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留学德国

德国之声中文网教育就业专栏。

介绍在德国留学的相关信息，包括申请留学手续，在德国学习德语，报考德国大学，毕业就业前景等。

Bilder zum Text: Frustrated students are bombarding Germany's government and embassies with desperate requests for visa appointments. In Iran and Mexico their pleas have so far fallen on deaf ears, and many are in a race against time.

#教育不是旅游：国际学生苦等德国签证预约 24.10.2020

受新冠疫情影响，大量申请留学德国的国际学生签证受阻。他们联合起来，对德国大使馆和外交部发出信息轰炸，希望能够获得签证面试的预约。
Kasumi Itokawa studiert Harfe an der Weimarer Musikhochschule Franz Liszt Fotograf: Dirk Wäsch Das Bild ist rechtefrei. Er ist mit der Veröffentlichung und der weiteren Nutzung einverstanden.

在德国学音乐的魅力 15.12.2019

德国的音乐高校一半的学生来自外国。如果通过德国的"音乐会考试"（Konzertexamen），那么在国际市场上都很有竞争力。不过，这条路不容易。
otos von mir für meine Textserie Deutschsein ist kein Zuckerschlecken. Bitte speichern unter Zhang Danhong Portrait. Rechte hat vvg-koeln. Die DW darf es nur im Zusammenhang mit Texten von Zhang Danhong verwenden.

我的融入史（25）：打工记 01.06.2019

几次假期打工，张丹红结识了三教九流的德国人。她也由此知道什么工作不适合自己。
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我的融入史（14）：进军科隆 24.02.2019

有时候人需要一个外力推动，才会走出酝酿已久的一步。张丹红30年前来到德国，归根到底是缘于一个谣传。
12.10.2018 DAAD(Deutscher Akademischer Austauschdienst) joined the European Education Fair Taiwan (EEFT) in 2018.

台湾人赴德留学增加中 博士奖学金开最多 16.10.2018

一年一度的欧洲教育展上个周末在台北举办，英国、荷兰、法国、德国都有教育机构参加。教育机构提供奖学金与留学咨询之余，德国之声给您介绍了台湾学生留学的趋势与资讯。
ARCHIV - Studenten des ersten Semesters sitzen am 15.04.2015 bei der Begrüßung in einem Hörsaal der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz (Rheinland-Pfalz). Das Deutsche Studentenwerk (DSW) hat die Regierung zu einer automatischen und damit verlässlichen Erhöhung der Bafög-Sätze aufgerufen. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (zu dpa Studentenwerk: Bafög-Plus endlich an Preiserhöhungen koppeln vom 30.07.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

在德国上大学，一个月得花多少钱? 14.10.2018

房租、生活费、买书、保险……在德国上大学，每月的支出并不少。尤其近年房租上涨，更是增加了学生们的生活负担。大学生每个月多少钱才够花？哪个德国城市的房租相对便宜呢？

Universität in Heidelberg Deutschland (picture-alliance/Bildagentur Huber)

德国最古老的十所大学 04.03.2018

德国有百余所综合性大学，其中许多有数百年的历史。
03.02.2016*** Ein junger Migrant mit einem Rucksack steht auf einem S-Bahn-Gleis in Berlin an der S-Bahnstation Schöneberg am 03.02.2016. Eine S-Bahn fährt dabei durch den Bahnhof. Foto: Wolfram Steinberg/dpa | Verwendung weltweit

在德国逃票，将会面对怎样的后果？ 02.03.2018

网络上有很多关于在德国逃买车票的传闻——“逃票会进监狱”、“留学生逃票三次就无法就业”、“逃票记录会被标注在护照上”等等。这些说法靠谱吗？
Fan Tielin (Chef der Gaststätte Lederer in Köln) Datum: 24.10.2017

德国百年猪肘店老板范铁林：从穷学生到大富豪 31.10.2017

三家商铺，两间贸易公司。十七年前来到德国科隆大学留学时，范铁林并未预想到将来会留在德国成为创一代。但当2005年站在一幢五层楼前，面对房东“要租就要租整栋”的要求时， 范铁林说，那一刻他没有丝毫恐惧，只感到由衷的兴奋。

Studenten der Wirtschaftswissenschaften sitzen am 15.10.2014 in einer Vorlesung an der Universität Leipzig (Sachsen). An Sachsens Universitäten und Hochschulen haben sich zum Wintersemester 2014/2015 bisher mehr als 18 500 Studienanfänger immatrikuliert. Die sächsischen Hochschulen sind auch bei Westdeutschen und Ausländern (zum Beispiel aus China) beliebt, wie die hohen Einschreibezahlen belegen. Foto: Jan Woitas

德国入职第一问：就业还是创业？ 01.10.2017

目前，留学生毕业后最终能留在德国工作的比例不足四分之一。“给别人打工”作雇员仍是最常见的留学生就业选择，不过自己创业的人逐渐增多。来听听在德国创业的年轻人怎么说。
Studenten der Wirtschaftswissenschaften sitzen am 15.10.2014 in einer Vorlesung an der Universität Leipzig (Sachsen). An Sachsens Universitäten und Hochschulen haben sich zum Wintersemester 2014/2015 bisher mehr als 18 500 Studienanfänger immatrikuliert. Die sächsischen Hochschulen sind auch bei Westdeutschen und Ausländern (zum Beispiel aus China) beliebt, wie die hohen Einschreibezahlen belegen. Foto: Jan Woitas

来德留学生又增多 中国人数蝉联榜首 13.07.2017

说德国大学非常具有吸引力一点不夸张：全德国高校共有280万大学生，这一数字就很有说服力。德国大学也深受外国学生的欢迎。
Jonida Cangonja und Migena Kodra Studentinnen Uni Bonn, June 2013 Copyright: DW/Amarildo Topi

芝麻开门，德国大学！——写在波恩大学200周年校庆前 25.06.2017

中国留德学生每年以近10%的速度增长，但较中国每年30%的留学生增长率来说，这个数字显然相距甚远。德国高校怎样才能吸引更多中国学生？波恩大学校友、经济学者沈凌做出了一番思考。
Bei einer Vorlesung für Betriebswirtschaftslehre an der TU Chemnitz sitzen unter den Studenten viele Chinesen. Von den 750 ausländischen Studierenden aus 70 Ländern, die sich derzeit in Chemnitz eingeschrieben haben, kommen allein 314 aus China und sind damit die größte Gruppe unter den Ausländern an der Universität. Besonders nachgefragt sind Studienangebote aus den Wirtschaftswissenschaften, aus dem Maschinenbau und der Informatik. Für die TU Chemnitz ist Asien und dabei besonders die Volksrepublik China ein attraktiver Bildungsmarkt. Besonders enge Beziehungen unterhält sie zur Fudan-Universität Shanghai und zur Beihang-Universität Peking. Foto: Wolfgang Thieme +++(c) dpa - Report+++ Für Projekt : Destination Europe Mangelnde Perspektiven und große Träume

开征"四位数"学费？巴符州只差最后一步 15.02.2017

德国巴符州科学部近日宣布，将从2017年冬季学期开始对欧盟成员国以外的留学生收取"四位数"的学费。目前在该州注册的非欧盟学生中，中国学生占四分之一。新规到底如何实行？
Wort des Jahres 2016 postfaktisch

年度德语词汇：后真相 09.12.2016

最终，“后真相”（Postfaktisch）一词击败竞争对手“英国脱欧”（Brexit），获选“2016德语年度词汇”。
#37306526 - studentenjobs© contrastwerkstatt

德国大学生如何资助学业？ 27.11.2016

德国大学的学费相比英美澳州等地是非常少的，不过德国大学生除了申请各类奖学金，还有什么渠道资助学业呢？
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德语求婚语句 20.11.2016

中国的“双十一”因为惊人的网购交易额已经世界闻名，不过最初“光棍节”的缘由似乎已被忘记。无论你是否还在单身或已经脱单，不妨看看德国人的求婚用语，以备不时之需。
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