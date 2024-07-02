留学生抗议谢锋遭拖出场 美议员质疑哈佛

（德国之声中文网）美国众议院“美国与中共战略竞争特设委员会”（下称：中国问题特别委员会）主席穆勒纳尔（John Moolenaar）週一（7月1日）致函哈佛大学校长加伯（Alan Garber），就该校学生在今年4月于中国驻美大使谢锋演说期间，遭不明人士强行带离会场一事，表达担忧。

穆勒纳尔在信中 提及，事发当天，一名据称来自中国的哈佛大学学生将其中一名示威学生、台湾裔的吴亭桦拖出了活动现场。事件发生后，另一名藏人抗议学生次仁央金（ Tsering Yangchen）也被疑似为主办方的中国学生追问抗议者的姓名，还遭尾随，让她感到害怕。

穆勒纳尔指出：“这起事件引发了人们对中国政府可能进行跨国镇压，以及哈佛的中国留学生参与中国政府纵容、针对批评者的骚扰和恐吓行为的严重质疑。”

信中也以2022年底一名中国留学生在美国的校园内张贴支持民主的传单，却遭另一名中国学生恐吓威胁的案件为例，称部分中国学生侵犯同侪言论自由的事件屡见不鲜，“也让人质疑我们的大学在教育学生公民自由、确保学生表达言论自由安全方面，是否做得足够”。

2022年北京发生“四通桥事件”，随后在海外有许多中国留学生在校园内张贴类似传单，其中有一名女学生遭中国留学生骚扰。（示意图） 图像来源: Wen Liu/DW

穆勒纳尔表示，自2009年以来，在美国大学中求学的中国学生数量激增，中国政府对他们的监控、控制和操纵强度也随之增加，且北京经常利用中国学生学者联谊会（CSSA）这类、由中国统战部组织和集体监督的学生组织，让其成员骚扰、恐吓美国各大学内公开批评中国政府的中国学生。

穆勒纳尔称，像CSSA这类由北京控制的学生社团已经出现在至少150所美国大学校园内，且经常得到中国外交使团的资助和指导。

他也针对谢锋在哈佛演说期间发生的情况，要求校长加伯回应一系列问题，其中涉及当时将吴亭桦拉走的黑衣人是否为哈佛在校生、是否为持有留学签证的中国人；哈佛是否利用任何联邦资金来支持CSSA；哈佛正采取哪些措施来教育和告知学生，特别是国际学生，让他们了解公民自由的义务和权利等。

哈佛校方尚未回应穆勒纳尔的信件。

穆勒纳尔称，中国利用当地学生组织，监视和骚扰海外留学生。（示意图） 图像来源: Wang Zhao/AFP/Getty Images

谢锋演说遭抗议打断

今年4月20日，谢锋出席哈佛肯尼迪学院中国论坛活动致词，期间至少三度遭到现场抗议学生打断。

据台媒中央社早前报道，其中一名示威学生吴亭桦为“抵抗中共学生联盟”共同主席。她在受访时表示，当天包含她在内，场内共有2名台裔美籍学生及2名来自西藏的学生，在谢锋发表演说时，抗议中国政府在西藏、香港及新疆等地侵犯人权的行为。

根据“自由西藏学生运动”在社群平台发布的影片，当时吴亭桦在观众席起身高举写有“中国说谎”（CHINA LIES）的白色布条，点名谢锋“手上沾满鲜血，你剥夺香港的基本自由、摧毁他们的民主。现在你又想用同样的方式对待我的国家－台湾”，随后便被强行带出会场。

此外，另一名藏人女学生也在人群中举起“人民死亡”（PEOPLE DIES）的标语，指控北京“在西藏的种族灭绝行为”。在另一段影片中也有一名男学生举著雪山狮子旗，高喊“解放西藏”，并对谢锋高喊“你不配在这里”。

（美国与中共战略竞争特设委员会、路透社等）

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