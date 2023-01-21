疫後邊境重啟 中國掀海外置產熱

（德國之聲中文網）綜合多家媒體報導，中國去年鬆綁清零政策、今年開放邊境後，泰國、新加坡、澳大利亞等國，都湧入了大量渴望在當地投資置產的中國人。

路透社報導，這些中國人在海外置產的動機，除希望未來若有類似疫情爆發時能獲得安全保障外，也來自對中國國內經濟風險的不安全感。

彭博社、《南華早報》今年稍早亦曾指出，中國投資人在疫情前即展現海外置產需求，但中國邊境管制結束、過去3年被壓抑的資金可以外流後，越來越多人希望「將資本撤出中國」。

報導指，中國人對該國內的房地產及貨幣信心脆弱，政府的稅收規定和「共同富裕」政策，更加深了海外置產的吸引力。中國的購屋需求正在推高新加坡的房產價格，中國學生正在悉尼和墨爾本搶購公寓，中介也表示，中國人對泰國房產的興趣正在上升。

從投資到自住：泰國置產目的改變

路透社引述旅遊網站Trip.com的數據指出，中國五一勞動節假期間，最受中國遊客歡迎的出境目的地是泰國。泰國優異的國際教育及發達的醫療設施，正吸引越來越多中國人不只為旅遊而去到當地，而是把泰國當成落腳的第二故鄉。

據報導，新冠之前，泰國每年4000萬遊客中，中國佔近三分之一，儘管今年預計迎接的500萬中國遊客遠不及疫情前的數字，但這些人中有部分準備購買房產，將帶來可觀的資金。

深圳一位專注海外房產營銷的經理顏小姐（Jenny Yan，音譯）告訴《南華早報》，自邊境重新開放以來，很多中國人去泰國旅遊時，都會關注房地產市場，而泰國、馬來西亞的房產比中國三線城市的房產還要便宜，因此「有這麼多人出行，就會有購買需求」。

泰國房地產協會會長 Mesak Chunharakchot 告訴路透社，他的買家需求最高的是首都曼谷等大城市，北部山區的清邁、東海岸度假勝地芭堤雅亦是熱門之選。

他說：「中國人（在泰國）買房、送孩子上國際學校，然後把父母接來泰國照顧孫子。」

報導引述曼谷新加坡國際學校（SISB.BK）的統計數字，該校的中國學生比例上升到12%至13%，較2019年疫情前的6%高出許多。該校執行長許先生（Kelvin Koh，音譯）告訴路透社，中國在疫情期間實施的封城政策影響了中國家庭的去向。

泰國一位房產經紀人朱先生（Owen Zhu，音譯） 則表示，早前中國買家在泰國置產的目的是投資，但「疫情過後，情況發生了很大變化。大多數中國人選擇購買豪華公寓自住」。

他補充，之前出於投資目的購屋的客戶，現在多轉向價值超過200萬元人民幣（29 萬美元）的房產，這樣的價格在中國一線城市只能買一套簡陋、地點不太好的房子，因此有些人選擇賣掉中國的一套房子，用那筆資金在曼谷市中心買一套豪華公寓養老。

他的其中一位中國客戶從事國際交流相關行業。這位來自上海的卞先生稱，在泰國置產、過生活是他的夢想，他在泰國感受到較少的限制：「（比如）進出國境、來回旅行的自由，以及社會和生活的自由。自由是很重要的。」

星澳房產市場湧入中國客

《南華早報》引述「家寧國際」（Jalin Realty）創始人兼執行長陳先生（Ian Chen，音譯）說法指出，自疫情退燒以來，來自亞洲的房地產投資客的詢問量翻了一倍，其中尤以來自中國的詢價最多。家寧國際是一家香港地產公司，在中國、澳大利亞、馬來西亞和新加坡均有業務。

「現在多數有意購屋的投資者，大都只是需要把一些錢弄出（國）去。 我們還不能說看到了一波大浪潮，但確實接到了很多詢問——尤其是那些正要返回澳大利亞（就學）的（留）學生。」陳先生說。

新加坡則湧現了一波中國移民家庭及資金。

王先生（Joey Wang，音譯）是一家提供新加坡移民諮詢的會計師事務所董事。他告訴《南華早報》，疫情爆發以來，他新增了約300名客戶，其中主要是中國人。他說：「新冠和封城給了人們很多時間來思考他們的未來。」

報導指，中國人是新加坡房產的最大外國買家，儘管新加坡的購房活動在2023年初房地產印花稅大漲而稍微降溫，但對照去年的迅猛步伐，降溫幅度很小。

（路透社、彭博社、《南華早報》）

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