新冠對策小組會會長尾身茂 (Shigeru Omi)说，医疗专家计划在6月20日之前发表一份声明，届时紧急状态将被解除。

(综合报道)

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