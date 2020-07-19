疫后振兴 欧盟通过史上最大财政援助案

(德国之声中文网) 7月20日凌晨，欧盟各国终于达成共识，通过欧盟有史以来规模最大的财政援助案，整体金额高达1.82万亿欧元(2.1万亿美金)。

这项财政计划包括高达7500亿欧元的「疫后復甦基金」，以及在未来七年拨款约1兆欧元的预算案。「疫后復甦基金」旨在协助严重受到新冠疫情影响的国家重振经济，例如西班牙和意大利。

这次「马拉松式」的峰会原本差点无果而终: 法国差点要退出讨论、匈牙利持续反对，号称「抠门五国」的荷兰、瑞典、奥地利、丹麦及芬兰则认为振兴计划太慷慨。

最后，在德国总体默克尔和法国总统马克龙的努力协调之下，才达成妥协方案: 原定规模5000亿欧元的无偿拨款，额度降低为3900亿欧元。

德国总理默克尔说，达成协议时她感到「松了一口气」，形容这是一个「好兆头」。法国总统马克龙则在联合记者会上称这是欧盟「历史性的一刻」。

欧盟峰会主席米歇尔称这项协议将会成为「欧盟的转捩点」，欧盟委员会主席冯德莱恩则说「今晚是迈向复苏的一大步」。

西班牙、意大利受惠

「疫后復甦基金」是欧盟27国所通过的计划案当中，有史以来金额最庞大的联合借款。它的目标在协助遭到疫情严重冲击的国家重振经济，例如西班牙和意大利。

未来六年，该基金将提供1400亿欧元振兴西班牙经济。西班牙首相Pedro Sanchez称此基金为「欧洲的马歇尔计划」。

至于意大利，则将接收到基金大约28%的援助，相当于2090亿欧元。这笔金额包括810亿欧元的无偿拨款以及1270亿欧元的借贷。意大利总理孔蒂(Giuseppe Conte)称对协议结果「十分满意」。

张慈/杨威廉 (法新社、德新社、美联社)

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