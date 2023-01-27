 疑遭警方施壓 香港女權抗議活動臨時喊卡 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.03.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

疑遭警方施壓 香港女權抗議活動臨時喊卡

香港「三八婦女節發聲遊行」原定5日展開，卻在前一刻突然遭主辦單位取消，且未說明詳細原因。其他團體出面揭露，集會前曾遭港警威脅而不敢貿然出席。隨後，警方收回抗議批准函，並表示任何出席示威者都將被視為「違規」。

2月6日，香港社會民主連線成員與警方因國家安全問題在法院外起衝突。

2月6日，香港社會民主連線成員與警方因國家安全問題在法院外起衝突。

（德國之聲中文網）香港婦女勞工協會（HKWWA）週六（3月4日）在示威前夕突然宣布取消抗議行程，並未說明理由。同時，香港警方表示可能會有暴力團體想加入該活動。

這場「三八婦女節發聲遊行」原先已獲香港警方批准，預計在週日（5日）、3月8日國際婦女節之前舉行，呼籲實現勞工權利、婦女權利和性別平等，是香港近3年來首次獲得官方核准的大型民權抗議活動

然而，週六晚些時候，香港婦女勞工協會突然在其Facebook專頁宣布：「本會原定於明日（3月5日）舉行的婦女節行動（遊行及集會），很遺憾決定取消。謹此致歉！」文中並未說明取消緣由，目前外界也無法立即聯繫到該協會，以請對方就此事件進一步發表評論。

該集會遭取消約莫半小時後，香港高級警司Dennis Cheng在一場新聞發布會上表示，香港婦女勞工協會在權衡了各種未指明的因素後，自行決定取消遊行並通知警方。

路透社記者追問，警方是否試圖避免在中國第十四屆全國人民代表大會期間，發生可能「令北京尷尬」的抗議活動？ Dennis Cheng回應，警方尊重抗議團體的決定，並認為該決定已經達到權衡，拒絕進一步發表評論。

他補充說，一些「暴力團體」打算加入抗議活動，但未指明是哪些團體。

隨後，警方對此抗議活動的批准函遭裁定為無效，香港當局更發表聲明警告，任何試圖在週日（5日）集會的人，都將被視為參加未經批准的抗議活動，違規者最高可處5年監禁。香港警方並以電郵回應美聯社的置評請求說，他們若要對抗議活動採取任何行動，會「根據實際情況和法律」來處理。

對此，香港民主派政黨社會民主連線（LSD，簡稱社民連）在其Facebook專頁發文指出：「事實上，遊行兩天前（3月3日），社民連4名成員遭國安警察問話，警告不得參與遊行，明言如堅持出席將遭拘捕。」

貼文表示：「社民連對參與合法遊行竟遭到國安警察恐嚇及阻撓深感憤怒，但在壓力下只能缺席，祈願遊行順利進行……豈料遊行最終在壓力下取消。」並指出：「主辦單位女工會雖然沒有解釋原因，但從警方最初批出《不反對通知書》，又突指有「暴力團夥」響應活動，到最後主辦者「主動」取消遊行，事有蹺蹊，想必社會大眾心中有數。 」

2020年，中國爆發新冠疫情，並對香港實施了《國家安全法》，導致大多數民主團體的公開示威申請遭警方以遵守防疫「社交距離」為由否決。港警亦曾發出一封「不反對通知書」，表示抗議活動的舉辦條件，是發起團體必須確保該活動不違背國家安全利益

週日（5日）上午9時，第十四屆人大第一次會議開幕，中國國務院總理李克強發表任內最後一份《政府工作報告》時提及香港，稱透過制定、實施《香港國家安全法》，北京落實了「愛國者治港」、「愛國者治澳」的原則，並「推動香港進入由亂到治走向由治及興的新階段」，表明中國在香港發展上取得重大進展，為該區帶來了穩定。

2022年7月，香港民主抗議人士「黃奶奶」因非法集會遭監禁8個月。

2022年7月，香港民主抗議人士「黃奶奶」因非法集會遭監禁8個月。

（路透社、美聯社、香港01等）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

相关内容

Police officers stand guard as people protest coronavirus disease (COVID-19) restrictions and hold a vigil to commemorate the victims of a fire in Urumqi, as outbreaks of the coronavirus disease continue, in Beijing, China, November 27, 2022. REUTERS/Thomas Peter

专访: “他们是无辜的，历史会证明，也会记录” 27.01.2023

中国的清零防疫政策已经一百八十度急转弯，春节期间，不少三年没回过家的人得以和家人团聚，许多人在忙着出游和走亲访友。但一些在去年11月底抗议中国清零防疫策略的年轻人却面临着被逮捕、被取保候审、或者下落不明的命运，辛赏就是其中一位。德国之声记者与这位抗议者的好友进行一番对话。

27.11.2022+++ Hundreds of people stage a demonstration against Xi Jinping's zero-Covid policy at Liangmaqiao district in Beijing, China on Nov. 27, 2022. The Chinese government has faced unprecedented dissent protests in several cities, including Urumqi, Shanghai, and Beijing. ( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

11月27日，亲历北京亮马桥 01.12.2022

Jim曾于2019年7月在香港反送中运动时赴香港，亲身经历了7月21及22日发生在香港新界元朗区的暴力袭击事件。他有些后悔2019年未能更多地参与到抗议中去。而2022年11月27日，当他得知北京亮马桥附近的集会时，立刻加入了其中。一下是他对当晚事情的叙述，和事后的感想：

14.12.2022 *** FILE PHOTO: People stand in a queue to purchase medicines at a pharmacy in Beijing, China December 14, 2022, in this screen grab taken from a Reuters TV video. REUTERS TV via REUTERS/File Photo

武汉上万退休老人上街抗议医改讨说法 09.02.2023

本周三（8日），武汉市上万名退休老人冒雨聚集在市政府门前抗议，表达对医改新规的不满，向政府讨说法。当局出动了大量武警特警。

广告

媒体看中国

武汉病毒研究所（WIV）新发传染病研究中心主任石正丽（资料图片）

墙外文摘：新冠实验室泄漏说，怎样关注才正确？

有评论认为，在安全缺少保障的情况下做病毒试验本身就是错的，不过还不算大错；泄漏才是大错；泄漏的错也不算太大，隐瞒和掩盖才是最大的错。