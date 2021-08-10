留在墨西哥：拜登移民政策受挫

（德国之声中文网）申请美国政治庇护的中美洲移民只有在通过审批后方能入境美国。根据美国最高法院日前作出的裁定，要求庇护申请人须留在墨西哥等待结果的规定依然有效。该法院由此驳回了拜登行政当局关于取消俗称“留在墨西哥”的前政府避难申请政策的诉讼，并公布了一份简短的未签名法院命令。据报道，９名法官中有３人投票赞成继续中止实施相关政策。

位于华盛顿的美国国土安全部对最高法的这一裁决表示遗憾。美国人权组织则以抗议作出回应。难民国际组织（ Organisation Refugees International ）称，这是一个“残酷”的判决。

图 拜登总统必须遵守以保守派为主的最高法院大法官们的裁决

“留在墨西哥”计划由前共和党总统特朗普力主推出，其初衷是将成千上万非墨西哥庇护申请者阻挡在美墨边境之外。

拜登总统必须遵守以保守派为主的最高法院大法官们的裁决

其民主党继任者拜登则在就任首天便宣布暂停实施这一名为《移民保护议定书》的限制性政策。拜登政府辩称，总统拥有决定移民政策的明确权力。此外，是否遣返寻求庇护者应由国土安全部决定。

（德新社，美联社）

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