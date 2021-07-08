疑似搜集基因数据 英国要求华大基因註册检测产品

（德国之声中文网）一名英国内阁次长于5日表示，中国华大基因集团（BGI Group）如果想继续在英国供货，就必须在9月1日前向当地监管机构注册其产前测试产品。

七月初，一份路透社的报告发现，华大基因与中国军方合作开发了这些产前测试，并涉嫌利用它们来收集世界各地数百万名孕妇的基因数据。

初级卫生大臣贝瑟尔（James Bethell）说，英国药品和保健产品管理局（British Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, MHRA）认为，华大基因的设备在投放到英国市场之前需受到监管。

「据MHRA的了解，华大基因的遗传筛检测试目前正在英国市面上合法销售，不过这些测试设备似乎还没有经过MHRA的註册。」贝瑟尔在回答英国上议院一位议员关于华大基因测试问题的书面答覆中说。

贝瑟尔又说：「然而，考虑相关产品所属的风险分类，从2021年9月1日起这些产品需要先经过注册，以便继续在市场上销售。」

贝瑟尔补充，只要能够遵守英国的法规和监管需求，政府没有理由阻止华大基因在英国的经营。

尚无证据证明华大有违法行为

华大基因是中国最大的基因公司，该公司于2013年开始向国外销售一款名为NIFTY的产前测试。该测试是世界上最畅销的无创产前检测（NIPT）之一，对孕妇的血样进行筛查，以检测發育中的胎儿是否有唐氏综合症等异常现象。

截至七月初为止，全球已有超过800万名妇女使用了华大基因的产前测试，这个测试至少在全球52个国家销售，包括英国丶欧洲丶加拿大丶澳大利亚丶泰国和印度，但不包括美国。

华大基因公司向路透社证实，该公司使用送往其香港实验室的剩馀血样和测试的基因数据进行人口研究。路透社發现，包括欧洲和亚洲妇女在内的500多名使用该测试的妇女的基因数据也被储存在位于深圳的中国国家基因库中，该库是由中国政府资助，华大基因来管理。

然而，华大基因表示，这款NIFTY产前测试产品是由该公司独立製造，符合欧洲隐私法，也从未因国家安全或国防目的而与中国政府分享数据。

此外，路透社也并无找到证据证明华大基因有违反隐私协议或法规。

华大基因曾说，在整个测试或研究过程的任何阶段，该公司都没有接触到任何可识别的个人数据。而在审查消息公布后，华大基因又在另一份电子邮件声明中表示：「公司将严格遵守当地法律、准则和协议，同时也将符合国际公认的道德和法律标准。」

（综合报导）

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