疑似中国施压 台湾与BioNTech疫苗交易搁浅

（德国之声中文网）周三（2月17日），台湾卫生福利部部长、中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中透露，台湾原订向德国BioNTech SE公司购买500万剂疫苗，原本合约签定在即、新闻稿都写好，却因可能来自中国的压力而发生变故。

虽然陈时中没有直接声称中国是幕后黑手，但是他暗示背后有政治原因。他说台湾在谈判过程中一直担忧有外力介入，所以小心谨慎。

在接受一档电台节目采访时，陈时中说，“有人不希望台湾太高兴，就停下来了。” 台湾购买疫苗困难重重，他“有苦难言”。但他没有作出详细说明。

中国声称台湾是自己的领土，曾多次与台湾就新冠疫情问题发生争执。中国声称只有它能代表台湾在国际社会就这一问题发言，台湾则指责中国缺乏透明度。

“内部有意见”

BioNTech公司将其在包括中国大陆、香港、澳门和台湾在内的大中华地区代理权授予中国企业上海复星医药集团。作为回报，上海复星医药集团将支付8500万美元的许可费，并投资5000万美元购买BioNTech公司的股份。

BioNTech公司在全球其他地区的开发和销售伙伴是美国辉瑞公司。

陈时中说，BioNTech没有要求他们与复星医药公司对话，给出理由是“内部有意见、国际疫苗分配问题要等一等”。该交易没有毁约，而是最后的签订没有完成。

上海复星医药集团没有立即回应路透社的置评请求。中国国台办也拒绝置评。中国目前正处于为期一周的农历新年假期。

BioNTech公司暂时也没有回复德国之声请求置评的电子邮件。

陈时中去年12月宣布，台湾预计向国际洽购2,000万剂疫苗，其中约500万剂透过“疫苗全球取得机制”（COVAX）取得，并洽购1,000万剂阿斯利康疫苗，以及500万剂“其他厂牌”疫苗，但是什么其他厂牌、何时签约，迟迟没有下文。陈时中称，台湾在谈判过程中都很担忧有外力介入，才迟迟没有公布该厂牌就是德国的BioNTech。

张平/ 叶宣（路透社、中央通讯社等）

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