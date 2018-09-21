 疑从事间谍活动 中国公民在美遭逮 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.09.2018

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时政风云

疑从事间谍活动 中国公民在美遭逮

就在中美因贸易战僵持不下之际，一名中国公民因为涉嫌从事间谍活动遭到逮捕，也让双方秘密的情报战再次浮上檯面。

China Symbolbild Hacker (Colourbox/B. Korber)

美国中情局局长日前演讲表示要增加更多驻外人员因应来自俄罗斯和中国等大国的情报威胁。

(德国之声中文网) 美国联邦检察官指称，一名居住在芝加哥的中国公民因涉嫌从事间谍活动在週二(9/25)被捕。他被指控协助中国情报部门招募美国国防工作有关人员。

跟据芝加哥美国检察官办公室的声明，27岁的纪超群( Ji Chaoqun音译)持学生签证赴美唸书，却在中国高级情报官员的指导下，收集8位美国归化公民资料，当中包含来自台湾和中国的工程师、国防工程承包商和科学家，根据美国FBI的资料，其中一名还曾替「世界顶尖商用和军用机引擎公司」工作。

美国联邦检察官以纪姓男子「未事先通知司法部的情况下，蓄意在美国作为外国政府代理人」的刑事罪名逮捕到案。

刑事诉状指出，纪超群在2013年拿学生签证到美国芝加哥伊利诺伊理工学院学习工程学。他在2016年投入美国陆军预备役，参加「紧缺人才徵兵计画」(MAVNI)。该计划允许一些居住在该国的移民合法地在军队服役，贡献重要技能。纪超群在2018年4月和5月与向卧底探员承认替中国情办单位收集资料。当时他说：「他们只是要我帮忙付钱买文件。因为他从中国买不方便。」

美联社报导，纪超群在芝加哥市中心的联邦法院首次出庭时，看起来疲惫不堪。在15分钟的听审上，他大部分时间都坐在美国地方法官迈克尔·梅森面前蜷缩着，旁边还有一名中文口译员。当法官巡问他是否理解他所有的权利时，他抬起头用英文说：「我明白了。」

美国助理检察官秀芭·皮莱(Shoba Pillay)在听证会上表示，如果罪名成立，纪超群将被判刑10年，在联邦监狱中服刑。他也透过律师萝拉·荷伊(Laura Hoey)要求通知中国领事馆。纪超群第一次听审后遭暂时拘留。美国联邦执法局特工将他戴上手铐并将他带走，等待他日出庭受审。

夏立民/罗法 (美联社、法新社、德新社)

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