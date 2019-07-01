疑人为纵火 日本动画公司已有24人死亡

（德国之声中文网）警方称，周四的火灾似为人为纵火，但其动机不明。火灾的死亡人数或将继续上升。

消防人员向法新社表示，在建筑物一楼和二楼有至少24人被确认已经死亡。此前已经有1人被确认死亡。此外，还有数人被困在三楼，可能已经死亡。

35人在火灾中受伤，10人伤势严重。当地媒体报道，火灾发生时，楼内据信有约70人。

火灾发生时的画面显示，浓烟从这栋三层的建筑物中滚滚冒出。建筑物的一面外墙被熏黑。

消防人员表示，救援工作在继续，正努力将数名被困在里面的人员救出，包括那些已失去活动能力的人。被困人员的状况不明。

消防部门称，于周四上午10时35分接到报警电话，说在京都动画公司二楼听到巨大爆炸声并看到烟雾。

警方称仍在调查起火原因，但怀疑是纵火。

京都一名警察向法新社表示，事发时，一名男子泼洒了一些液体，然后点火。

日本公共电视台NHK报道称，一名与火灾相关的男子被拘留，因受伤被送往医院治疗。报道称，嫌疑人泼洒了类似汽油的物质，并在点火时说“去死吧”。

目击者称火势十分凶猛。一名男子向NHK表示，听到两声巨响，像爆炸一样。住在附近的一名女士向共同社表示，在建筑物外看到至少一名受伤者。

据共同社报道，京都动画创立于1981年，在宇治市和京都市设有工作室。本世纪头十年推出电视动画片《凉宫春日的忧郁》、《幸运☆星》、《轻音少女》等多部大热动画作品。

法新社报道说，日本犯罪率很低，而纵火被视为严重罪行，因许多人仍住在木制房屋内。纵火罪可能被判死刑。2008年在造成16人死亡的大阪纵火案中被判有罪的一名男子被判死刑，目前在监禁中。

苗子/洪沙（法新社）

