疫情下倒退的两岸关系

(德国之声中文网) 即便新冠病毒疾病 (COVID-19)已蔓延到全球，并经过世界卫生组织 (WHO)正名，大部分的台湾媒体与民众仍使用疫情初期爆发时的「武汉肺炎」一词，这一点一直引起中国政府不满。

中国官媒《新华网》和《人民日报》近日大幅报导相关新闻，强调有「台湾中华青年发展联合会」发起连署倡议停用「武汉肺炎」和「友善宽容对待来自湖北省市、大陆和海外疫情地区之海内外同胞」等诉求。不过这个号称在台湾发起的连署，在台湾却没有引起广泛的关注或媒体报导。

淡江大学中国大陆研究所副教授張五岳对德国之声表示，「武汉肺炎」当初只是为了简称方便。他认为，台湾从官方到民众都没有特别歧视或是反中的意味，只有少数既定立场的网友或网红在操作这种情绪。

德国之声也就此采访政治大学名誉教授丁树范。他不认为「武汉肺炎」是污名，倒是中国当局当初处理疫情的方式，影响台湾人民对中国共产党的看法。

他说：「从去年处理香港到今年处理肺炎的状况，都让人对共产党领导的体制高度戒慎恐惧。」他强调，台湾对中国心理上的距离因为疫情更显遥远 。

两岸心灵不契合

张五岳观察，自蔡英文连任后，1月11当晚国台办发表了「照表操课」的声明，1月15日国台办发言人马晓光和1月19日汪洋在中央对台工作会议上提出的都是内容都是「照本宣科」。一直到到2月2日，北京对两岸关系都是冷处理。这段期间中国政府将重点放在美中贸易战和随后爆发的新冠肺炎疫情。

但他发现，2月3日的两岸包机事件让两岸关系雪上加霜。根据他的统计，2月2日到28日短短一个月，中国国台办便发表22篇措辞强烈的批判性文章，频率之高显示对台方处理方式极度不满。

国台办网站上政务要闻栏位，一篇2月28日新华网的文章，就强调是「民进党当局『实锤』斩断台胞返乡路」。内容说:「民进党当局既阻止东航运送，又拒绝两岸航空公司共同运送，进而禁止他们自行返台，形同全面封堵。」新闻还说民进党「操弄『台独』媒体、网军大肆造谣蛊惑、制造恐慌、煽动仇恨」。

台湾方面，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中14日就表示，台方包机防疫计画都已完成整备，随时都可以执行任务，但经多方沟通，中方仍以各种理由拖延、拒绝合作。他强调，若循首次包机模式返台，台湾将承担非常大的风险，也会增加两岸不必要的误会，他对于中方的坚持「无法理解」，并表达高度遗憾。

张五岳说，防疫的问题本应跳脱政治，以专业和人道为考量。但新冠肺炎不但没有成为「和平发展的机会之窗」，还破坏了两岸关系的正常发展。

他建议台湾当局在高度防疫之余，也可以对中国民众在医疗和人道上提供更多正面讯息，或是对于在台的陆配也能够适度关怀。这些都有助于两岸关系正向的发展。

此外，《人民日报》海外版2月26日以＜一场疫情撕下台当局画皮＞为题，点名台湾媒体人造谣，像是年代电视台主播张雅琴说：「你要不要回去吃蝙蝠？」还有电视主播陈凝观说：「北京变武汉啦！」，以及名嘴范世平说：「死在方舱医院就在那里烧一烧了」等等。文章引用这些相关言论指控台湾「放任假新闻假消息满天飞」。

针对这一点，张五岳认为，台湾政府除了杜绝来自中国的假讯息，也应当关注台湾媒体和网路上对于中国方面假消息的传递。这样才能防范两岸人民进一步仇恨对立以及误解的升高。他强调，在两岸关系上，避免意外因素和做好危机管控也非常重要。

如何维持两岸和平稳定?

两位学者都强调，疫情当头，自然是以防疫为最优先。但是疫情告一段落之后，如何维持两岸和平稳定才是难题。

张五岳说，民进党完全执政之后，北京虽然不乐见但须务实面对。他强调，北京对台政策一定是等到疫情可以掌控后才会比较明确。他说：「等到两会的召开，中国领导人才会有对台政策进一步的说明。」他认为现在两岸关系持续低迷探底，但北京还没有把两岸关系当做重中之重。

丁树范则强调，两岸要解开僵局，还是有赖北京当局面对现实，承认中华民国的存在。他说：「不承认中华民国存在是打国民党一个巴掌，让国民党在台湾接受度越来越低。」

但他也认为，在习近平领导下，要北京转变思维、面对这个既定事实是很困难的事。而民进党在喊出中华民国台湾后，要如何维持这样的说法，并接住中国政府随后丢出的新球，成了新的考验。