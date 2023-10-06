 疑涉間諜活動 阿里巴巴比利時物流中心遭查 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.10.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

疑涉間諜活動 阿里巴巴比利時物流中心遭查

2021年，阿里巴巴旗下的「菜鳥」公司在比利時設立了物流中心。不過，比利時政府對該中心的數據安全一直存有疑慮，如今更擔憂在中國法律之下，相關數據可能落入中國政府之手，對此展開調查。

阿里巴巴今年3月宣布進行重組，將把集團業務拆分成6部分，其中包含菜鳥公司。9月，菜鳥公司在香港證交所提交了上市申請。（資料照）

阿里巴巴今年3月宣布進行重組，將把集團業務拆分成6部分，其中包含菜鳥公司。9月，菜鳥公司在香港證交所提交了上市申請。（資料照）

（德國之聲中文網）比利時國家安全局（VSSE）週四（10月5日）發聲明稱，正在監控阿里巴巴集團等中國實體在比利時列日市（Liège）貨運機場的歐洲物流中心，針對「可能的間諜行為」和「干預活動」進行偵查與打擊。

聲明指出，阿里巴巴對比利時國安局而言「仍然是關切重點」，因為中國法律規定中國企業有義務與北京當局共享數據，且北京「具有意圖和能力」將數據用於非商業用途。

物流軟件疑成數據安全破口

列日機場是歐洲第5大貨運機場，根據官網資訊，其每日貨運量達3000公噸。2018年，阿里巴巴與比利時達成協議在列日機場設立電子商務物流中心，由該集團旗下的物流服務公司「菜鳥」經營，並於2021年啟用。

據「菜鳥」網站介紹，從中國送往西班牙、荷蘭、英國、比利時等國的跨境快遞包裹，最快可5日送達。在國際供應鏈服務方面，「菜鳥」號稱具備「強大的全球端到端網絡、全鏈路可追蹤的數字化能力」，能協助中國製造商「從中國走向全球」、帶領海外品牌「從全球走向中國」。

有專家認為，中國欲主導供應鏈，因此相關資訊對中國而言「很有價值」。圖為德國柏林一處貨物轉運中心的貨櫃車內。（資料照）

有專家認為，中國欲主導供應鏈，因此相關資訊對中國而言「很有價值」。圖為德國柏林一處貨物轉運中心的貨櫃車內。（資料照）

英國《金融時報》報導，比利時一直在追蹤菜鳥物流中心的營運情形，包含用來簡化物流程序的軟件系統，該系統屬於阿里巴巴「世界電子貿易平台」（EWTP）的一部分。布魯塞爾自由大學當代中國研究所所長霍爾斯拉格（Jonathan Holslag）表示，最主要的擔憂在於，此平台可能提供中國許多涉及供應鏈的資訊。

知情者稱，「菜鳥」公司可獲取商店、產品、運送細節、流向等資訊。霍爾斯拉格認為，該公司甚至有可能取得最終消費者的訊息：「中國身為一個試圖主導供應鏈的國家，了解消費模式的重大變化和物流鏈的知識，是很有價值的。」

報導指出，早在阿里巴巴的物流中心興建之前，比利時議會便曾提出對間諜活動的憂慮，但當時中方強烈反駁，批評為「無端指控」。

「菜鳥」公司否認有任何不當行為，且主張有遵守歐盟的《通用數據保護條例》（GDPR）。官方稱，物流中心數據儲存在德國的伺服器、由阿里雲管理。

與阿里巴巴簽協議 比利時吃虧？

比利時司法部長范奎肯伯恩（Vincent Van Quickenborne）向《金融時報》表示，與阿里巴巴的談判像是「上個世紀的事」，如今「天真的時代已經過去了」。今年7月，比利時更祭出新規，強化外國投資重大基礎建設的篩查機制。

除了數據隱憂，也有媒體關注阿里巴巴物流協議是否對比利時帶來足夠效益。

2020年，時任比利時首相威爾梅斯（Sophie Wilmès）曾稱，阿里巴巴在列日機場設置物流中心，將使比利時企業更容易出口至中國。

《布魯塞爾時報》（The Brussels Times）當時報導，部分人士擔憂該物流中心可能導致大量中國產品湧入比利時，但威爾梅斯強調，這能帶動比利時地方經濟，創造就業機會，並幫助中小企業進入中國市場。

《財富》雜誌（Fortune）指出，與阿里巴巴的物流中心協議確實提高了列日機場的貨運量。但最新數據顯示，比利時當地雖獲得便宜進口商品，出口商仍難以打進中國。根據比利時外貿局統計，從2018年至2022年，比利時對中國的貿易逆差增為3倍多，達到276億歐元。

面对中国投资，欧洲该如何应对？

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

DW.COM

媒體：中國將成立數據監管最高機構

中國近年越趨關注數據監管，如今據消息報導，中國將在人大會議上批准成立新的政府機構，集中管控數據，北京的目的是什麼？監管範圍有多廣？

蔡崇信接掌阿里巴巴 張勇出乎意料退出雲部門

中國電商巨頭阿里巴巴本週完成二度交棒，由台灣出生的蔡崇信接掌董事長職務，吳泳銘擔任CEO，但前CEO張勇卻「裸退」，沒有按照規劃管理阿里的雲業務。這對阿里雲的未來可能有何影響？

阿里巴巴宣布分拆成6家公司 股價大漲

在創始人馬雲回到中國後，中國電商阿里巴巴宣布重組為六家公司，並推動獨立營運與上市，這被認為是來自監管機構的壓力減少，資本市場對此表示歡迎。

相关内容

18.01.2017++++ Performers dance during a welcoming ceremony to mark the inaugural trip for the first freight train to travel from China to Britain at at Barking Intermodal Terminal near London near London, Britain January 18, 2017. REUTERS/Stefan Wermuth

独家调查：当“运了吗？”变成“运去哪儿啦？” 14.07.2023

一个名为“运了吗”的微信小程序，本来应该为疫情期间无法回国的欧洲华人带来来自家乡的慰藉。最后却成为了无数人的噩梦。这是一场酝酿已久的骗局？还是由公司经营不善引发的个别事件？德国之声深入调查。

Dokumentation Die Welt des Xi Jinping Sendedatum: 28. Juli 2022 Thema: Porträt über den chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping und die Macht Chinas Beschreibung: Präsident Xi Jinping will die Volksrepublik China als führende Weltmacht von morgen etablieren. Nie zuvor war China so erfolgreich und verfolgte so ehrgeizige Ziele. Und nie zuvor hat China das weltpolitische Gleichgewicht so durcheinandergebracht. Fotograf: © Illegitime Defense (Stills aus einer Illegitime Defense-Doku) Rechte: Verwendung nur im Zusammenhang mit dieser Dokumentation

客座评论：习近平经济学能奏效吗？ 10.11.2022

二十大以后经济政策完全由习一个人说了算。因此，如果要掌握中国经济今后5-10年的走向，必须把握习近平的那一套“经济学“。

广告

评论分析

商报文章认为，放宽数据传输法的倡议显然来自负责经济发展的总理李强

德语媒体：中国经济政策或开始重返实用主义

中国国家网信办近日发布的有关数据跨境流动的法规征求意见稿明显放宽了先前拟将收紧的数据跨境流动法规。《商报》文章认为，这可能是中国经济政策重返实用主义的一个信号。“金融市场世界”关注了十一黄金周表现出的新趋势。