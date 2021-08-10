 留在墨西哥：拜登移民政策受挫 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.08.2021

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时政风云

留在墨西哥：拜登移民政策受挫

美国最高法院当地时间周二（8月24日）裁定，“留在墨西哥”政策不得推翻。该政策由前总统特朗普制定，意在缓解大量中美洲寻求庇护者无序入境难题。

Mexiko | Kontrolle von Migranten an der Grenze zu USA

美官员在美墨边界拒绝一组移民入境

 

DW.COM

美国总统拜登上任首日便一口气签署了17项政令，推翻特朗普时代的多项决策。重返世卫及巴黎气候协定、抗疫、移民等是拜登执政首日的关注重点。拜登也预告他将在未来数周颁布更多行政命令。

墨西哥政府决定用军队来阻止数千名前往美国的移民越境。难民人数多达3000人，大部分来自洪都拉斯。

美墨边界移民营的灾难性状况使美国的国际形象大打折扣。特朗普行政当局现在要走捷径，拿政治庇护程序和条件开刀。

（德国之声中文网）申请美国政治庇护的中美洲移民只有在通过审批后方能入境美国。根据美国最高法院日前作出的裁定，要求庇护申请人须留在墨西哥等待结果的规定依然有效。该法院由此驳回了拜登行政当局关于取消俗称“留在墨西哥”的前政府避难申请政策的诉讼，并公布了一份简短的未签名法院命令。据报道，９名法官中有３人投票赞成继续中止实施相关政策。 

位于华盛顿的美国国土安全部对最高法的这一裁决表示遗憾。美国人权组织则以抗议作出回应。难民国际组织（ Organisation Refugees International ）称，这是一个“残酷”的判决。  

图 拜登总统必须遵守以保守派为主的最高法院大法官们的裁决    

“留在墨西哥”计划由前共和党总统特朗普力主推出，其初衷是将成千上万非墨西哥庇护申请者阻挡在美墨边境之外。

USA | Präsident Joe Biden zum Pfizer-BioNTech Covid-19 Impfstoff

拜登总统必须遵守以保守派为主的最高法院大法官们的裁决  

   

其民主党继任者拜登则在就任首天便宣布暂停实施这一名为《移民保护议定书》的限制性政策。拜登政府辩称，总统拥有决定移民政策的明确权力。此外，是否遣返寻求庇护者应由国土安全部决定。 

 

（德新社，美联社） 

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