 疫情下中国经济趋冷 或将拖累全球 | 经济纵横 | DW | 21.04.2022

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经济纵横

疫情下中国经济趋冷 或将拖累全球

中国零售业营业额3月衰退3.5%，房地产销售量暴跌1/4，失业率达到5.8%这一两年来最高值；在东海上，货轮平均要排队等待约一星期才能进入上海港装卸。国际货币基金组织警告，中国经济长期趋冷将对全球造成严重影响。

虽然上海港本身的运作依然在维持，但是向内陆城市的转运物流却受到了严重干扰

虽然上海港本身的运作依然在维持，但是向内陆城市的转运物流却受到了严重干扰

 (德国之声中文网) 4月21日，国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃(Kristalina Georgieva)在博鳌亚洲论坛年会上警告说，中国经济长期放缓将对全球造成严重影响。她在视频致辞中说，好在中国当局尚有政治空间来支撑经济，具体措施包括为家庭提供支持以刺激消费，而"在房地产行业做出更有力的政策性努力也可以帮助实现平衡的复苏。"格奥尔基耶娃指的是因恒大债务问题而深陷危机的中国众多房地产相关企业。

两天前，国际货币基金组织刚刚大幅下调了对今年中国经济的增长预测至4.4%，大大低于中国政府不久前制定的5.5%之目标。目前，全球第二大经济体正受到俄乌战争的影响：欧洲作为中国产品最重要销售市场，其经济已经在这场战争中蒙受沉重打击。此外，严格的新冠"动态清零"防疫策略也令众多大城市接连遭到封控，极大影响了贸易、服务业、工业的运行。

疫情期间，上海的路面交通遭到了切割

疫情期间，上海的路面交通遭到了切割

海运积压 供应链受阻

已经大面积封控了将近一个月的上海，其港口运作就遇到了严重阻碍。全球第二大海运公司丹麦马士基日前就通报称，由于上海港的冷链运作受到了干扰，近期已停止向上海运输冻鱼、冻肉，相关商品只能改运至其他中国港口。德国最大船运商赫伯罗特也报告说，尽管上海港通过组织员工寄宿公司来确保集装箱货轮的装卸，但是从上海港前往周边其他港口的转运物流出现了严重迟滞。

DW.COM

國際貨幣基金組織（IMF）週二（4月19日）發布最新報告，再度下調中國全年經濟增長至4.4%，遠低於年初中國設下的目標。與此同時，該組織警告全球通貨膨脹情況恐比預期更糟。

中国今年第一季度的GDP以4.8%的增幅超过预期。但这一成绩是今年前两个月的功劳。3月下行压力开始增大，失业人口也增多。

由于中国政府持续实施严格的「清零」政策，中国金融中心、世界上最繁忙港口城市之一的上海已经几乎被完全封锁了一个星期。尽管「清零」在过去防止卫生医疗系统免于崩溃，如今却使中国各行各业甚至全世界所付出的经济代价不断增加。

在疫情蔓延中国，各地为“抗疫”以邻为壑之际，北京政府突然出台“全国统一大市场”文件， 似乎剑指“地方保护主义”。而中国经济学者沈凌认为，构建全国统一的大市场，需要重拾本届政府上任伊始就着重提出来的“把行政权力关进笼子”的思路。

能源转型、电动汽车、数字化 ——若缺少工业金属和稀土，便无法实现气候保护目标。问题在于，绝大多数关键原材料来自中国。对欧洲而言，这种依赖性有多危险？

尤其是在内陆转运方面扮演关键角色的卡车司机，在当前上海的疫情封控中受到的影响极其显著。抵达上海港的货物无法及时转运到中国内陆的其他地区，而华东地区大量工厂的产品也无法及时抵达上海港。

内陆转运不畅造成的积压也传递至整个物流链。根据物流数据分析企业Four-Kites的统计，在过去两星期，上海港的货物转运量比三月初暴跌了23%；而在东海上，等待前往上海港装卸的货轮也越来越多，运输进口货物的货轮在上海港的平均靠港等待时间已经上升到了8.3天，出口货轮等待期也上升到了6天，远远高于疫情前水平。

彼得森国际经济研究所(Peterson Institute for International Economics)中国项目负责人洛夫利(Mary Lovely)在接受《华尔街日报》采访时指出，消费和出口外贸一直时中国经济增长的两大动力，而现在这两方面都出现了"严重的危险信号"，其部分原因就是缺乏"连贯的"防疫策略。洛夫利说，尽管今年第一季度经济同比增长达到了4.8%，但是3月份已经明显放缓；今年第二季度更有陷入停滞的风险。"因此，对于陷入困境的全球经济来说，中国不再是过去那个增长引擎了。供应链困境的影响在第二季度可能会显现出来。"

在博鳌论坛上，中国国家主席习近平则强调中国经济长期向好的趋势没有改变，国内经济具有弹性。不过，他也承认，需要采取措施努力稳定全球供应链。

中国央行上周末刚刚放宽了货币政策，将银行最低准备金率下调了0.25个百分点，释放长期资金总额约5300亿元人民币，从而增加金融机构的放贷空间。

(路透社、世界报、华尔街日报)

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