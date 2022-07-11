 留法中国学生抗议迪奥文化挪用 民运人士：裙子大于人权 | 文化经纬 | DW | 24.07.2022

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留法中国学生抗议迪奥文化挪用 民运人士：裙子大于人权

法国时装品牌迪奥近日推出一款外观近似中国「 马面裙 」的褶裙，引发中国社媒热议。本周末，一群法国的中国留学生前往迪奥旗舰店抗议，与另一群手举「裙子大于人权」标语的民主运动人士发生了冲突。

China Shenzhen Dior Geschäft

迪奥位于深圳的门店

（德国之声中文网）中央社周日（7月24日）报导，约有50名中国留学生在7月23号前往巴黎香榭大道上的迪奥（Dior）旗舰店旁抗议，其中有些抗议学生身穿汉服，高喊「迪奥，停止文化挪用」。一位抗议者向中央社表示，「这就是对我们文化的侵袭、挪用和剽窃，不能让我们几千年的文化就这样被夺走」。

中央社指出，当天现场也来了10多名民运人士，手举「裙子大于人权」等标语，这引来迪奥抗议者的嘲笑，甚至动手企图把民运人士压在地上。

裙子和人权哪个重要？

其中一位民运人士米尔告诉中央社：「我没有口号或任何暴力，只是举牌，但对方二话不说直接抓着我的脖子，企图把我压在地上。1989年六四时他们没有发声、维吾尔人、香港人被压迫时他们也没有发声，如今为了一款裙子集合起来，看来就是裙子比人权重要。」

中国籍的反抗议活动主办人蒋不向中央社表示：「中国实际上没有游行的权利，这些人拿着法国拥有的游行权利与自由，却讨论一条裙子是否抄袭，而非讨论六四、维吾尔等更相关、重要的议题，非常犬儒，最后还是在弘扬中国文化，所以才会想反讽『裙子比人权更重要』」。

中国网民：迪奥太「双标」

据此前官网截图显示，这款具争议的裙子材质为黑色羊毛和马海毛混纺布料，售价人民币2.9万元，商品叙述栏写道，「这款半裙采用标志性的Dior廓形，是一款全新的优雅时尚的单品」。但有网友发现这款裙子与汉服「马面裙」几乎一样，像是前后里外共有四个裙门，两两重合，中间裙门重合而成的光面等特点。

一些网民认为迪奥太「双标」，因为迪奥在其推特帐号宣传韩国旗舰店时，曾描述「该概念店融合了法国与韩国文化，装饰品囊括来自韩国设计师的原创作品」，但却在沿用中国元素时只字不提。

迪奥非首次引起争议

除了相关话题登上热搜，中国官媒《人民日报》也发评论抨击，并要求「迪奥应该予以回应，在不危及商业秘密的前提下，应尽可能坦述涉事半裙设计的前后详情。」截至目前迪奥仍未对事件做出回应，其中国官网已迅速将这款裙子下架，但央视网称国外官网仍继续出售。

这也并非迪奥首次引起中国网友不满，Dior在去年11月时与中国知名摄影师陈漫合作拍摄宣传照，但却因照片中的女生眼睛幽暗、脸色阴沉忧郁，摄影师挨批丑化华裔女性。

（综合报导）

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