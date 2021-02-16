 疑似中国施压 台湾与BioNTech疫苗交易搁浅 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 17.02.2021

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时政风云

疑似中国施压 台湾与BioNTech疫苗交易搁浅

台湾官方称，原计划向德国BioNTech公司购买500万剂新冠疫苗，合约签定在即、新闻稿都写好，却因可能来自中国的压力而发生变故。

Symbolfoto I Belgien - die Corona-Apotheke der EU

（德国之声中文网）周三（2月17日），台湾卫生福利部部长、中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中透露，台湾原订向德国BioNTech SE公司购买500万剂疫苗，原本合约签定在即、新闻稿都写好，却因可能来自中国的压力而发生变故。

虽然陈时中没有直接声称中国是幕后黑手，但是他暗示背后有政治原因。他说台湾在谈判过程中一直担忧有外力介入，所以小心谨慎。

Taiwan Taipeh Chen Shih-Chung

台湾卫生部长陈时中（资料图片）

在接受一档电台节目采访时，陈时中说，“有人不希望台湾太高兴，就停下来了。” 台湾购买疫苗困难重重，他“有苦难言”。但他没有作出详细说明。

中国声称台湾是自己的领土，曾多次与台湾就新冠疫情问题发生争执。中国声称只有它能代表台湾在国际社会就这一问题发言，台湾则指责中国缺乏透明度。

“内部有意见”

BioNTech公司将其在包括中国大陆、香港、澳门和台湾在内的大中华地区代理权授予中国企业上海复星医药集团。作为回报，上海复星医药集团将支付8500万美元的许可费，并投资5000万美元购买BioNTech公司的股份。

BioNTech公司在全球其他地区的开发和销售伙伴是美国辉瑞公司。

Asien I China I Neujahr I LUNAR

陈时中：“有人不希望台湾太高兴"(2021年2月10日于台北迪化街)

DW.COM

台湾前总统马英九呼吁蔡英文政府不要再称“新冠肺炎”为“武汉肺炎”，并指出，如果中国愿意提供台湾疫苗，不要马上拒绝。此言遭到多名民进党的严厉批评。

台湾方面表示愿意提供帮助，以解德国汽车工业当前芯片短缺的燃眉之急。与此同时，台湾也希望德国能够在获取疫苗方面为台湾提供帮助。

本周，台湾企业东洋药品宣布取得了德国BioNTech公司正在研发的疫苗的台湾代理授权，该公司计划供应1500万台湾人接种该疫苗。但是批评人士指出，BioNTech的疫苗是在中国大陆进行的临床试验，有违卫福部长陈时中“不用中国疫苗”之方针。

陈时中说，BioNTech没有要求他们与复星医药公司对话，给出理由是“内部有意见、国际疫苗分配问题要等一等”。该交易没有毁约，而是最后的签订没有完成。

上海复星医药集团没有立即回应路透社的置评请求。中国国台办也拒绝置评。中国目前正处于为期一周的农历新年假期。

BioNTech公司暂时也没有回复德国之声请求置评的电子邮件。

陈时中去年12月宣布，台湾预计向国际洽购2,000万剂疫苗，其中约500万剂透过“疫苗全球取得机制”（COVAX）取得，并洽购1,000万剂阿斯利康疫苗，以及500万剂“其他厂牌”疫苗，但是什么其他厂牌、何时签约，迟迟没有下文。陈时中称，台湾在谈判过程中都很担忧有外力介入，才迟迟没有公布该厂牌就是德国的BioNTech。

张平/ 叶宣（路透社、中央通讯社等）

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