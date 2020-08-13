 疫情一年后 中国人更青睐本土品牌  | 经济纵横 | DW | 04.07.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

疫情一年后 中国人更青睐本土品牌 

新冠大流行期间，越来越多的中国人发现了自己对 "中国制造 "的本国品牌的喜爱。此现象与人们对外国品牌越来越反感同步出现，有力刺激了对国内商品的需求，并为投资者提供了新机会。

China Einkaufen in Peking Symbolbild

 （德国之声中文网）根据中国投资银行高鹄资本（Cygnus Equity）提供的数据，仅今年头５个月，中国消费品企业便吸引了相当于110亿美元的资金，是前一年的两倍以上。  

高鹄投资管理合伙人金明称，美容产品、食品和饮料品牌最受欢迎，近期以来又尤其是中国的火锅品种和拉面。银行家和投资者们表示，目前，中国国内有多达200个品牌正寻找新鲜资金。  

一位投资人说，中国是最容易实现从零跃升至1亿元销售目标的市场。此君投资了茶叶连锁运营商Nayuki（奈雪的茶）。他要求不透露姓名。上周，奈雪的茶在香港上市，筹得6.56亿美元，并获44亿美元的市场估值，为去年12月一轮融资的两倍以上。 

China Abkommen zum Markenschutz mit EU

食品饮料市场受到青睐

有意挑战可口可乐的软饮料品牌“元气森林“（Genki Forest）升得更快。4月份的一轮集资后，该品牌市场估值为60亿美元，10倍于18个月前。路易威登（Louis-Vuitton）所有者LVMH的私股基金和新加坡国家投资者淡马锡（Temasek ）均为投资方。 

本地与全球  

在中国互联网公司京东集团（ JD.com）本月的网络购物节上，中国品牌销售额的增长比国际品牌多出４个百分点。京东称，在客户数量方面，国产品的增长甚至比国际竞争对手多出16%。  

一位名叫何爽（音译）的年轻人说，一旦试用过，你就会发现，国产品的质量和外国产品一样好。她说，自己更喜欢去当地品牌店，如卡姿兰（Carslan）眼影、飞跃运动鞋、良品铺子（Bestore）零食和名创优品（Miniso）家用品。新冠疫情期间，这名19岁大学生滞留在中国西南部的重庆家乡。此后，她在阿里巴巴网上购物平台——淘宝网上将300多个国内品牌列入了自己的最爱。  

China | Shopping | Hongkong | Luxus

发现更适合自己的品牌

国际管理咨询公司安永（EY）的上海合伙人穆利肯（Chris Mulliken）解释说，"藉国内旅行的机会，人们重新认识了自己的国家，回归本土习俗，并发现了新的中国品牌"。

他指出，民族主义也成为一驱动因素，推展了本土品牌的普及，中国人为自己的国家现已克服新冠危机而自豪 。生产“停摆”期间需求量尤大的运动及休闲服装的玛娅（Maia Active）公司便宣传说，其产品考虑了亚洲妇女的身材。这意味着，它能为客户提供比西式服装更合身、舒适的产品。该公司得到红杉资本（Sequoia Capital）支持。 

因受侵犯人权指控，H&M、耐克和阿迪达斯等国际驰名品牌拒绝从中国新疆地区采购棉花，也可能成了某种催化剂。此举在中国国内引起强烈反弹。4月以来，本土运动用品制造商特步、李宁和安踏分别上涨约200%、60%和40%。私募股权公司凯雷集团（Carlyle Group）驻北京的董事总经理龚陟帜（Nina Gong）就此指出："消费者不再崇拜国际、跨国品牌。他们喜欢以自己为对象的产品和品牌"。 

  

路透社）  

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Hongkong Tageszeitung Apple Daily nach der Verhaftung von Jimmy Lai Chee-ying

关于《苹果日报》你所不知道的10件事 13.08.2020

黎智英日前涉《港区国安法》出事后，大批香港人以爆买行动声援《苹果日报》，甚至「非理性投资」把壹传媒股价炒高。这份报章有在香港有什麽地位和象徵意义？

Auto China 2020 | Geely Preface

泽林视点：北京车展上的电动车竞赛 03.10.2020

德国之声专栏作者Frank Sieren认为，在新冠大流行瘟疫爆发以来的首次大型国际车展——2020北京车展上的情况显示，继续仰靠驾轻就熟的传统技术从此不再是一种选项了。

Hongkong Proteste | Polizei, Verhaftungen

美国取消特殊地位后 香港经济的未来 17.07.2020

在中国出台颇具争议的《港區国安法》后，特朗普签署命令，终止对香港的优惠经济待遇。现在香港的经济前景如何？多位专家深入分析。

广告
Kuba I Coronavirus I Impfstoff Abdala

来自古巴的“奇迹疫苗”

古巴国营生物制药公司Biocubafarma评估，该国自行研发的新冠疫苗Abdala有效力达92.28%。这支新冠疫苗的保护力真的如此之高？  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  