疑从事间谍活动 中国公民在美遭逮

(德国之声中文网) 美国联邦检察官指称，一名居住在芝加哥的中国公民因涉嫌从事间谍活动在週二(9/25)被捕。他被指控协助中国情报部门招募美国国防工作有关人员。

跟据芝加哥美国检察官办公室的声明，27岁的纪超群( Ji Chaoqun音译)持学生签证赴美唸书，却在中国高级情报官员的指导下，收集8位美国归化公民资料，当中包含来自台湾和中国的工程师、国防工程承包商和科学家，根据美国FBI的资料，其中一名还曾替「世界顶尖商用和军用机引擎公司」工作。

美国联邦检察官以纪姓男子「未事先通知司法部的情况下，蓄意在美国作为外国政府代理人」的刑事罪名逮捕到案。

刑事诉状指出，纪超群在2013年拿学生签证到美国芝加哥伊利诺伊理工学院学习工程学。他在2016年投入美国陆军预备役，参加「紧缺人才徵兵计画」(MAVNI)。该计划允许一些居住在该国的移民合法地在军队服役，贡献重要技能。纪超群在2018年4月和5月与向卧底探员承认替中国情办单位收集资料。当时他说：「他们只是要我帮忙付钱买文件。因为他从中国买不方便。」

美联社报导，纪超群在芝加哥市中心的联邦法院首次出庭时，看起来疲惫不堪。在15分钟的听审上，他大部分时间都坐在美国地方法官迈克尔·梅森面前蜷缩着，旁边还有一名中文口译员。当法官巡问他是否理解他所有的权利时，他抬起头用英文说：「我明白了。」

美国助理检察官秀芭·皮莱(Shoba Pillay)在听证会上表示，如果罪名成立，纪超群将被判刑10年，在联邦监狱中服刑。他也透过律师萝拉·荷伊(Laura Hoey)要求通知中国领事馆。纪超群第一次听审后遭暂时拘留。美国联邦执法局特工将他戴上手铐并将他带走，等待他日出庭受审。

夏立民/罗法 (美联社、法新社、德新社)