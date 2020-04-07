 "疫"不容辞：德国将从希腊接收数百难民儿童

（德国之声中文网）鉴于希腊难民营地恶劣的人道状况和新冠病毒带来的危险，联邦德国外长马斯（Heiko Maas）宣布，德国将在未来数星期从那里接收350至500名无成年人陪伴的儿童。马斯在德国两家电视台表示，目前，德国和卢森堡是"仍准备收容这些孩子的仅有的国家，（……）但我们不愿继续等待他国，而是现在就开始行动"。马斯外长称，他确信，还会有其它国家这么做，德国是要在这一问题上发出一个信号。

德国收容难民儿童

德国将从希腊诸岛上的难民营接收首批50名无成年人陪伴的儿童。据联邦内政部在柏林宣布，内阁日前已就此作出决定。根据该决定，这些未成年人将"酌情在下周"飞抵德国，先在下萨克森州接受两星期隔离，然后分配至其它联邦州。

德国外长马斯: 我们德国收留最多500名无人陪伴的儿童

卢森堡一马当先

此前，卢森堡宣布，下周从希腊的莱斯沃斯岛（Lesbos）和希俄斯岛（Chios）接收12名无成年人陪伴的儿童。外交大臣阿塞尔伯恩（Jean Asselborn）呼吁联邦德国政府，采取与小国卢森堡一样的步骤。

一个月前，德国大联合政府中的联盟党和社民党达成共识，谈判在欧洲层面达致一项收容难民儿童的人道解决方案，前提是，这些儿童年龄在14岁以下，患重病，或身边无大人。由于发生新冠病毒大流行，这一议题有些往后靠了。

根据欧盟内部曾经达成的一项共识，作为第一批，将暂时接收总共1600 名未成年儿童，除德国和卢森堡外，法国、葡萄牙、爱尔兰、芬兰、克罗地亚、立陶宛、比利时和保加利亚等8个国家称有意接收。

境况恶化

希腊岛屿上难民营内的状况早已糟糕至极。莱斯沃斯岛上的莫利亚（Moria）营地的设计容纳规模是3000人，实际上，目前在那里生活有约2万寻求庇护者。

在岛上出现首例COVID-19新冠肺炎病例后，对该岛发生疫情的忧虑增加。迄今虽尚未有岛上难民营内出现传染病例的报告，但欧委会内政委员约翰松（Ylva Johansson）要求，青少年在希腊或在他们抵达接收国后，应作SARS-CoV-2新冠病毒检测。

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凝炼/叶宣（德新社、路透社）