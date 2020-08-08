疑遭下毒：俄自由派领袖纳瓦尔尼被紧急送医

（德国之声中文网）纳瓦尔尼发言人亚尔米施（Kira Jarmysch ）对俄罗斯回声电台表示，"我确信，他被人下了毒。"在此之前，这位发言人已推文通报说，纳瓦尔尼在从西伯利亚城市托木斯克（Tomsk）飞往莫斯科途中突然发病，失去知觉。根据亚尔米施的陈述，飞机随后紧急降落西比利亚大城市鄂木斯克，纳瓦尔尼被送医，医生不得不给他使用呼吸器。

当地医院主任大夫对塔斯社证实，纳瓦尔尼病况严重。纳瓦尔尼发言人亚米尔施指出，这位现年44岁的政治家在西伯利亚的一次政治巡回活动结束后飞返莫斯科。途中，他只喝过茶，茶水中可能有毒。还在飞机上，纳瓦尔尼即已不省人事。亚米尔施说，她已请求警方，前往医院。

一年前发生过类似事件

纳瓦尔尼是俄罗斯政坛自由主义反对派领袖，并是普京总统的最著名批评者之一。过去已发生过对他的袭击事件。据他的发言人所述，此次下毒事件是迄今第四次、也是后果亦最严重的谋刺行为。其中有两次是颜料袭击，有一次袭击伤及他的眼睛，带来失明危险。

去年，纳瓦尔尼曾在被拘留期间因所谓的过敏性休克被送医。当时，他就怀疑，可能被人下了毒。

普京在位20年 脱颖而出 2000年1月1日到来之前的哪个夜晚，俄罗斯总统叶利钦宣布辞职。接班人便是担任总理不久的弗拉基米尔·普京。其实，从1999年8月到次年3月，曾在克格勃受训并工作多年的普京仿佛搭上顺风车，政治生涯火箭般上升。1999年8月9日，叶利钦总统办公室副主任普京被任命为俄罗斯第一副总理、代总理。随着政府倒台，数天后（8月16日），普京便在国家杜马投票中顺利当选总理。2000年3月27日，普京在提前举行的大选中顺利当选俄罗斯第三届总统。

普京在位20年 豪情万丈 2000年5月7日，当选总统普京在克里姆林宫宣誓就职。大选中，他在红场表演说。一句“给我20年，还你一个奇迹般的俄罗斯”，让现场的老百姓报以欢呼，泪流满面。三百年前，沙俄彼得大帝就曾说过，给我二十年，还你一个全新的俄罗斯。普京的豪言壮语似乎给处在经济濒临崩溃的俄罗斯带来了曙光。

普京在位20年 克格勃出身 普京1952年出生于圣彼得堡。这座城市当时叫列宁格勒。1975年，他法学专业毕业后入职苏联情报机构-克格勃。任务是监控列宁格勒的外国人及外国领馆工作人员。后来，普京被派往前民主德国的德累斯顿。

普京在位20年 强国梦碎 有效利用巨大的原材料和能源蕴藏被普京视为振兴本国经济的王道。原材料出口一度给俄罗斯经济带来高速增长，但好景不长。随着原材料以及能源价格的下跌，2010年后，俄罗斯经济逐渐下滑，经济总量跌出了全球前十名，

普京在位20年 吞并克里米亚招致国际制裁 2014年初，普京通过武力，从乌克兰手中夺取了克里米亚半岛。此举招致欧美的经济制裁和封锁，俄罗斯经济经历了灾难性的崩盘，人民收入大幅缩水。如今的俄罗斯工业产值70%来源于能源部门，经济多元化未能实现。

普京在位20年 施展魅力秀肌肉 在位20年，个子虽小，却练就一身肌肉的普京深谙将个人魅力转化为权力之道。这张光膀子骑马照只是拥有柔道黑带八段的普京诸多“炫酷秀肌照”中的一张而已。照片摄于2009年3月，当时56岁的普京不在总统任上，而是任政府总理。因宪法的任期限制，2008年，已连任一届总统的普京不得再度参选总统。于是，普京任内担任总理的梅德韦杰夫当选总统，并立即任命普京为政府总理。

普京在位20年 “双套车”式民主 很多人相信，梅德韦杰夫只是普京的傀儡。2012年3月，普京再次当选总统，并于同年5月开始第三任总统生涯。梅德韦杰夫则被任命为总理。这种“双套车”式的轮流坐庄引起了广泛批评。2018年3月18日，普京第四次当选俄罗斯总统。因宪法修改，此次任期为六年。选举中反对派受到打压，投票也受到舞弊指控。

普京在位20年 劳燕分飞 在支持者眼中 ，普京果敢又睿智，魅力无穷，好似好莱坞明星。个人魅力也助其俘获了一批忠实拥趸。不过，在权力巅峰屹立不倒的普京却不得不接受家庭的破裂。2013年6月，普京向记者表示，已经9年没有和妻子柳德米拉生活在一起了，“我们的婚姻生活结束了。”如今，柳德米拉已经再嫁，普京虽然绯闻不断，身边却没有夫人或正式的女友。

普京在位20年 今非昔比 两鬓花白，眼神忧郁。20年前豪言”给你一个奇迹般的俄罗斯“的壮志哪去了?威权和暴力没有给俄罗斯带来人们想要的繁荣与公平。不过到离任还有4年呢！有人说， 普京治下的俄罗斯已经成为能够与美国对抗的军事强国。难道这就是人民所愿？ 作者: 乐然



敌人多多

在俄罗斯的政治和经济精英圈内，纳瓦尔尼有不少敌人。这位律师的基金会一再揭露俄罗斯权力机器代表们的腐败丑闻及其堕落生活方式，在社交媒体上公布详细调查结果，受众百万。多年里，纳瓦尔尼一再组织起全国性示威抗议活动，得到成千上万尤其是年轻人的响应。

纳瓦尔尼本人曾多次被捕并被判处监禁。甚至邻国白俄罗斯似乎也害怕这名活动人士。该国总统卢卡申科新近就指控纳瓦尔尼是该国反政府示威抗议浪潮的幕后支持者。

凝炼/叶宣（德新社、法新社）

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