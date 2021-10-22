 疑涉及新疆强迫劳动 法国Zara遭禁止扩店 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.11.2021

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疑涉及新疆强迫劳动 法国Zara遭禁止扩店

法国一间Zara服饰店的扩店计划遭地区委员否决，原因是Zara母公司可能透过维吾尔人的强迫劳动取得不法获利，目前法国司法单位仍在调查中。

Spanien Exportüberschuss ZARA

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新疆是世界重要的棉花产地，但与维吾尔人强迫劳动相关的消息也令许多国际服饰品牌受到检视。如今，法国检方以可能与维吾尔人强迫劳动有关为由，对四间时尚大厂进行调查。

43个国家呼吁中国充分尊重新疆维吾尔族权利，要求中国立即允许独立观察员进入新疆。但另外有62国称新疆是中国的内部事务，支持中国立场的国家比去年多了17个。

美国参议院周三通过有关禁止从中国新疆地区进口产品的《防止强迫维吾尔人劳动法》。这是美国针对新疆问题所采取的最新举措。 

（德国之声中文网）法国官员周一（29日）表示，由於Zara母公司Inditex可能涉入新疆强迫劳动，扩店的计划遭到禁止。据法新社报导，西班牙服装巨头Zara位於法国的公司原预计将位於南部城市波尔多中心的商店面积扩大一倍，但负责审查该项目的地区委员会11月9日投票反对。

反对扩建的委员会成员援引了有关Zara是否从其中国供应商使用维吾尔族人的强迫劳动中获益的相关调查。委员会成员之一阿兰·卡尼尔（Alain Garnier）表示，这是该委员会的一个政治决定。「通过阻止那些无法充分掌控自家供应商的商店进行扩张，我们希望发出一个强烈的信号。」

法国司法单位6月开始调查Zara等4家时尚品牌，称他们涉嫌从强迫维吾尔族劳动中获益。当时法媒Mediapart指出，这是法国检警单位第一次针对维吾尔人权迫害议题展开行动。

新疆棉花产量占全世界棉花供应量的五分之一，是国际时尚产业的重要原物料供应地。而这次遭指控的四间企业包含了Zara的西班牙母公司Inditex丶日本迅销（Fast Retailing）旗下的法国Uniqlo公司丶法国时装集团SMCP以及美国运动鞋品牌Skechers。

人权组织认为，至少有100万名维吾尔人和以穆斯林为主的少数民族被关押在新疆的再教育营中，中国还遭指控在那里强行对妇女进行绝育与强迫劳动。

Inditex当时否认这项指控，说他们有严格的原物料来源管控制度，并强调他们将配合法国检方的调查。

Inditex在一封公开声明中表示：「在Inditex，我们对一切形式的强迫劳动持零容忍态度。我们也制定了相关政策和规定，确保这件事情不会出现在我们的供应链之中。」

另一位委员桑德琳·雅科托（Sandrine Jacotot）说：「由于快时尚对环境的影响以及涉入新疆强迫劳动的疑虑，Zara的项目在我们看来违反了委员会考虑的可持续发展标准。」

（法新社、路透社）

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