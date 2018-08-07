疑遭中国间谍晶片入侵 苹果亚马逊否认

(德国之声中文网)《彭博商业周刊》週四(10/4)报导，美国30家企业的电脑系统被中国情报人员植入间谍晶片，让北京藉此监控公司的内部网络。报导引述17个消息来源，受影响企业包括苹果、亚马逊等美国巨企。

报导指，中国解放军辖下单位渗透电脑硬体製造商「美超微电脑公司」(Super Micro Computer Inc) 的供应链，植入恶意晶片以窃取企业和政府机密。

2015年，亚马逊收购科技公司Elemental Technologies，在检验公司伺服器期间发现内有恶意晶片。调查發现，Elemental Technologies的伺服器正是由美超微电脑公司组装，当中渗入了不属于原设计的晶片。

亚马逊随后向美国政府通报事件，当局判定该晶片让骇客建立「隐形门道」进入网络之中。

当事人回应

苹果和亚马逊都断言否认指控，称「完全不是事实」。

报导引述3名企业内部消息人士称，苹果2015在同一生产商出品的伺服器中也發现恶意晶片。苹果回应称已就此完成调查，否认报导内容。亚马逊回复彭博时称，已经检视了与收购Elemental Technologies相关的纪录，「没有找到证据支持恶意晶片或硬体改装之说」。

总部设于美国加州的美超微电脑公司亦强烈否认，称公司未曾出售装有恶意晶片的伺服机，也从来没有任何政府机关就此事与其接触。报导刊登后，公司股价急挫38%。

报导成罗生门？

面对当事人出面否认，彭博为其报导辩护﹕「17个独立的消息人士，包括政府官员和企业内部知情人士，都确认电脑硬体被操控和遭受其他类型攻击。我们对报导及消息有信心。」

美国联邦调查局和国定安全局等机关都未有作出回应。

虽然报导真伪仍是罗生门，但资讯安全专家提醒在科技供应链全球化和複杂化之下，应该更警惕骇客利用硬体入侵政府和企业网络。

李芊/夏立民 (综合报道)