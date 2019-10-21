 疑「反送中」文章惹祸 女权记者黄雪琴遭公安拘留 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.10.2019

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疑「反送中」文章惹祸 女权记者黄雪琴遭公安拘留

长期透过调查性报导来揭露性骚扰案的中国独立记者黄雪琴，本月稍早传出被广州警方以不明原因带走拘留。 一名熟知详情的消息人士向德国之声表示，黄雪琴说去警局拿回证件后便一去不返。 经过友人四处打探后，得知她被警方以寻衅滋事罪名关押于广州市公安局白云区看守所。

China Journalistin Sophia Huang Xueqin, #metoo-Bewegung (picture-alliance/dpa/Sophia Huang Xueqin)

(德国之声中文网) 因在中国推动#Metoo 运动而受到关注的中国独立记者黄雪琴，近期传出到警局取回证件时，遭警察拘留。 一名熟知详情的友人告诉德国之声，黄雪琴10月17日表示要去警局取回八月底被收走的护照与港澳通行证后，便就此消失。

据悉，警方后来派员到黄雪琴住所进行搜索，友人打听后才发现黄雪琴被广州市公安局以寻衅滋事罪名拘留，关押在广州市公安局白云区的看守所。 友人告诉德国之声：「我对事情发展有点意外，因为本来以为她去警局一趟应该没事的。 不过因为她之前参与了#Metoo运动，又去过香港与台湾，所以也不能说我对这样的结果完全没心理准备。 」

这名友人表示，黄雪琴6月9日曾去香港参与了第一场的「反送中」示威活动，并于隔日在网络创作平台 「Matters」发表了纪录游行过程的文章。 然而，她6月11日在个人脸书上分享自己写了那篇文章后，广州警方便于6月11日深夜到她家中进行骚扰，导致她父母十分恐惧。

德国之声获得了脸书贴文的截图，黄雪琴在贴文中写道：「警方就因为一篇文章，深夜找到我爸爸妈妈、哥哥嫂嫂以及我男朋友和他父母家里找我问话。 他们要求不能参加任何游行活动以及发表任何文章，真实的记录，他们真的就那么害怕？ 」

Journalistin Sophia Huang Liqin (Privat)

黄雪琴曾任新快报、南都周刊的调查记者，关注性别平权、官员贪腐、企业污染、弱势族群等议题。

黄雪琴原定九月去香港就读香港大学法律研究所，但她八月底被警方传召时，护照跟港澳通行证都被没收，导致她无法如原计划入学就读。 友人向德国之声表示：「警察主要问她之前在香港跟台湾的情况，并警告她不要再发声。 警察当时承诺过一段时间会把没收的证件还给她。 」

友人说，黄雪琴被关押后，律师于10月22日成功会见了她，确认警方准备以寻衅滋事罪名将她起诉，但当律师10月23日与10月24日连续两天再尝试申请会见时，看守所便拒绝律师的申请。 友人向德国之声透露：「因为她之前去过香港与台湾，我们担心警察很可能会藉此污名化她。 她支持民主，但肯定不是分裂份子。 雪琴是个很单纯的人，她很热爱这个国家，也很享受作为记者与女权运动者的身份。 」

#Metoo而成打压对象?

黄雪琴遭关押的消息传出后，各界便不断猜测广州警方究竟是因为那篇关于香港「反送中」游行的报导或是她之前参与#Metoo运动的经历，而决定对她进行打压。 中国著名的女权主义行动家吕频在接受德国之声访问时表示，黄雪琴过往主要透过独立记者的角色替性骚扰受害者揭露个案，但从2018年起，她工作的条件便越来越困难。

吕频说：「很多分享#Metoo个案的账号都被封锁，而黄雪琴写的文章也被删除，警察从2018年开始不断骚扰她与她的家人，她自此成为警察的重点关注对象。 」

吕频指出，她认为黄雪琴写的香港「反送中」游行报导中并没有构成犯罪的内容，因为文章主要专注在她参与该次游行的经历。 她告诉德国之声：「黄雪琴不仅仅关注女权议题，她因为出于正义感，所以也关心包含香港「反送中」示威在内的其他议题。 」

虽然不能确定这次的拘捕是否与黄雪琴在中国#Metoo运动中扮演的角色有关，但吕频认为，如果没有#Metoo运动的话，黄雪琴也不会成为中国政府关注的对象。 她说：「黄雪琴的拘捕对中国女权运动者来说是个打击，因为我们都是伙伴。 但我认为，她的逮补不仅仅是对#Metoo，而是对整个中国公民社会都可能产生一个噤声的效应。 」

吕频进一步解释，自从香港爆发「反送中」示威以来，中国对相关议题非常敏感，而这也导致中国公民社会的现况进一步恶化。 她告诉德国之声：「不管你推的活动与香港有没有关系，现在想在中国境内推动公民运动的人都感受到笔以前更大的压力。 现在检查、监视与骚扰的情况越来越频繁。 」

China Journalistin Sophia Huang Xueqin, #metoo-Bewegung (picture-alliance/dpa/Sophia Huang Xueqin)

黄雪琴曾协助中国留美女博士罗茜茜，举发北京航空航天大学教授陈小武性骚扰的事件，后续也发表多篇关注「我也是」（#MeToo）的相关报导。

不过吕频也说，虽然黄雪琴的事件会增加女权运动者的恐惧，但由于中国政府过去一年来开始扩大对女权运动者的骚扰，所以社群内的人士对于这样的发展并不意外。 她说：「过去一年多，中国女权运动者都意识到中国不欢迎#Metoo, 但黄雪琴的这件事也不会让大家放弃推动#Metoo 运动，因为这个运动毕竟攸关生活中所发生的事，所以我们不可能装作它不存在。 」

中国扩大对「反送中」支持者的打压

「人权观察」的中国部研究员王亚秋认为，黄雪琴的事件显示中国政府正在加强打压香港「反送中」示威支持者的力道。 她告诉德国之声，中国政府之所以会有这样的反应，都是因为他们担心香港示威会启发中国境内的人民萌生反抗的念头。 她告诉德国之声：「任何自由或民主概念的表述对中国政府来说，都会对其统治地位造成威胁。 」

根据「人权观察」的统计，中国政府自6月起关押及恐吓了几十名声援香港示威的社运人士与网民。 此外，政府单位也警告学生及民众不要参与示威。 该组织的调查发现，目前仍有4人因表态支持香港而被中国政府以寻衅滋事罪拘留。

黄雪琴的友人表示，黄雪琴作为记者，在观察与写作上都有她的独立思考，而她也呼吁广东警方立即释放黄雪琴。 她告诉德国之声：「黄雪琴继续被拘押是毫无道理的。 她就是一个年轻、关心社会、想写出好作品的记者。 希望警方不要对她有太多误会，制造冤案错案。 这事查下去肯定是错的。 」

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