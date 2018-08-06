疑收中国献金 台湾检方搜索「统促党」

(德国之声中文网) 台湾检察机关调查提倡统一的政党「中华统一促进党」(以下简称统促党)背后是否有中华人民共和国资金，7日进入党办公室与张安乐住处搜索。

中央社报道，台北市地检署疑统促党涉及违反《组织犯罪条例》与《政治献金法》，指挥人员到统促党办公室以及该党总裁张安乐住家搜索，查扣13箱相关文件，并约谈4名统促党行政、财会人员到案说明。

检方为防灭证、串证，将张安乐留置在他住所五个多小时，并查扣手机、电脑。

台湾的《政治献金法》规定，政党不得接受任何来自中国、香港或澳门的政治献金。

张安乐召开记者会，宣称自己是中国人，自己的资金就是「中国资金」: 「我就是中国人，我的资金是不是中国的资金? 是!」他说:「自己的工厂、自己的公司赚的钱，对不对，怎么用我的事，不关你们的事。」

传闻张安乐在中国设置的头盔工厂在全球市占45%以上，十分赚钱。《德国之声》记者致电统促党查证，党员表示党内都是义工:「我们这边没有会计，我们这边都是义工。」对财务状况并不清楚。

记者会上，有记者问张安乐，统促党的资金是否来自中国北京政府，张安乐回答:「不可能嘛。如果是，我今天是这规模吗? 我们选举会这么寒酸吗?」

曾任台北市长柯文哲竞选总干事的名嘴姚立明，出席三立新闻台政论节目，对此发表评论:「事实上中国共产党如果要给钱，也不会由中国共产党党部直接汇款，或者又如何的。他可以透过任何一家台商、任何一个民间个人的名义来做汇款的行为。」

在台湾的「中国」政党

中华统一促进党可溯及2005年，由张安乐任总裁。该党宣称党员有3万人，但因其黑社会背景，不排除帮派份子占多数。其推举的候选人在议会中不曾获得任何席次，2016年全国不分区立法委员选举，其得票率只有0.46%，在登记参选的18个政党中排第13位。

然而，该党因其帮派背景，周边成员贩毒、恐吓、改造枪支等事件多次登上社会新闻版面，而为人所知。该党也在集会游行场合积极争取曝光，挥舞五星旗和青天白日旗、呼喊统一口号，引人侧目。

张安乐，绰号「白狼」，是台湾三大帮派「竹联帮」元老之一，曾在美国监禁10年、在中国流亡17年，2013年回台，活跃参与政治活动，自诩为一名亲中派政治人物。

罗法/苗子(综合报道)