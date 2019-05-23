“留德华”网上热议华为事件

(德国之声中文网) 在留德华人聚集的一个网络论坛上，站长发布了一条消息称，受到谷歌"断供"事件的影响，德国的一些电信运营商开始下架华为部分型号的手机。许多网友纷纷发表评论，对华为表示声援。

"坚决支持华为，希望华为如凤凰涅槃般重生。"" 这次是真的要正面杠了，我支持华为。""华为出搭载自己系统的手机就果断入一个。"

在该论坛上，也有用户分析华为是否能够挺过美国供应商"断供"危机。比如，有帖子认为，这正是华为基于开源的安卓系统、撇开谷歌另起炉灶、打造自己的应用软件生态圈的好时机。"Google空这么一个大饼子出来，真的会吃到爽，吃到撑，吃到疯狂。"还有人直接引用文革时期的毛泽东语录"自力更生、丰衣足食"，认为"华为不会亡 中国更不会亡"。

不同意见迅速被淹没

一名用户担心地表示，另起炉灶、移植软件平台，绝非易事，而且从短期来看，"光是让老外没法用Youtube，他们就直接抓狂放弃买华为了。"不过，这一帖子立刻遭到了多人的反驳，有用户直接回复说："有抖音啊！Youtube这个Idea已经落伍了。这个世界是个人数据爆炸的年代，youtube好像慢慢赶不上时代，是更新换代的时候了。"

许多帖子的焦点并没有局限于华为，而是进一步扩展到了中美之间的大国较量。有用户认为，"这摆明了就是压制中国，打压中国各个领域最牛的公司。想打人的真不需要找理由，所以要么跑，跑不了就只能应战了。不主动挑事，但是不能怕事。"还有人认为，美国此次的"野蛮行径"，将会是美国走向衰落的开始。"说穿了就是美国怕中国科技壮大 超过它。"

还有一些用户则在帖子中表示，作为普通人，如今一定要为中国的国家利益考虑。"以前华为和爱国真没什么关系，但是在贸易战里美国打压的都是他无法用正常竞争赢的对手。华为作为一家中国企业在业内领先后被用政治手段追杀，当然现在支持华为就是爱国。"" 霸凌行为的背后是美国在对中国的第四次技术革命进行降维打击，要让中国人永久地沦为美国人的低端劳动力。这个就必须让我支持华为了。"

甚至有一名用户露骨地表示，中国人和"普通人"是有区别的："这不是针对华为、不是针对中共，而就是针对中国，针对中国人。这其实在很多年就已经注定--在我们指出最普通的中国人也比铁杆纳粹更爱国、中国价值观跟(西方)价值观根本对立的时候。中国人不是普通人。总有一天，每个海外中国人都要在做中国人还是普通人之间作出唯一抉择。企业也一样。"