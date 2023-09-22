疑主权争议 印度运动员入境中国受阻

（德国之声中文网）综合法新社和《印度斯坦时报》报导称，三位来自印度东北部阿鲁纳恰尔邦（Arunachal Pradesh）的女性武术运动员此前已获杭州亚组委批准参加亚运会，但由于无法下载相当于中国签证的参赛证，因此未能在周三（9月20日）与其他队友和教练一起前往中国。

亚运会印度代表团团长、印度武术协会主席巴杰瓦（Bhupendra Singh Bajwa）周四向杭州亚运会主办方和亚奥理事会提出了此事。

亚奥理事会：运动员不愿接受签证

对此，《中国青年报》报援引亚奥理事会终身名誉副主席魏纪中强调：中国没有拒绝任何提供签证。在周五一场新闻发布会上，魏纪中与亚奥理事会代理主席辛格（Raja Randhir Singh）、亚奥理事会代理总干事帝瓦里（Vinod Kumar Tiwari）联合对此事件进行说明：这三位印度运动员已经获得了进入中国的签证，并已激活亚运会注册卡，但他们并不接受「另纸签证」，亚奥理事会正在与中、印两国政府进行商议。

中国外交部发言人毛宁周五在例行记者会上被问及这三人的签证情况时指出：「中方欢迎各国持合法证件的运动员来杭州参加亚运会。」同时表示：「中国政府不承认所谓阿鲁纳恰尔地区，藏南是中国的一部分。」

中印主权争议之地

阿鲁纳恰尔邦是中印边境的一块争议地区，中国宣称拥有该邦大部分地区的主权，并将其称为「藏南」。目前印度是阿鲁纳恰尔邦的实际治理方，但中国政府不承认该邦的合法性。

对于三位武术运动员无法入境中国，印度外交部发言人巴格奇（Arindam Bagchi）周五表示印度不予承认中方发放的「另纸签证」，并且称印度对中国拒绝部分印度运动员入境参加杭州亚运会提出强烈抗议。巴格奇批评中国当局「有针对性、有预谋地」歧视来自阿鲁纳恰尔邦的一些印度运动员，「违反了亚运精神和亚运会行为规则」。同时他还提到，「为了表达我们对中国行动的抗议，印度青年事务与体育部长塔库尔（Anurag Thakur）已经取消了原定为亚运会访问中国的计划」。

阿鲁纳恰尔邦的中印边境

已非首次 发放 「另纸签证」

类似的情况在今年7月的成都大运会期间也发生过，当时同样的三位运动员在申请签证时也收到与其他队友不同的「另纸签证」。这种签证在入境中国时不会于护照上留下记录，意味着中国不承认印度对阿鲁纳恰尔邦的主权。此举当时引发了印度强烈反对，印度武术队紧急退出比赛以示抗议，印度外交部则批评这是「不可接受的」。

今年4月，中国民政部发表声明称为「我国藏南地区部分地名进行了标准化处理」，更改了印度「阿鲁纳恰尔邦」11处地点的公开使用地名。中国外交部发言人毛宁当时也表示「藏南地区是中国领土」，「这完全是中国主权范围之内的事情」。

不过，如此为争议地区更名的行为引来印度官方驳斥。印度外交部发言人巴格奇称：「这并不是中国第一次做出这样的尝试。我们断然拒绝这种做法。阿鲁纳恰尔邦现在是、过去是、将来也是印度不可分割的一部分。捏造名称的企图并无法改变这一事实。」

中印边境冲突的渊源 中印2000公里边境, 12万平方公里纠纷 中印边界总长近2000公里，另外还有12万平方公里的区域存在领土纠纷。有领土纠纷的边界涉及西段（600公里）、中段（450公里）和东段（650公里）3个部分。2020年5月，中印在锡金北部发生冲突（中段）；6月16日，中印在拉达克的巴勒万河谷（西段）发生士兵肢体冲突，造成数十人伤亡，至少印方称有20名士兵死亡。

中印边境冲突的渊源 麦克马洪线 马克马洪线(McMahon Line，东段线)是一条英国探险家测量印度时画下的一条英属印度同西藏之间的边界。1914年，英国外交官麦克马洪召集中、印、藏三方会议，由于中华民国不同意分割西藏的麦克马洪线、藏方未能得到事先秘议的独立转而也放弃承认麦克马红线，结果中藏均没有签署《西姆拉条约》。印度和缅甸则认为麦克马洪线是历史疆界。时至今日，中华人民共和国虽然拒绝承认麦克马洪线，但把它看作是实际控制线。1962年中印之战中，中国军队虽然一度占领了该地重镇达旺，但后来撤回到实际控制线以北。

中印边境冲突的渊源 藏南（印度：阿鲁纳恰尔邦） 藏南在印度被称为“阿鲁纳恰尔邦”（Arunachal Pradesh，东段线），面积约为6万平方公里，位于喜马拉雅山脉的南侧。它的西面是不丹，东面是缅甸，向南是印度，北边是中国的西藏。中国称该地为藏南，属于西藏自治区行政区划。不过，按照“麦克马洪线”的划分，该地属于印度，印度也实际控制该地，只是藏方以及中华民国当年均拒绝在条约上签字。中华人民共和国成立后延续这一路线。1948年，刚刚独立的印度开始派兵进入这个地区，1960年，印度完全占领了麦线以南部分，中国控制麦线以北。1972年，印度在该地成立阿鲁纳恰尔中央直辖区，1987年，该区改为“阿鲁纳恰尔邦”。

中印边境冲突的渊源 锡金问题 英国于1887年强占锡金国，次年出兵西藏。1950年，独立之后的印度称为锡金的保护国，1975年正式将其纳为“锡金邦”。2003年，印度总理瓦杰帕伊访问中国后，北京承认新德里对锡金的主权，同时印度亦承认中国对西藏主权。2005年之后中国出版的地图上已不再将锡金标注成主权国家。

中印边境冲突的渊源 1962年中印之战: 印度总理尼赫鲁大败 1960年4月，中印两国政府为寻求解决领土争端，由中国总理周恩来与印度总理尼赫鲁在新德里会谈，但未取得共识。1962年中印边境战争爆发。中国军队当年10月20日从边境的东西两处同时发起进攻时，兵力是印度军队的5至10倍。中国军队当时一直深入到印度今天的阿鲁纳恰尔邦省和喜马拉雅地区。整个战争延续了一个月，总共造成2000人丧生。1962年11月20日，中国单方宣布停火，并撤至麦克马洪线后20公里处。战争之后中印关系因边界冲突走入低谷。

中印边境冲突的渊源 中印关系改善，甘地总理开启总理互访 1988年12月19日至23日，印度总理拉吉夫·甘地对中国进行正式访问并与邓小平会晤。这是34年来印度总理首次访问中国。这次访问被看作是中印关系经过多年的紧张期之后开始转暖的标志。1993年，印度总理拉奥（ Narasimha Rao）访华期间，双方签署了《关于在中印边境实际控制线地区保持和平与安宁的协定》。这次访问标志着中印关系开启了一个新的时代。自上世纪九十年代以来，中印双方共签署了5个有关和平解决边境冲突的协定。

中印边境冲突的渊源 特别代表会晤机制，习莫频繁会晤 自2003年中印建立边界问题特别代表会晤机制以来，双方已举行22轮特代会晤。印方的特别代表是国家安全顾问，中方最高代表则多为外交部长。中国国家主席习近平同印度总理莫迪之间的互动相当频繁。

中印边境冲突的渊源 2017年中印洞朗地区对峙 占地约100平方公里的洞朗（Doklam）是中国和不丹之间存有争议的地区，印度也从未对该地宣示过主权。2017年6月，印度以“接到不丹政府的求助”、“支持不丹主权”为由，派兵越过中印边界，阻止中国在那里修筑公路，形成同中国军队长达71天的对峙。不丹是中国14个邻国中唯一一个没有与中国建交的国家，其国家的外交权和防务权掌握在印度手中。2014年莫迪以总理身份第一个访问的国家便是不丹。

中印边境冲突的渊源 2020年中印冲突又起 5月5日，在位于拉达克地区的海拔四千多米的班公错湖（Pangong Tso lake，西段），中国和印度军方人员相互投掷石块、木棒、铁棍等，双方都有人员受伤。5月9日，印度锡金邦那图拉山口（中段），中印军人相互投石并发生肢体冲突，有数十人受伤。 6月16日，在加勒万河谷（Galwan valley，西段）的中印士兵冲突中，有3名印度士兵在与解放军的冲突中死亡。当天稍晚时，印度军方宣布印度士兵的死亡人数提升至20人。 作者: 李鱼



（法新社、印度斯坦时报、中国青年报）

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