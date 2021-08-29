 留在家乡，还是远走他方？洪灾区居民的艰难抉择 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.09.2021

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时政风云

留在家乡，还是远走他方？洪灾区居民的艰难抉择

周日，德国总理再度前往洪水灾区视察救灾情形。不过，灾区民众更关心的，不是当前的选战，而是政府能否为他们解决燃眉之急。

Deutschland | Altenahr nach der Flutkatastrophe

在阿尔滕堡，戈梅因姐妹俩站在损毁严重的祖宅前

（德国之声中文网）墙体上喷涂的三个十字，标志着这座建筑的命运已定。在阿尔河谷小镇阿尔腾堡，被画上十字标识的房屋意味着它们在洪灾中损毁严重，必须被拆除。推土机已经铲平了十座房屋，另有20座则等待拆除。对于灾前人口不足五百的一个小镇来说，这不能不说是一个相当高的比例。

Deutschland | Altenahr nach der Flutkatastrophe

并非所有人都赞同拆迁计划，图为一居民要求保留房屋的字样。


一些房主并不赞同政府的拆迁计划

有些人无法接受自家房屋被拆除的计划。一名村民说：“我不知道，拆除之后，我是否还能得到新的建筑许可。”受气候变化的影响，今后这里有可能会限制在靠近河边的位置建房。阿尔河谷以前也经常发生洪水，但像今年这样的特大洪水却是以前从未有过。


“我们的邻居丧生了”

镇内大约95%的房屋受到不同程度的损毁，其中包括养老院、小学以及体育馆。洪水过后，淤泥已经基本清理完毕，但被冲毁的水电通讯线路则仍未修复。居民只能从临时设置的水箱中取用饮用水，有些街区已经恢复了电力供应。恢复供电是当务之急，因为只有通了电，才能用烘干机去给被水淹过的房屋去潮。

Kombobild Deutschland Unwetter in Rheinland-Pfalz Altenahr Altenburg vorher nachher

洪水前后的阿尔滕堡

 

同当地人交谈，并不是一件容易的事情，毕竟这场洪灾给人们造成了严重的心理创伤。一名女性一边看着旁边的房屋废墟，一边喃喃自语道：“我们的邻居死掉了。”很显然，她不愿意再提起这个伤感话题。

她身边的一名男子说到：“我以前经常和儿子躺在草坪上，仰望蓝天。这里曾经山清水秀，很有田园风光。” 这对男女居民看了看周边的凄凉景象，默默地走开了。

一处房屋废墟前，聚集了几名当地居民，他们显然很愿意和记者交谈。他们正在这里等候前来实地视察灾情的德国总理默克尔和莱法州州长德莱尔（Malu Dreyer）。对于总理和州长来访，并不是每一位居民都表示欢迎。一名居民说，默克尔马上就要下台了，她已经不可能为我们提供更多帮助了。另一位居民则不以为然地说：“她们来访会让我们受到更多的关注，这样我们才不至于被淡忘。”

Deutschland | Altenahr nach der Flutkatastrophe

阿尔滕堡临街的六座桁架老建筑受损严重，已经被拆除。

 

戈梅因姐妹俩站在损毁严重的祖宅前，透过残垣断壁可以看到室内积满淤泥的浴缸。洪水来袭时，姐姐Annike先是将64岁的母亲从这里接到自己家里，可惜好景不长，洪水很快也蔓延至她的家里，她只好携老带幼，一家人逃到了房后的山坡上。在山上整整逗留一夜，才被直升机转移到安全地点。

Deutschland | Altenahr nach der Flutkatastrophe

残垣断壁内填满淤泥的浴缸


“阿尔滕堡是我们的家乡”

同大多数阿尔滕堡居民一样，戈梅因姐妹俩也希望今后能继续在这里生活。妹妹Julia说：“我们家祖祖辈辈都生活在这里，这里有我们的兄弟姐妹和很多亲戚。这里就是我们的家乡，如果被迫搬往其他地方，那我们损失的可不仅仅是房屋。” 但她们对未来并不乐观，“毕竟科学家已经说了，这样的洪灾今后会经常发生。”

Nach Flutkatastrophe im Ahrtal | Besuch Kanzlerin Merkel

并不是所有居民都欢迎总理来访

戈梅因姐妹俩表示，当地居民每天都在理智和感情之间进行着思想斗争。今后还能住在这里吗？还是必须要迁往其他地方生活？

莱法州州长德莱尔对当地居民的忧虑表示理解。在灾区实地视察后，德莱尔表示：“被划入洪涝地区并不意味着这里就不能居住了。我们要做的是，在洪涝地区划分不同的区域，建立起新的防洪机制。修建房屋，要有新的规范，提供更好的保护。”

 

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