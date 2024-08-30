留学生人数限制下 中国学子还想去澳大利亚吗？

在严重的住房压力下，澳大利亚政府希望自明年起限制留学生的数量。这样的措施到底有没有用？DW采訪专家和中国留学生，探讨这项政策如何影响想到澳大利亚顶尖学府留学的中国学生意愿。

（德国之声中文网）澳大利亚政府週二（8月27日）宣布，自2025年起，将新注册的国际留学生数量限制在27万人。虽然这仍需要经过澳大利亚国会批准，但澳大利亚高等教育机构相当仰赖国际学生，特别是来自亚洲的学子，因此澳大利亚政府的新政策引发了反弹声浪。

专家指出，这会影响中国学生进入澳大利亚名校的机会，甚至进一步改变中国学生前往澳大利亚留学的意愿。

依据新规，2025年澳大利亚各大学的国际留学生注册人数上限，将设定为14.5万人，约为2023年的水准；职业培训课程的国际留学生注册人数，上限则为9.5万人。澳大利亚政府希望控制移民数量，认为这导致澳大利亚房租飙升。

澳大利亚名校受影响最大

来自国际学生的教育收入，是澳大利亚第四大“出口”产业，仅次于煤炭、铁矿、天然气，它在2022年至2023财政年度，替澳大利亚经济创造了约364亿澳币的收益。

根据澳大利亚教育部2022年的数据，虽然各大学对国际学生依赖程度有所不同，但在许多澳大利亚顶尖学府，国际学生学费是除了政府补助之外的最大收入来源。举例而言，悉尼大学有约44%的收入来自国际学生学费；莫纳什大学、新南威尔士大学、昆士兰大学也分别都有3成以上。

图为墨尔本大学校园一景。（资料照） 图像来源: Fabio Mazzarella/Sintesi/Photoshot/picture alliance

上述几所排名靠前、历史悠久的澳大利亚顶尖名校组成的“八大名校联盟”（Group of Eight），27日曾发表公开声明 ，“坚决反对”设置国际学生人数上限，批评此举“鲁莽”，并认为“这会对产业和国家造成损害”、实际上是在“惩罚”受国际优秀学生欢迎的大学。该联盟“以最强烈的措辞”，呼吁参议院不要让政府通过新政策。

西澳大学（UWA）中国研究副教授陶郁（Yu Tao）告诉DW，对于澳大利亚政府计划实施的留学生比例上限，不同的大学可能会有不同的反应，“那些中国留学生较为集中的大学，主要是以‘八大’为主的国际排名较高的大学——可能会在对华招生方面受到一定影响”。

陶郁指出，“那些位于澳大利亚偏远地区、或全球排名相对较低的大学，受到的影响可能不会特别大”。

长期研究高等教育政策的澳大利亚国立大学（ANU）社会研究与方法中心教授诺顿（Andrew Norton）也告诉DW，原先国际学生集中程度就比较高的澳大利亚大学，在2025年之后，面臨到国际学生招生数量消减的问题，也会最严重。

诺顿认为，未来可能的影响是，与过去的留学生人数无上限相比，澳大利亚许多主要研究型大学从国际学生上收取的收益将减少，可用于研究的资金也将减少。

诺顿还指出，澳大利亚政府新推出的国际学生上限政策，并没有規范各国的留学生配额。不过，他认为，“上限政策对中国学生的影响最大”。

专家：中国留学生可能不愿低就

澳大利亚教育部数据 显示，2024年中国学生在澳大利亚留学生中的人数中排名第一。今年1月至5月，共有超过15万名的中国学生在澳大利亚，其次是印度和尼泊尔学生。

根据《澳大利亚人报》（The Australian）今年5月的报道，在中国留学生的推动下，澳大利亚各大学2024年初的海外留学生入学人数，已超过新冠疫情前的水平，而这些学生几乎都选择就读“八大名校”。数据显示，2024年初有86%的中国籍新生就读澳大利亚“八大名校”，人数比去年高出15%，比2019年高出31%。

报道也说，在“八大名校”之外，中国学生在2024年初的入学人数，比新冠疫情发生前减少了一半。

图为位于墨尔本的维多利亚大学。该校并非“八大名校联盟”。（资料照） 图像来源: Martin Berry/Loop Images/picture alliance

陶郁研判，一些排名相对较低的澳大利亚大学，或许会欢迎澳大利亚政府新政策，因为这些限制可能促使一些留学生选择前往这些排名较低的学校。

就他个人的观察出发，陶郁认为，南亚国家的留学生相对而言对大学排名没有那么“执著”，因此确实不排除有些倾向于在澳大利亚找工作、发展职涯的留学生，在无法进入顶尖澳大利亚学府时，可能会选择其他澳大利亚大学。

但在陶郁看来，“中国留学生一般比较重视（大学）国际排名，他们中的许多人在毕业后在澳大利亚寻找工作、甚至移民定居的倾向并不是那么强烈”；如果澳大利亚政府采取严格“一刀切式”的名额限制，中国学生并不会因此选择排名较差的其他澳大利亚大学。

陶郁认为，澳大利亚的大学不仅在澳大利亚国内存在竞争关系，更重要的是在国际上与其他以英语授课的大学，尤其是英国和加拿大的大学，竞争留学生的来源。“如果中国学生无法进入‘八大’名校，他们可能不会选择澳大利亚其他排名较低的大学，而更有可能前往其他国家排名相似的大学。”

诺顿27日在澳大利亚意见交流平台“对话”（The Conversation）上发表的文章则指出，“很少有想要就读高声望大学、或想要住在大城市的学生，会去低声望大学或地区大学”。因此，当留学生面臨澳大利亚的名额上限，“他们就不会来澳大利亚”。

在这种情况下，诺顿也指出，“到2025年底时，我们可能会发现许多大学和其他教育机构尚未达到上限，导致新生总数远低于27万人”。

中国留学生怎么看？

路透社报道指出，澳大利亚的民意调查显示，选民担心大量外国学生和工人涌入，会让住房市场压力过大。目前距离澳大利亚大选还有不到1年的时间，移民议题可能成为此次竞选中的热门议题之一。

为阻止大量人口流入，澳大利亚政府上个月将外国学生的签证费提高了一倍多，并打算修改规定，不再允许毕业生澳大利亚不断延长居留时间。

澳大利亚国立大学中国籍硕士生张普特告诉DW，澳大利亚政府表面上认为限制留学生人数，就可以改善澳大利亚的住房危机，但其实问题“并没有真正得到解决”。

他认为，澳大利亚政府打算把2025年新留学生人数限制在跟新冠疫情期间“基本持平”，并没有特别减少，“可是澳大利亚的住房危机就是从那个时候开始的”。

长远来看，他认为这项措施是矫枉过正。张普特说，澳大利亚政府应提升对签证的要求，并限制留学生报读“野鸡学校”，才是正确的做法，“（这些管理措施）长远来看会提升整个产业的质量，但是单纯限定留学人数，是百害而无一利”。

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