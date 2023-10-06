疑涉間諜活動 阿里巴巴比利時物流中心遭查

（德國之聲中文網）比利時國家安全局（VSSE）週四（10月5日）發聲明稱，正在監控阿里巴巴集團等中國實體在比利時列日市（Liège）貨運機場的歐洲物流中心，針對「可能的間諜行為」和「干預活動」進行偵查與打擊。

聲明指出，阿里巴巴對比利時國安局而言「仍然是關切重點」，因為中國法律規定中國企業有義務與北京當局共享數據，且北京「具有意圖和能力」將數據用於非商業用途。

物流軟件疑成數據安全破口

列日機場是歐洲第5大貨運機場，根據官網資訊，其每日貨運量達3000公噸。2018年，阿里巴巴與比利時達成協議在列日機場設立電子商務物流中心，由該集團旗下的物流服務公司「菜鳥」經營，並於2021年啟用。

據「菜鳥」網站介紹，從中國送往西班牙、荷蘭、英國、比利時等國的跨境快遞包裹，最快可5日送達。在國際供應鏈服務方面，「菜鳥」號稱具備「強大的全球端到端網絡、全鏈路可追蹤的數字化能力」，能協助中國製造商「從中國走向全球」、帶領海外品牌「從全球走向中國」。

英國《金融時報》報導，比利時一直在追蹤菜鳥物流中心的營運情形，包含用來簡化物流程序的軟件系統，該系統屬於阿里巴巴「世界電子貿易平台」（EWTP）的一部分。布魯塞爾自由大學當代中國研究所所長霍爾斯拉格（Jonathan Holslag）表示，最主要的擔憂在於，此平台可能提供中國許多涉及供應鏈的資訊。

知情者稱，「菜鳥」公司可獲取商店、產品、運送細節、流向等資訊。霍爾斯拉格認為，該公司甚至有可能取得最終消費者的訊息：「中國身為一個試圖主導供應鏈的國家，了解消費模式的重大變化和物流鏈的知識，是很有價值的。」

報導指出，早在阿里巴巴的物流中心興建之前，比利時議會便曾提出對間諜活動的憂慮，但當時中方強烈反駁，批評為「無端指控」。

「菜鳥」公司否認有任何不當行為，且主張有遵守歐盟的《通用數據保護條例》（GDPR）。官方稱，物流中心數據儲存在德國的伺服器、由阿里雲管理。

與阿里巴巴簽協議 比利時吃虧？

比利時司法部長范奎肯伯恩（Vincent Van Quickenborne）向《金融時報》表示，與阿里巴巴的談判像是「上個世紀的事」，如今「天真的時代已經過去了」。今年7月，比利時更祭出新規，強化外國投資重大基礎建設的篩查機制。

除了數據隱憂，也有媒體關注阿里巴巴物流協議是否對比利時帶來足夠效益。

2020年，時任比利時首相威爾梅斯（Sophie Wilmès）曾稱，阿里巴巴在列日機場設置物流中心，將使比利時企業更容易出口至中國。

《布魯塞爾時報》（The Brussels Times）當時報導，部分人士擔憂該物流中心可能導致大量中國產品湧入比利時，但威爾梅斯強調，這能帶動比利時地方經濟，創造就業機會，並幫助中小企業進入中國市場。

《財富》雜誌（Fortune）指出，與阿里巴巴的物流中心協議確實提高了列日機場的貨運量。但最新數據顯示，比利時當地雖獲得便宜進口商品，出口商仍難以打進中國。根據比利時外貿局統計，從2018年至2022年，比利時對中國的貿易逆差增為3倍多，達到276億歐元。

面对中国投资，欧洲该如何应对？

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。