 疑报导新疆遭报復 中国拒發美记者签证 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.08.2018

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时政风云

疑报导新疆遭报復 中国拒發美记者签证

中国拒绝发给美国网路新闻记者新签证。这很可能与该记者持续报导北京当局认为的敏感话题有关。

Türkei Protest vor der Botschaft Chinas in Istanbul | Solidarität mit Uiguren (Getty Images/AFP/O. Kose)

不断有证据显示新疆维族「再教育营」持续扩大。

(德国之声中文网) 美国新闻网站Buzzfeed中国社长李香梅 (Megha Rajagopalan)週三(8/22)在推特上说，中国外交部在5月拒绝發给她新的新闻记者签证。她说，官方没有说明理由，仅表示这是一个「程序」问题。此前，她派驻北京已经6年。

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联合国反种族歧视委员会副主席上周五（8月10日）在审议中国履约报告时，指控中国当局将数百万新疆穆斯林投入再教育营。中共官媒《环球时报》继而发表社评，为当局在新疆的所作所为作辩护。 (13.08.2018)

遭中国官方驱逐的法国新闻刊物《新观察家》的前驻华女记者周五抵达巴黎。她表示，今后她还会继续撰写有关中国的文章。 (01.01.2016)

中国当局加大对驻华外国记者的打压。阿拉伯半岛电视台驻北京女记者陈嘉韵（ Melissa Chan）现已被迫离境。这也是14年来中国当局首次驱逐外国记者。 (08.05.2012)

中国外交部在週三发表声明，只说外交部「按照法律和规定」处理此事。

中国外国记者协会在一份声明中表示，李香梅的待遇对于一再坚称欢迎外国媒体报导的中国政府来说，令人极为遗憾和无法接受。协会表示，李香梅一项按照中国新闻记者准则工作，「我们正试图请中国外交部明确回应，拒绝发给这名优秀记者新签证的原因到底是什麽？」

李香梅在中国的6年间广泛报导人权侵害问题以及中国维吾尔穆斯林的困境。报导中也提到人权团体说有成千上万的维吾尔族人被关押在「再教育营」中。离开中国後，李香梅目前改派驻中东，报导科技和人权新闻。

Der deutsche Internetauftritt des US-amerikanischen Online-Portals Buzzfeed (picture-alliance/dpa)

Buzzfeed是美国的网路新闻媒体公司。报导从政治、手工艺、动物和商业主题都有。

在中国，如果政府对记者报导、媒体或两者都不满意时，有时候会延迟或拒绝发出新闻签证。类似的案件还包括半岛电视台的记者陈嘉韵 (Melissa Chan)，她在2012年签证到期时被迫离开中国。另外一位法国L'Obs杂誌的记者郭玉 (Ursula Gauthier)也因为相同的原因在2016年离开。两位记者都关心汉藏矛盾还有新疆的人权问题。

China US Gespräche (picture-alliance/dpa)

新疆人权议题在中国极为敏感。面对维吾尔族人不同的宗教信仰和文化，北京当局采取严格管控与打压。

夏立民/罗法 (美联社、法新社、德新社)

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