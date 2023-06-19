疫後首個618戰績揭曉 專家：中國消費仍疲軟

（德國之聲中文網）美聯社報導，儘管中國各商家在「618購物節」期間大幅降價，引來價值數十億美元的搶購，但分析人士指出，中國消費者的信心仍然疲軟。

5月底至6月18日期間，中國各大電商迎來解除清零後的首個大型購物節，中國商家紛紛祭出大幅折扣，以期在消費復甦弱於預期的情況下提振銷售。

中國官媒新華社稱618購物節為「促進消費潛力釋放的重要節點」與「檢驗消費復甦成色的試金石」。報導舉「京東有近5成中小商家的成交額增長逾200%」、「天貓618開賣4小時，手機數碼家電類目逾30家品牌成交額破億」等數據，稱中國各電商平台的618成績單「見證了中國消費市場加速回暖的腳步」。

然而，美聯社報導，儘管京東在一篇部落格貼文中稱，其今年618活動的戰果「增速超預期，再創新紀錄」，且銷量是3月「百億補貼」期間的10倍，卻首未透露其總銷售額。去年疫情期間，阿里巴巴和京東也都未公佈「雙11」購物節的戰果。

美聯社引述分析人士說法稱，儘管京東、天貓、淘寶和拼多多等購物平台提供了數十億美元的折扣，但中國消費市場走出疫情的腳步仍略顯蹣跚。

中國市場研究集團（CMR）的創始人雷小山（Shaun Rein）稱，中國消費的信心「由於地緣政治、疫後的羸弱和中國國內政治等綜合因素」，仍處於疲軟狀態。

此前，中國電商巨頭「京東」為與以低價商品著稱的對手「拼多多」競爭，3月曾推出「百億補貼」計劃；此前，阿里巴巴的產業電商事業群和社群電商事業群總裁戴珊也承諾，淘寶今年將「在用戶規模上進行歷史性的巨大投入」，希望商家能明顯感受到來客率增多。

雷小山說，在這樣的情況下，中國消費者在過去數月間，一直處於對價格很敏感的狀態、不斷尋找優惠並進行降價交易。而過去幾年來，中國商家已因疫情打了許久的折扣，今年618的折扣與前幾個月相比，也並未好上太多，因此消費者不太可能進行更多採購。

根據中國購物服務平台「買購網」數據，疫情前，京東2019年618購物節的總成交額是人民幣2015億元，2018年則為1592億。DW試圖查核，然而騰訊等多個中國大型媒體關於疫前618數據的網頁，均無法顯示。

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奢侈品、化妝品開紅盤

美聯社報導，韋博領創電子商務公司（WPIC）執行長庫克（Jacob Cooke）表示，儘管中國在618期間整體消費仍顯疲軟，但相較於上一季度，化妝品和奢侈品的銷售額出現了較大的增長。

據報導，奢侈品產業在中國嚴格「清零」期間備受打擊，並在2022年出現了五年來的首次增長下滑。因此今年的618活動，有更多奢侈品牌參與其中、試圖提振在中國的銷售額，比如Moncler、Lemaire等品牌，今年均首次參與天貓的618活動。

許多奢侈品牌也藉機在線上推出新產品，部分品牌還罕見地提供的折扣、免息分期等優惠。

據天貓數據顯示，5月底，Burberry、Chloe、Miu Miu等品牌在618購物節前30分鐘的銷售額，已經超過了1年前同活動的總額。庫克說，奢侈品重返電商將是一大趨勢，因為此產業在疫情期間受挫十分嚴重：「部分品牌的銷售額，可能比去年增長10倍。」

（美聯社、新華社）

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