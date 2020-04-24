疫后探底 加国人对中国好感度「自由落体」

（德国之声中文网）民调机构安格斯里德研究所（Angus Reid Institute）周三（13日）发布最新调查结果，仅14%受访加拿大人对中国持正面态度，较6个月前的29%暴泻一半，也创历来新低。

有85%受访者认为中国政府没有坦诚公布新冠肺炎疫情状况。该研究所形容，疫情爆发后加拿大人对中国的看法「明显处于自由落体状态（free fall）」。

调查访问了1518名加拿大公民，对12个与加拿大有密切关系国家的观感，中国排名倒数第2，仅在好感度有10%的沙地阿拉伯前面。其他国家依好感度为英国（83%）丶德国（82%）丶日本（80%）丶意大利（79%）丶法国（77%）丶韩国（69%）丶墨西哥（59%）丶台湾（54%）丶印度（42%）及美国（38%）。

仅1成赞同加强贸易合作

调查问到加拿大应与那些贸易伙伴加强合作，仅11%受访者认为应把贸易重点放在中国，远低于2015年的40%。78%受访者反对华为参与加国5G基础建设，较去年底上升了9%。

此外，多达88%受访者表示中国在人权和法治方面不可信赖。76％受访者认为与中国来往时，人权和法治相比经济机遇更为重要，这个比例高于2019年初的62%。

2018年加拿大应美国要求逮捕华为副董事长孟晚舟

华为事件后连年跌

民调机构自2005年起进行有关调查，加拿大人对中国的好感度除了2013年丶2015年曾稍微下跌，有关水平一直呈上升趋势。

但2018年迎来转捩点，加拿大应美国要求逮捕华为副董事长孟晚舟，中国政府随即以间谍罪名拘捕2名加拿大外交官康明凯（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor），此举被视为「人质外交」。该年加拿大人对中国的好感度从前一年的48%跌至38%，并且连年下降。

康明凯和斯帕弗至今仍被拘押，加拿大总理杜鲁多今年4月曾表示，中国以防疫为由，拒绝加拿大驻中国领事每月的例行探视，他再次敦促中方尽快释放2人。

而在孟晚舟事件后，中方已先后判处2名加拿大籍毒贩死刑，令外界质疑是中方的报复手段。

李澄欣/邹宗翰（综合报导）