疑遭警方施壓 香港女權抗議活動臨時喊卡

（德國之聲中文網）香港婦女勞工協會（HKWWA）週六（3月4日）在示威前夕突然宣布取消抗議行程，並未說明理由。同時，香港警方表示可能會有暴力團體想加入該活動。

這場「三八婦女節發聲遊行」原先已獲香港警方批准，預計在週日（5日）、3月8日國際婦女節之前舉行，呼籲實現勞工權利、婦女權利和性別平等，是香港近3年來首次獲得官方核准的大型民權抗議活動。

然而，週六晚些時候，香港婦女勞工協會突然在其Facebook專頁宣布：「本會原定於明日（3月5日）舉行的婦女節行動（遊行及集會），很遺憾決定取消。謹此致歉！」文中並未說明取消緣由，目前外界也無法立即聯繫到該協會，以請對方就此事件進一步發表評論。

該集會遭取消約莫半小時後，香港高級警司Dennis Cheng在一場新聞發布會上表示，香港婦女勞工協會在權衡了各種未指明的因素後，自行決定取消遊行並通知警方。

路透社記者追問，警方是否試圖避免在中國第十四屆全國人民代表大會期間，發生可能「令北京尷尬」的抗議活動？ Dennis Cheng回應，警方尊重抗議團體的決定，並認為該決定已經達到權衡，拒絕進一步發表評論。

他補充說，一些「暴力團體」打算加入抗議活動，但未指明是哪些團體。

隨後，警方對此抗議活動的批准函遭裁定為無效，香港當局更發表聲明警告，任何試圖在週日（5日）集會的人，都將被視為參加未經批准的抗議活動，違規者最高可處5年監禁。香港警方並以電郵回應美聯社的置評請求說，他們若要對抗議活動採取任何行動，會「根據實際情況和法律」來處理。

對此，香港民主派政黨社會民主連線（LSD，簡稱社民連）在其Facebook專頁發文指出：「事實上，遊行兩天前（3月3日），社民連4名成員遭國安警察問話，警告不得參與遊行，明言如堅持出席將遭拘捕。」

貼文表示：「社民連對參與合法遊行竟遭到國安警察恐嚇及阻撓深感憤怒，但在壓力下只能缺席，祈願遊行順利進行……豈料遊行最終在壓力下取消。」並指出：「主辦單位女工會雖然沒有解釋原因，但從警方最初批出《不反對通知書》，又突指有「暴力團夥」響應活動，到最後主辦者「主動」取消遊行，事有蹺蹊，想必社會大眾心中有數。 」

2020年，中國爆發新冠疫情，並對香港實施了《國家安全法》，導致大多數民主團體的公開示威申請遭警方以遵守防疫「社交距離」為由否決。港警亦曾發出一封「不反對通知書」，表示抗議活動的舉辦條件，是發起團體必須確保該活動不違背國家安全利益。

週日（5日）上午9時，第十四屆人大第一次會議開幕，中國國務院總理李克強發表任內最後一份《政府工作報告》時提及香港，稱透過制定、實施《香港國家安全法》，北京落實了「愛國者治港」、「愛國者治澳」的原則，並「推動香港進入由亂到治走向由治及興的新階段」，表明中國在香港發展上取得重大進展，為該區帶來了穩定。

（路透社、美聯社、香港01等）

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