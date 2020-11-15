疑似推文承认败选 特朗普快速否认 

(德国之声中文网)美国总统特朗普15日在推特上制造了一连串的「承认败选」疑云。他先在一则推文中，疑似坦承拜登确实赢得本月初举行的美国总统大选，不过他仍坚持该选举有被操控的情况。

然而，在媒体相继报导特朗普可能暗示拜登赢得大选後，他又立即发布更多则推文，推翻自己之前的说法。他写道：「只有在散播假新闻的媒体眼中，拜登才已赢得大选。我并没有承认败选。我们还有很长的一段路要走，这是场被操控的选举。」

虽然特朗普仍坚持大选遭民主党操控，但是他并未提供证据来支持自己的论点。他在推文中再次指控美国媒体预测拜登赢得总统大选。其中一间媒体是美联社，该机构字1848年起便负责为官方预测哪位候选人赢得美国总统大选。

近日，特朗普针对美国数州的选举结果都发出法律诉讼，他希望藉此要求这些州重算选票。不过，目前为止他尚未成功翻转选举结果。美国选举官员已驳斥特朗普的指控，强调这次美国大选是美国史上最安全的一次选举。

14日，数万名特朗普的支持者聚集在美国首都华府，表态他们反对特朗普所称的选举诈欺行为。虽然整场示威一开始以和平方式进行，但是到了该晚，特朗普的支持者开始与反方的支持者发生肢体冲突，使整个示威行动演变成暴力冲突。美国警方称逮补了约20人。

拜登团队吁特朗普承认败选

与此同时，拜登团队的助理开始呼吁特朗普正式承认败选。他们强调，在特朗普承认败选之前，拜登的政权转移团队成员无法取得机密文件或是联邦政府的预算文件。

美国的总统权力转移法案规定行政事务管理局确保所有候选人中，有人能从总统大选中顺利脱颖而出。目前，行政事务管理局尚未承认拜登与他的副总统候选人哈里斯 (又译贺锦丽)正式赢得美国总统大选。

美国行政事务管理局的局长墨菲 (Emily Murphy) 是由特朗普所指派的，但是正式承认谁赢得美国总统大选应该是个不受政党政治影响的决定。即将成为拜登参谋长的克莱恩(Rob Klain) 在接受美国媒体NBC访问时表示：「我们这周希望看到的是，美国行政事务管理局正式承认拜登赢得大选。我们不该让特朗普的推文作为决定拜登是否赢得大选的依据。」

杨威廉/邹宗翰 (路透社丶美联社)

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