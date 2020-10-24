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德国之声中文网教育就业专栏。
介绍在德国留学的相关信息，包括申请留学手续，在德国学习德语，报考德国大学，毕业就业前景等。
受新冠疫情影响，大量申请留学德国的国际学生签证受阻。他们联合起来，对德国大使馆和外交部发出信息轰炸，希望能够获得签证面试的预约。
德国的音乐高校一半的学生来自外国。如果通过德国的"音乐会考试"（Konzertexamen），那么在国际市场上都很有竞争力。不过，这条路不容易。
几次假期打工，张丹红结识了三教九流的德国人。她也由此知道什么工作不适合自己。
有时候人需要一个外力推动，才会走出酝酿已久的一步。张丹红30年前来到德国，归根到底是缘于一个谣传。
一年一度的欧洲教育展上个周末在台北举办，英国、荷兰、法国、德国都有教育机构参加。教育机构提供奖学金与留学咨询之余，德国之声给您介绍了台湾学生留学的趋势与资讯。
房租、生活费、买书、保险……在德国上大学，每月的支出并不少。尤其近年房租上涨，更是增加了学生们的生活负担。大学生每个月多少钱才够花？哪个德国城市的房租相对便宜呢？
德国有百余所综合性大学，其中许多有数百年的历史。
网络上有很多关于在德国逃买车票的传闻——“逃票会进监狱”、“留学生逃票三次就无法就业”、“逃票记录会被标注在护照上”等等。这些说法靠谱吗？
三家商铺，两间贸易公司。十七年前来到德国科隆大学留学时，范铁林并未预想到将来会留在德国成为创一代。但当2005年站在一幢五层楼前，面对房东“要租就要租整栋”的要求时， 范铁林说，那一刻他没有丝毫恐惧，只感到由衷的兴奋。
目前，留学生毕业后最终能留在德国工作的比例不足四分之一。“给别人打工”作雇员仍是最常见的留学生就业选择，不过自己创业的人逐渐增多。来听听在德国创业的年轻人怎么说。
说德国大学非常具有吸引力一点不夸张：全德国高校共有280万大学生，这一数字就很有说服力。德国大学也深受外国学生的欢迎。
中国留德学生每年以近10%的速度增长，但较中国每年30%的留学生增长率来说，这个数字显然相距甚远。德国高校怎样才能吸引更多中国学生？波恩大学校友、经济学者沈凌做出了一番思考。
德国巴符州科学部近日宣布，将从2017年冬季学期开始对欧盟成员国以外的留学生收取"四位数"的学费。目前在该州注册的非欧盟学生中，中国学生占四分之一。新规到底如何实行？
最终，“后真相”（Postfaktisch）一词击败竞争对手“英国脱欧”（Brexit），获选“2016德语年度词汇”。
德国大学的学费相比英美澳州等地是非常少的，不过德国大学生除了申请各类奖学金，还有什么渠道资助学业呢？
中国的“双十一”因为惊人的网购交易额已经世界闻名，不过最初“光棍节”的缘由似乎已被忘记。无论你是否还在单身或已经脱单，不妨看看德国人的求婚用语，以备不时之需。
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