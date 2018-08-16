疑报导新疆遭报復 中国拒發美记者签证

(德国之声中文网) 美国新闻网站Buzzfeed中国社长李香梅 (Megha Rajagopalan)週三(8/22)在推特上说，中国外交部在5月拒绝發给她新的新闻记者签证。她说，官方没有说明理由，仅表示这是一个「程序」问题。此前，她派驻北京已经6年。

中国外交部在週三发表声明，只说外交部「按照法律和规定」处理此事。

中国外国记者协会在一份声明中表示，李香梅的待遇对于一再坚称欢迎外国媒体报导的中国政府来说，令人极为遗憾和无法接受。协会表示，李香梅一项按照中国新闻记者准则工作，「我们正试图请中国外交部明确回应，拒绝发给这名优秀记者新签证的原因到底是什麽？」

李香梅在中国的6年间广泛报导人权侵害问题以及中国维吾尔穆斯林的困境。报导中也提到人权团体说有成千上万的维吾尔族人被关押在「再教育营」中。离开中国後，李香梅目前改派驻中东，报导科技和人权新闻。

在中国，如果政府对记者报导、媒体或两者都不满意时，有时候会延迟或拒绝发出新闻签证。类似的案件还包括半岛电视台的记者陈嘉韵 (Melissa Chan)，她在2012年签证到期时被迫离开中国。另外一位法国L'Obs杂誌的记者郭玉 (Ursula Gauthier)也因为相同的原因在2016年离开。两位记者都关心汉藏矛盾还有新疆的人权问题。

新疆人权议题在中国极为敏感。面对维吾尔族人不同的宗教信仰和文化，北京当局采取严格管控与打压。

夏立民/罗法 (美联社、法新社、德新社)