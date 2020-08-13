疫情一年后 中国人更青睐本土品牌 

（德国之声中文网）根据中国投资银行高鹄资本（Cygnus Equity）提供的数据，仅今年头５个月，中国消费品企业便吸引了相当于110亿美元的资金，是前一年的两倍以上。

高鹄投资管理合伙人金明称，美容产品、食品和饮料品牌最受欢迎，近期以来又尤其是中国的火锅品种和拉面。银行家和投资者们表示，目前，中国国内有多达200个品牌正寻找新鲜资金。

一位投资人说，中国是最容易实现从零跃升至1亿元销售目标的市场。此君投资了茶叶连锁运营商Nayuki（奈雪的茶）。他要求不透露姓名。上周，奈雪的茶在香港上市，筹得6.56亿美元，并获44亿美元的市场估值，为去年12月一轮融资的两倍以上。

食品饮料市场受到青睐

有意挑战可口可乐的软饮料品牌“元气森林“（Genki Forest）升得更快。4月份的一轮集资后，该品牌市场估值为60亿美元，10倍于18个月前。路易威登（Louis-Vuitton）所有者LVMH的私股基金和新加坡国家投资者淡马锡（Temasek ）均为投资方。

本地与全球

在中国互联网公司京东集团（ JD.com）本月的网络购物节上，中国品牌销售额的增长比国际品牌多出４个百分点。京东称，在客户数量方面，国产品的增长甚至比国际竞争对手多出16%。

一位名叫何爽（音译）的年轻人说，一旦试用过，你就会发现，国产品的质量和外国产品一样好。她说，自己更喜欢去当地品牌店，如卡姿兰（Carslan）眼影、飞跃运动鞋、良品铺子（Bestore）零食和名创优品（Miniso）家用品。新冠疫情期间，这名19岁大学生滞留在中国西南部的重庆家乡。此后，她在阿里巴巴网上购物平台——淘宝网上将300多个国内品牌列入了自己的最爱。

发现更适合自己的品牌

国际管理咨询公司安永（EY）的上海合伙人穆利肯（Chris Mulliken）解释说，"藉国内旅行的机会，人们重新认识了自己的国家，回归本土习俗，并发现了新的中国品牌"。

他指出，民族主义也成为一驱动因素，推展了本土品牌的普及，中国人为自己的国家现已克服新冠危机而自豪 。生产“停摆”期间需求量尤大的运动及休闲服装的玛娅（Maia Active）公司便宣传说，其产品考虑了亚洲妇女的身材。这意味着，它能为客户提供比西式服装更合身、舒适的产品。该公司得到红杉资本（Sequoia Capital）支持。

因受侵犯人权指控，H&M、耐克和阿迪达斯等国际驰名品牌拒绝从中国新疆地区采购棉花，也可能成了某种催化剂。此举在中国国内引起强烈反弹。4月以来，本土运动用品制造商特步、李宁和安踏分别上涨约200%、60%和40%。私募股权公司凯雷集团（Carlyle Group）驻北京的董事总经理龚陟帜（Nina Gong）就此指出："消费者不再崇拜国际、跨国品牌。他们喜欢以自己为对象的产品和品牌"。

（路透社）

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